パルミジャーノ・レッジャーノ・チーズ協会

パルミジャーノ・レッジャーノ・チーズ協会（CFPR、本部：イタリア・レッジョ・エミリア）は、2026年3月10日（火）～13日（金）に開催される第51回国際食品・飲料展 FOODEX JAPAN に出展いたします。

同展では、世界的に知られるDOP（原産地呼称保護）チーズ「パルミジャーノ・レッジャーノ」の本物の味わいをご紹介、パルミジャーノ・レッジャーノの魅力に直接触れていただく機会を提供いたします。また、日本市場向けのブランドコンセプト「The Way of Parmigiano-Reggiano（パルミジャーノ・レッジャーノ道）」についてもご案内いたします。

このコンセプトは、自然との共生と職人技により生まれるチーズ作りの哲学と、日本文化における「道（The Way）」の思想との共鳴を表現したものです。

https://www.parmigianoreggianodou.eu





日時：2026年3月10日（火）～13日（金）10時～17時（最終日～16時30分）

場所：東京ビッグサイト 西館2ホール



≪パルミジャーノ・レッジャーノ チーズ協会（CFPR）≫

1934年に設立された、生産者291の乳業組合（デイリー）から構成される保護団体。指定地域の酪農家から集めた生乳のみを使用し、すべての生産はPDO（原産地呼称保護制度）の規定に則って行われます。同協会は、パルミジャーノ・レッジャーノの品質向上、ブランド価値の向上、そして世界的な理解促進に取り組んでいます。

≪パルミジャーノ・レッジャーノ≫

約1,000年前に修道士が考案した製法に起源を持つ、イタリア特定地域（パルマ県、レッジョ・エミリア県、モデナ県、マントヴァ県ポー川右岸地域、ボローニャ県レーノ川左岸地域）限定の伝統チーズ。生乳・食塩・レンネットのみを使用し、添加物や人工培養菌は不使用。熟成は最低12ヶ月から100ヶ月以上に及ぶこともあり、牛乳からもたらされるリッチな味わいとヘーゼルナッツを思わせる香ばしさが特徴。主に地元産の草や干し草で飼育された乳牛の乳を使用し、発酵貯蔵飼料（サイレージ）は禁止。年間生産は約16万3,000トンで、そのうち7万2,000トン以上が海外へ輸出されています。

＊日本におけるすべての≪パルミジャーノ・レッジャーノ チーズ協会（CFPR）≫の活動はEU政府の助成と資金援助で行われています。

【本件に関するお問い合わせ先】

パルミジャーノ・レッジャーノ・チーズ協会 日本PR事務局

（株式会社ヤマノアンドアソシエイツ内）

担当：田中・リョウ

E-mail: info@parmigianoreggianodou.eu

TEL: 03-3584-7019