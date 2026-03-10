3DGS（Gaussian Splatting ）無料ビューワーがSPLAT・KSPLAT・SPZ・SOGの4形式にも新対応！

株式会社IZUTSUYA

株式会社IZUTSUYA（本社：東京都中央区）は、同社が提供する無料の3D Gaussian Splatting（3DGS）ブラウザビューワーについて、対応ファイルフォーマットを大幅に拡充するメジャーバージョンアップを実施しました。

これにより、同ビューワーは従来の「Gaussian Splats PLY Viewer」から名称を一新し、「3D Gaussian Splatting Universal Viewer」として生まれ変わります。今回の対応強化により、3DGS分野で流通している主要6フォーマット--標準PLY・圧縮PLY・SPLAT・KSPLAT・SPZ・SOG--すべてをカバーする、業界でも屈指の多形式対応無料ビューワーとなりました。

インストール不要・アカウント登録なし・完全無料。ブラウザを開きファイルをドラッグ＆ドロップするだけで、あらゆる3DGSデータを即座に閲覧できます。

今回のアップデート 3つのポイント

● 対応フォーマットが PLY のみ → 全6形式（SPLAT/KSPLAT/SPZ/SOG 新追加）に拡張

● 超高圧縮フォーマット「SOG」対応：例として101MB のデータが 8MB に（約92%削減）、ウェブ表示品質はほぼ変わらず

● サービス名称を「3D Gaussian Splatting Universal Viewer」に刷新。Interactive・Explorer・4DGS（4D Gaussian Splatting）Viewerの無料オプション体験も引き続き提供

背景 ―― 急拡大する3DGSエコシステムとフォーマットの多様化

3D Gaussian Splatting（3DGS）は、2023年に発表されて以降、3Dコンテンツ生成技術として急速に普及が進んでいます。従来のNeRF（Neural Radiance Fields）と比較してリアルタイムレンダリングが可能であることから、ゲーム・映像制作・建築・不動産・EC・観光・メタバースなど多岐にわたる分野での応用が加速しています。

3DGSが普及する中で、生成ツールやプラットフォームごとに異なる独自フォーマットが生まれ、現在では PLY・SPLAT・KSPLAT・SPZ・SOG など複数の形式が並存する状況となっています。それぞれのフォーマットは異なる圧縮方式・精度・用途を持ち、ユーザーは用途に応じて最適な形式を選択する必要があります。

一方、これらすべてのフォーマットを一元的に扱えるビューワーは希少であり、多くのユーザーはフォーマットごとに異なるツールを使い分けなければなりませんでした。3Dasset.io はこの課題を解決すべく、主要6形式すべてを網羅する「3D Gaussian Splatting Universal Viewer」を提供します。

サービス概要

サービス名：3D Gaussian Splatting Universal Viewer（旧称：Gaussian Splats PLY Viewer）

URL：https://3dasset.io/gs-viewer

提供開始：2026年3月10日（前バージョンより継続提供）

利用料金：完全無料（全機能・全フォーマット・オプションサービス含む）

対象ユーザー：3DGSクリエイター、研究開発者、建築・観光業など3Dデータを扱うすべての方

対応言語：日本語・英語・中国語・ドイツ語・スウェーデン語

動作環境：ウェブブラウザ（Chrome/Edge/Firefox/Safariなど）

▶ 主要機能

● 全6形式のファイルで即時読み込み・3D表示

● スムーズな3D操作：ズーム・回転・パン・視点リセット

● 背景色変更・ライティング調整など表示カスタマイズ

● モバイルデバイス（スマートフォン・タブレット）対応

● データのプライバシー重視設計：アップロードされたデータはサーバーに保存されません

対応6フォーマット詳細

今回のバージョンアップで新たに SPLAT・KSPLAT・SPZ・SOG の4形式が追加され、3DGSの主要フォーマットをすべて網羅しました。

■標準 PLY

3DGS の最も基本的なフォーマット。多くの生成ツールが出力するデファクトスタンダード形式

■圧縮 PLY

gzip/zip による圧縮PLY。標準PLYの互換性を保ちつつファイルサイズを削減

■SPLAT

リアルタイムレンダリングに最適化された軽量フォーマット。ウェブ表示に適したモダンな形式

■KSPLAT

SPLATのさらに高圧縮バリアント。帯域幅の限られた環境でのウェブ配信に特化

■SPZ

Nianticが開発した3DGS専用の高圧縮フォーマット。業界標準として普及が進む次世代形式

■SOG

超高圧縮フォーマット。標準PLY比で約90%以上のデータ削減を実現しながら、視覚品質をほぼ維持する革新的形式

注目フォーマット「SOG」―― 92%圧縮でも視覚差はほぼなし

今回の対応拡充の中でも特筆すべきは、超高圧縮フォーマット「SOG（Streaming Optimized Gaussian）」への対応です。SOGは3DGSデータをウェブ配信に最適化された形式で保存するために設計された次世代フォーマットです。

