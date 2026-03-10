サンコール・アメリカ、光通信コネクタ新ライセンス取得、AIクラウド向け高密度化需要へ供給拡大

京都の自動車部品メーカー・サンコール株式会社(京都市右京区)の子会社Suncall America Inc(Dallas Texas、外山COO)は、2026年２月、北米のSENKO Advanced Components, Inc* (注1）のSN(R)コネクタ*(注2)のライセンス取得契約を締結したと発表しました。ますます伸長する光通信業界で供給体制強化を図ります。

サンコール株式会社SNコネクタ製品とSENKOとSUNCALLの企業ロゴ

高密度化する次世代通信を支える

SN(R)コネクタとは、VSFF(Very Small Form Factor)と呼ばれる次世代光コネクタです。通信ネットワーク産業、特にハイパースケールのデータセンタでは、高密度・高集積、高性能、高耐久が求められます。従来のLCコネクタ*(注3)より３倍の高密度化を可能とするSN(R)コネクタは、データセンタ等への光実装において注目されており、2031年には約＄220Mの市場となるとも言われています。

本ライセンス契約は、SN(R)コネクタのスタンダードタイプのほか、特殊仕様の「SN(R)ユニブーツ」、「SN(R)シャッターアダプタ」など多様な製品を対象としており、次世代データセンタやエンタプライズ・ネットワーク分野でのカスタマイズ提案力強化を狙います。

クラウド向け需要も視野

高密度化する通信ネットワーク

「サンコールの光通信事業は、四半世紀にわたり培ってきた技術力を武器に、高品質・高耐久なものづくり・安定供給と顧客満足の追求においてトップクラスの実績を築いてきました。今回のライセンス契約により、製品ライナップをさらに充実させ、お客様の高集積ネットワーク戦略によりいっそう貢献していきたいと考えています。」と外山COOは語ります。

SUNCALL光通信コネクタ・アダプタ製品

本契約により、大手AIクラウド需要向けに立上げ初年度１０億円の売上増を見込んでいます。サンコールは、これからも進化し続けるネットワーク要件に合わせ、カスタマイズ提案力を武器に、お客様のニーズに合わせた密なサポートを提供していきます。

*注1 SENKO Advanced Components, Incはセンコーアドバンス株式会社の米国子会社。

*注2 SN(R)はSENKO Advanced Components, Incの商標登録です。

*注3 LCコネクタ: Lucent Connector、光通信で使用される主要なコネクタ種類。