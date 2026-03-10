Gurobi Japan、日本オペレーションズ・リサーチ学会2026年春季大会で「実施賞」を受賞

株式会社Gurobi Japan

株式会社Gurobi Japan（本社：東京都府中市、代表取締役社長：Duke Perrucci）は、2026年3月4日～6日に麗澤大学で開催された「日本オペレーションズ・リサーチ学会(https://orsj.org/)2026年春季大会」において、日本オペレーションズ・リサーチ学会が授与する「実施賞」を受賞したことをお知らせします。

「実施賞」は、オペレーションズ・リサーチ（OR）の実社会への実施・推進に顕著な成果を挙げた個人や団体に対して贈られる賞です。このたびの受賞では、Gurobi Japanが数理最適化技術の社会実装を推進してきた取り組みが評価されました。

■受賞理由

(左：OR学会 山上 伸 会長、右：Gurobi Japan、Senior Optimization Engineer 博士（工学）田村 隆太）

今回の受賞は、Gurobi Japanが数理最適化ソルバー「Gurobi Optimizer」の提供に加え、ソリューション提案、コンサルティング、トレーニングまで一貫したサービスを通じて、複雑な制約条件を伴う大規模な計画立案や意思決定業務に対する実践的な解決策を提示してきた点が評価されたものです。 また、同社は長年にわたり研究発表会での企業展示や広告出稿などを通じて学会活動を支援してきたほか、企業事例交流会での発表や、ORセミナー「Pythonによる最適化」への協賛などを通じて人材育成と知識普及にも継続的に取り組んできました。

これらの活動が、オペレーションズ・リサーチ（OR）の実社会への実装と普及を推進する取り組みとして高く評価され、今回の実施賞の受賞につながりました。

■研究発表について

大会期間中、Gurobi Japanの田村隆太は、「Gurobi OptimizerにおけるGPU活用 ― 大規模線形計画問題に対するPDHG法」をテーマに研究発表を行いました。

近年、ハードウェア、ソフトウェアの両面から急速な発展を続けるGPU技術に注目が集まっています。GurobiとしてもGPU活用に取り組んでおり、本学会にてGPU活用の最新の状況を紹介しました。

具体的には、線形計画問題を解く手法の一つであるPDHG（Primal-Dual Hybrid Gradient）法に着目し、この手法がGPUの並列計算能力と相性が良い点を踏まえ、PDHG法の導入に向けたGurobi社内での研究結果やCPUとGPUを用いた計算性能の比較、どのような条件でGPUが効果を発揮するのかを実験結果を交えて解説しました。

本発表では、PDHG法は従来の解法を置き換えるものではなく、既存の最適化手法を補完する新たな選択肢として位置づけられること、また、問題の規模や計算環境に応じて適切に使い分けることの重要性が示されました。

本研究は、今後さらに拡大が見込まれる大規模最適化問題に対し、より高速で柔軟な計算を実現する可能性を示すものとして注目されます。

日本オペレーションズ・リサーチ学会2026年春季大会について

本大会は「老いる日本 ORの力でどう挑むのか」を共通テーマとして開催され、少子高齢化が進む日本社会において、オペレーションズ・リサーチ（OR）がどのように社会課題の解決に貢献できるのかについて、産官学の研究者・実務家が議論を行いました。

大会期間中は、研究発表会、シンポジウム、特別講演、パネルディスカッション、若手クロストーク、キャリアセッションなど、多彩なプログラムが実施されました。

開催概要- 大会名：日本オペレーションズ・リサーチ学会 2026年春季大会- 開催日：2026年3月4日（水）～6日（金）- 会場：麗澤大学 校舎さつき（千葉県柏市）- テーマ：「老いる日本 ORの力でどう挑むのか」

2026年春季大会からは、従来別々に開催されていたシンポジウムと研究発表会が一本化され、一つの大会として開催されました。

●株式会社Gurobi Japanについて

株式会社Gurobi Japan は、Gurobi Optimization, LLCの日本法人として、世界的に著名な数理最適化ソルバーGurobi Optimizerをビジネスの中核に置き、数理最適化に特化したソリューション、コンサルティングサービスおよびトレーニングを提供し続けています。Gurobiが提供する先進的なDecision Intelligenceテクノロジーで、持続可能性（Sustainability）あるより良い世界を目指して、株式会社Gurobi Japan は、お客様が抱える難解な問題を解決すべく、お客様のより一層の発展のために日々の事業を展開しています。

●会社概要

設立 ：2010年2月5日

代表者：Duke Perrucci

所在地：東京都府中市府中町1-25-12 ゼルコバビル3階

URL ：https://www.gurobi.com/jp/home/(https://www.gurobi.com/jp/home/)