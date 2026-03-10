LED 多目的ミニシーリングライトを発売

●IP54防湿・防雨設計で屋内外問わず使用可能

株式会社ヤザワコーポレーション

・IP54防湿・防雨設計で屋内外問わず使用可能です。

・860ｌｍタイプは、浴室、トイレ、洗面所などにおすすめ。

・1330ｌｍタイプは、外玄関、ガレージ、廊下などにおすすめ。

浴

浴室設置イメージ洗面所設置イメージ廊下設置イメージ

LED多目的ミニシーリングライト 7W

本体天井・壁面取付兼用

本体寸法｜約φ200mmx奥行81mm

本体質量｜ 約570g

カラー｜ホワイト

定格電圧｜100V

消費電力｜7W

定格光束｜ 860lm

色温度 ｜5000k（昼白色）

防水機能｜ IP54

付属品｜木ねじ（2本）、ワッシャ（2個）、絶縁ブッシング（2個）、保護チューブ、ロック用ピン

型番｜BRL07D01

ＪＡＮコード｜4966307391028

LED多目的ミニシーリングライト 11W

本体寸法｜約φ200mmx奥行81mm

本体質量｜ 約570g

カラー｜ホワイト

定格電圧｜100V

消費電力｜11W

定格光束｜ 1330lm

色温度 ｜5000k（昼白色）

防水機能｜ IP54

付属品｜木ねじ（2本）、ワッシャ（2個）、絶縁ブッシング（2個）、保護チューブ、ロック用ピン

型番｜BRL11D01

ＪＡＮコード｜4966307391035

株式会社ヤザワコーポレーション

https://www.yazawa.co.jp/



〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-32-6 CROSSビル

広報一般：商品本部 TEL 03-5615-0241

商品について：商品お問い合わせセンター TEL 03-5615-1680



【 受付時間:月～金／9:30～17:30(土日祝祭日を除く) 】

※製品及びパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。