いなば食品　「国産ライトツナスーパーノンオイル」のパッケージデザインをリニューアル！

いなば食品株式会社

いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比、稲葉優子(会長)）は、ご好評のツナ缶「国産ライトツナスーパーノンオイル」のパッケージデザインをリニューアルいたしました。お客様の「安全・安心」への想いにお応えし、こだわりの「国産品」であることがひと目でわかる新デザインで、店頭に登場します。

国産ライトツナスーパーノンオイル 70g国産ライトツナ スーパーノンオイル 165g■商品特徴- 用途に合わせて使い分けられる70g入り、165g入りをラインナップ。- まぐろを煮出すスープは、自社で野菜をじっくり煮出して作った自家製野菜スープとミネラルウォーターで仕上げました。- オイルを一切使用していないため、カロリーが気になる方でも安心。

「ツナ」の商品情報 いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/products/tuna)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)