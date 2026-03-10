AIがREINS検索を自動化するChrome拡張「Hakoma物件探しコパイロット」β版を無料公開

リアラブル株式会社Hakoma物件探しコパイロット-メイン画面

リアラブル株式会社(所在地：東京都台東区池之端三丁目３番９号花園アレイ403号室、代表：肥川成希)は、不動産仲介業者向けのChrome拡張機能「Hakoma物件探しコパイロット」を公開しました。

本拡張機能は、自然言語で入力した希望条件をAIが解析し、不動産流通標準情報システム（REINS）の検索フォームにワンクリックで自動入力するツールです。複雑な検索フォームの手入力にかかる時間と入力ミスを削減し、繁忙期の不動産仲介業務を支援します。

開発の背景

不動産仲介業では、顧客の希望条件に合う物件を探すためにREINSを日常的に利用します。しかし、REINSの検索フォームは所在地・路線・駅・間取り・賃料・面積・築年数・設備条件など数十の入力項目があり、1回の検索ごとに多くの手作業が発生します。

特に2～3月の賃貸繁忙期（引越しシーズン）は、1日に何十件もの検索を行うケースも多く、入力の手間・ミス・漏れが業務効率を圧迫しています。

一方、不動産仲介の現場では公式LINEなどメッセージ形式での顧客対応が主流になり、「渋谷区で1LDKで賃料20万以下、駅近で築浅のマンション」といった自然言語での条件共有が日常化しています。にもかかわらず、REINSへの入力は従来どおり複雑なフォームを手作業で埋める必要があり、現場の業務スタイルとのギャップが広がっています。

「Hakoma物件探しコパイロット」は、このギャップをAIと自動化で埋めるために開発されました。

主な機能

1. 自然言語で検索条件を入力

「渋谷区で1LDKで賃料20万以下、駅近で築浅のマンション」のように、普段の言葉で条件を入力するだけで、AIが検索条件に自動変換します。「築浅」と入力すれば築年数10年以内に、「駅近」なら徒歩5分以内に--お客様要望のテキストがそのまま検索条件になります。

2. ワンクリックでREINSフォームに反映

生成された検索条件は、ボタン1つでREINSの検索フォームに自動入力されます。手入力のミスや入力漏れを防ぎ、検索作業の時間を大幅に短縮します。

Hakoma物件探しコパイロット-条件保存3. 検索条件の個人保存

よく使う検索条件をChromeブラウザにローカル保存できます。「単身向け」「ファミリー向け」などのタグで分類し、案件・顧客タイプ別のテンプレートとして管理可能です。REINS側の保存条件とは独立した、個人専用の条件ライブラリとして機能します。

Hakoma物件探しコパイロット-物件画像ダウンロード4. 物件画像のダウンロード

REINSの物件詳細ページに画像ダウンロードボタンを追加します。物件画像をワンクリックで保存でき、お客様への提案資料作成を効率化します。

対応範囲

現在、1都3県（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）の居住用賃貸物件に対応しています。対応エリア・物件種別は今後順次拡大予定です。

利用方法

Chrome Web Storeから「Hakoma物件探しコパイロット」をインストールしてご利用いただけます。

対応ブラウザ: Google Chrome

料金: 無料（ベータ版）

Chrome Web Store: https://chromewebstore.google.com/detail/hpbbeblhmableikikpoicaljjdihbdaa?utm_source=item-share-cb

今後の展望

対応エリアの全国拡大、売買物件への対応拡大、および検索条件のチーム共有機能の開発を予定しています。不動産仲介業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進に貢献してまいります。

サービス・会社概要

サービス名: Hakoma物件探しコパイロット

提供形態: Chrome拡張機能（無料・ベータ版）

対応範囲: 1都3県（東京・神奈川・千葉・埼玉）賃貸物件

公式サイト: https://realable.tokyo/

運営: リアラブル株式会社

所在地: 東京都台東区池之端三丁目３番９号花園アレイ403号室

代表: 肥川成希

設立: 2024年

事業内容: 不動産テック関連サービスの開発・運営

本リリースに関するお問い合わせ

リアラブル株式会社 お問い合わせ窓口

メール: contact@hakoma.tokyo