LED 多目的ミニシーリングライトを発売

株式会社ヤザワコーポレーション


●IP54防湿・防雨設計で屋内外問わず使用可能

・IP54防湿・防雨設計で屋内外問わず使用可能です。


・860ｌｍタイプは、浴室、トイレ、洗面所などにおすすめ。


・1330ｌｍタイプは、外玄関、ガレージ、廊下などにおすすめ。




浴室設置イメージ

洗面所設置イメージ

廊下設置イメージ




本体

天井・壁面取付兼用

LED多目的ミニシーリングライト 7W


本体寸法｜約φ200mmx奥行81mm


本体質量｜ 約570g


カラー｜ホワイト


定格電圧｜100V


消費電力｜7W


定格光束｜ 860lm


色温度 ｜5000k（昼白色）


防水機能｜ IP54


付属品｜木ねじ（2本）、ワッシャ（2個）、絶縁ブッシング（2個）、保護チューブ、ロック用ピン


型番｜BRL07D01


ＪＡＮコード｜4966307391028　


LED多目的ミニシーリングライト 11W


本体寸法｜約φ200mmx奥行81mm


本体質量｜ 約570g


カラー｜ホワイト


定格電圧｜100V


消費電力｜11W


定格光束｜ 1330lm


色温度 ｜5000k（昼白色）


防水機能｜ IP54


付属品｜木ねじ（2本）、ワッシャ（2個）、絶縁ブッシング（2個）、保護チューブ、ロック用ピン


型番｜BRL11D01


ＪＡＮコード｜4966307391035　


https://www.yazawa.co.jp/

