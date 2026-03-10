LED 多目的ミニシーリングライトを発売
株式会社ヤザワコーポレーション
浴室設置イメージ
洗面所設置イメージ
廊下設置イメージ
本体
天井・壁面取付兼用
株式会社ヤザワコーポレーション
https://www.yazawa.co.jp/
●IP54防湿・防雨設計で屋内外問わず使用可能
・IP54防湿・防雨設計で屋内外問わず使用可能です。
・860ｌｍタイプは、浴室、トイレ、洗面所などにおすすめ。
・1330ｌｍタイプは、外玄関、ガレージ、廊下などにおすすめ。
浴
浴室設置イメージ
洗面所設置イメージ
廊下設置イメージ
本体
天井・壁面取付兼用
LED多目的ミニシーリングライト 7W
本体寸法｜約φ200mmx奥行81mm
本体質量｜ 約570g
カラー｜ホワイト
定格電圧｜100V
消費電力｜7W
定格光束｜ 860lm
色温度 ｜5000k（昼白色）
防水機能｜ IP54
付属品｜木ねじ（2本）、ワッシャ（2個）、絶縁ブッシング（2個）、保護チューブ、ロック用ピン
型番｜BRL07D01
ＪＡＮコード｜4966307391028
LED多目的ミニシーリングライト 11W
本体寸法｜約φ200mmx奥行81mm
本体質量｜ 約570g
カラー｜ホワイト
定格電圧｜100V
消費電力｜11W
定格光束｜ 1330lm
色温度 ｜5000k（昼白色）
防水機能｜ IP54
付属品｜木ねじ（2本）、ワッシャ（2個）、絶縁ブッシング（2個）、保護チューブ、ロック用ピン
型番｜BRL11D01
ＪＡＮコード｜4966307391035
株式会社ヤザワコーポレーション
https://www.yazawa.co.jp/
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-32-6 CROSSビル
広報一般：商品本部 TEL 03-5615-0241
商品について：商品お問い合わせセンター TEL 03-5615-1680
【 受付時間:月～金／9:30～17:30(土日祝祭日を除く) 】
※製品及びパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。