▶ 驚異の圧縮率を実際のデータで検証

実際の3DGSデータを用いた比較では、標準PLY形式で 101MB だったデータが、SOGに変換することでわずか 8MB になりました。これはデータ量にして約92%の削減、ファイルサイズ比で約13分の1以下という驚愕の圧縮率です。

標準PLY（101MB） vs SOG（8MB）レンダリング比較

以下は同一3DGSシーンを標準PLY・SOGそれぞれのフォーマットで表示した比較スクリーンショットです。

標準PLY（101MB）

SOG（8MB）

ウェブブラウザ上での表示において、両者の視覚的な差はほとんど感じないレベルで維持できています。

ウェブブラウザで3DGSを表示する際、最大の課題はファイルサイズと読み込み速度です。101MBの標準PLYファイルでは、モバイル回線ではダウンロードに数十秒かかる場合があります。SOGを用いることでその問題を根本から解決し、快適なウェブ3D体験を実現します。

さらに重要なのは、「圧縮しても見た目がほとんど変わらない」という点です。SOGの圧縮アルゴリズムは、人間の視覚特性を考慮した形で3DGSデータを最適化しており、ウェブ表示においてはパッと見ただけでは標準PLYとの違いがほとんど感じられません。大幅なデータ削減と高い視覚品質を両立しているのがSOGの真骨頂です。

3D Gaussian Splatting Universal Viewer はこのSOGを含む全6形式を、追加費用なし・インストール不要のブラウザビューワーとして提供いたします。

3DGS体験をさらに広げる3機能

3D Gaussian Splatting Universal Viewer では、フォーマット対応に加えて、3DGSの可能性を体験的に広げる以下のオプションサービスもすべて無料で提供しています。これらはすべてビューワー画面内からシームレスに起動できます。

■Interactive（インタラクティブ）

3DGSオブジェクトを「手で弾いたり・集めたり」できる物理インタラクション体験。3DGSをただ「見る」から「触る・遊ぶ」体験へと昇華。WebXRとの組み合わせによるリアルタイムインタラクションが楽しめます。

詳細記事：3DGSを肌で体感！手で点群を弾けさせる無料ツールを公開(https://izutsuya.io/2025/12/22/3d-handtracking/)

■Explorer（エクスプローラー）ベータ版

空間系3DGSデータをアップロードし、アバターを操作してその内部を歩き回れる没入型ビューワー（ベータ版）。建築・不動産・観光・文化財など、空間スキャンデータの活用範囲を大きく広げます。現在鋭意バージョンアップ中ですので近日詳細公開いたします。

■4DGS（4D Gaussian Splatting）Viewer

時間軸を加えた4D Gaussian Splattingの無料ビューワー。人物の動作・自然現象など、動きのある3DGSコンテンツをリアルタイムで再生・閲覧できます。3DGS技術の次なる進化形「4DGS」をいち早く体験。

詳細記事：4D Gaussian Splatting（4DGS）専用ビューワーを無償公開(https://izutsuya.io/2025/10/26/4d-gaussian-splatting/)

上記オプションサービスもすべて、3D Gaussian Splatting Universal Viewer から追加費用・追加登録なしでご利用いただけます。

今後の展望

3DGSは現在も進化を続けており、動的な3DGSを扱う4DGS（4D Gaussian Splatting）や、より高精度な圧縮フォーマット、リアルタイム生成技術など、次なるブレークスルーが続々と登場しています。3Dasset.io は「誰もが最先端の3DGS技術を無料でブラウザから体験できる」という理念のもと、以下の方向での継続的なアップデートを予定しています。

● 新フォーマット・新技術への迅速な対応

● よりリッチな体験を可能にする機能拡充と強化

● 3DGSデータの管理・共有・販売プラットフォームとしての3Dasset.io との連携強化

3D Gaussian Splatting Universal Viewer を入り口として、3Dスキャンや3Dデータ活用に興味を持っていただいた方に向けて、3Dasset.io の3Dデータ管理・売買・売買プラットフォームも引き続き力を入れて提供しております。