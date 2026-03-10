【不登校の子どもたちの作品をメタバースで展示】全国から作品が集まる「シンガク展覧会」開催 累計1万人が来場したメタバース美術館を期間限定開催

株式会社成基

総合教育機関の成基コミュニティグループ（京都府京都市、代表兼CEO：佐々木雄紀）が運営するオンラインフリースクール「シンガク」は、児童・生徒が自主的に制作した作品をオンライン上で発表するイベント「シンガク展覧会」を、2026年3月19日（木）まで開催しています。メタバース空間「Roomiq」内の特設会場へ無料でアクセスできますので是非、ご覧ください。

会場URL：https://www.shingaku-fs.jp/exhibition-in-the-metaverse(https://www.shingaku-fs.jp/exhibition-in-the-metaverse)

※「会場へGO」ボタンから入場できます。

不登校の子どもたちの作品をメタバースで展示 -「シンガク展覧会」3月9日より開催

オンラインフリースクール「シンガク」は、子どもたちの制作したクリエイティブ作品をメタバース空間で展示する「シンガク展覧会」を、2026年3月9日（月）10:00より開催しました。会場はメタバース空間「Roomiq」内の特設会場で、期間中は常時開放され、誰でも無料で入場することができます。

本展覧会は今回で6回目の開催となり、過去5回の開催では延べ10,000人以上がアクセス。保護者や教育関係者を中心に、多くの温かいコメントが寄せられてきました。

会場では、子どもたちが自分自身と向き合いながら制作したアート作品、動画、研究レポート、物語など、多彩な作品を展示します。オンラインならではの展示方法により、音声や動画を組み合わせた新しい作品体験を楽しむことができます。

▼ 子どもたちが作成したPRチラシ

■開催概要

2026年3月9日（月）～3月19日（木）

※期間中は常時開放

会場：メタバース空間「Roomiq」内 特設会場

入場料：無料

公式サイト

https://www.shingaku-fs.jp/exhibition-in-the-metaverse

※「会場へGO」ボタンから入場できます。

■授業で生まれた作品も展示

今回は、シンガクの授業で制作された作品も多数展示されます。

・紅葉やお花見スポットを紹介するポスター

・書き初め作品

・料理部のメンバーによるおすすめレシピ紹介

など、子どもたちが日々の学びの中で生み出した成果物から、授業の様子も感じていただくことができます。

シンガク展覧会マスコットキャラクター「はなまる」展覧会マスコットキャラクター

また、今回は中学3年生のお子さんから「マスコットキャラクターを作りたい」という声があがり、マスコットキャラクター作成委員会として、11名のお子さんが集まりました。

「シンガクは自分たちにとってどんな存在か？」「シンガク展覧会を通して社会にどんなことを伝えたいか？」など、みんなで意見を出し合い、『はなまる』というキャラクターを作りました。

展覧会の中にもたくさんはなまるがいるので、ぜひ探してみてください。

■シンガク展覧会の見どころ

１. 感動がすぐそばに！バーチャルならではの作品体験

生徒自身が設定したテーマを掘り下げた研究レポートやプレゼンテーションを、音声・動画付きで展示しています。メタバース空間の中を歩きながら作品を鑑賞することで、まるで実際の美術館を訪れているかのような体験ができます。

２. ジャンルは無限大！個性あふれる作品たち

鮮やかなデジタルイラスト、何度も撮り直して完成させた動画作品、何十枚もの絵をつなげて制作したアニメーションなど、子どもたちの「好き」や「今」が詰まった作品が並びます。ここでしか見ることのできないオンリーワンの作品が来場者を迎えます。

３. いつでも、どこからでも楽しめるメタバース美術館

本展覧会はパソコンやタブレットから参加可能で、世界中どこからでもアクセスすることができます。全国から集まった子どもたちの作品がメタバース空間に展示され、オンラインならではの新しい鑑賞体験を提供します。

■来場者の声

・個性豊かな作品がたくさんありました。自分が好きなことを大切にしていて、すてきだなと思いました。

・一人ひとりの個性が活かされた作品ばかりで、見ていてとても楽しかったです。発想力や表現力がすばらしくて、心が動かされました。

・みんなの日常を少し共有してくれるような作品から、みんなの努力や想いがひしひしと伝わってくるような作品まで、どれもわくわくしながら拝見、拝聴させていただきました。

・自分の「好き」が精一杯表現されており、見ているこちらも明るい気持ちになることができました。

■オンラインフリースクール「シンガク」とは

シンガクは、不登校の子どもたちに寄り添いながら、自己肯定感を育み、社会的自立を支援するオンラインフリースクールです。

「新しい学びの機会」と「人とのつながりの場」を提供しており、全国から集まった子どもたちは、毎日オンライン上のメタバース教室で仲間とともに学んでいます。

オンラインだけにとどまらず、社会とのつながりを意識した活動にも取り組んでおり、「メタバース展覧会」もその一つです。こうした取り組みを通じて、子どもたちが自分の可能性を広げていくことを目指しています。

オンラインフリースクール シンガク教室長 村上実優■主催者コメント

子どもたちが自分の力を発揮できる場を作るために始まった「シンガク展覧会」は、今回で6回目の開催を迎えます。

これまで多くの子どもたちが参加し、回を重ねるごとに制作への意欲は高まり、作品のクオリティも向上してきました。中には10時間以上かけて制作された作品もあり、細部までこだわった力作が並びます。自ら考え、試行錯誤を重ねて生まれる作品には、それぞれの思いや挑戦が詰まっています。そして、自分の作品を誰かに見てもらい、認めてもらう経験は、子どもたちにとって大きな意味を持ちます。

シンガクはこれからも、子どもたちが創造力を発揮し、自分自身を表現できる場を創り続けていきます。この展覧会が、多くの子どもたちの挑戦と成長が詰まった場所になることを願っています。