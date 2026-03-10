小ロット＝妥協を変える--パウチを5SKU以上で最小100枚から、Brixa（ブリックサ）が多品種小ロット製造を強化

株式会社イクスラボ

「新商品を出したい。でも、ロットが大きくて在庫が怖い。」

「小ロットで試したいが、サイズ固定や印刷範囲制限に限られてしまい、仕様の自由度を担保しづらい。」

--こうした声が、商品開発の現場で増えています。



多SKU展開が競争力になる一方で、

“多SKU＝在庫リスク”

“小ロット＝仕様妥協”

という矛盾が起きやすい。これが、企画実行のブレーキになりがちです。





本プレスリリースについて

Brixa（ブリックサ）ではこの課題に対応するため、「SKUを増やすほど始めやすい」製造ルールへ見直し、テスト販売を前提に“試して学び、伸ばす”商品開発が回る環境を整えます。

株式会社イクスラボ（本社：千葉県船橋市、代表取締役：桜木笑語）は、パッケージ製造サービス「Brixa」において、2026年2月24日より、同一仕様あたりのSKU数に応じて最小ロットが段階的に下がる新製造仕様を導入します。

5SKU以上で最小100枚/SKUまで対応し、従来の「1SKUあたり最小500枚」から、SKU数が増えるほど最小ロットが下がる設計へ変更します。



またBrixaは、既製品への簡易プリントではなく、商品の用途・同梱条件・見せ方に合わせて1mm単位でサイズ設計できるオーダーメイド製造を強みとしています。今回の見直しにより、設計自由度を維持したまま、小ロット・多品種展開に対応できる体制を強化します。



株式会社イクスラボはBrixaを通じて、製造にとどまらず、テスト販売を前提にした商品開発の伴走するパートナーとして、企画設計から量産判断までを支援します。

▶︎ ご相談はこちらから(https://brixa.jp/contact)

仕様変更の概要

新しい最小ロットは、1案件あたりのSKU数に応じて以下の通りです。

- 従来一律 1SKUあたり 最小500枚- 今後1案件内のSKU数に応じて最小ロットを段階的に見直し[表1: https://prtimes.jp/data/corp/161390/table/5_1_060a25bd760e80dd5bed29dbdd2a6dd2.jpg?v=202603101151 ]

※上記は、同一案件内かつ同一製造仕様（素材・加工仕様が同一）のSKU数に基づきます。

小ロットでも、仕様設計の自由度を維持

一般的に小ロット対応では、サイズの固定化や仕様制限、既製品への簡易プリントなど、設計面での制約が発生するケースがあります。

Brixaでは、1mm単位でサイズ設計ができるオーダーメイド製造を前提としたまま、SKU数に応じた最小ロットの見直しを行い、多SKU企画を小さく始めやすい体制を整えました。

お客さまのメリット

活用例

申込み・相談について

- サイズ固定ではなく、用途・同梱条件に合わせたサイズ設計- 簡易プリントではなく、製造仕様に基づく設計・加工- 多SKU展開を前提にした段階ロット設計- ラインナップ展開が小さく始められる多SKUでもSKUごとの初期数量を抑えられます。- 市場検証（テスト販売）がしやすい反応の良いSKUに追加生産を集中しやすくなります。- 在庫リスクを最適化できる過剰在庫・廃棄ロスのリスクを抑えやすくなります。- 企画の自由度が上がる限定企画やギフトセットなど短期企画の実行がしやすくなります。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/161390/table/5_2_a600e72bdc4457d93932e7830d1bc327.jpg?v=202603101151 ]

本製造仕様改定は、2026年2月24日以降の新規案件より適用予定です。SKU数の設計（何SKUにするか／どう組み合わせるか）から、テスト販売前提の構成、売れ筋に寄せる追加製造の考え方まで、目的に合わせてご提案します。構想段階でもお気軽にご相談ください。

▶︎ ご相談はこちらから(https://brixa.jp/contact)

お問い合わせ先

株式会社イクスラボ（マーケティング部）

TEL：047-402-2764

Email：contact@ix-lab.co.jp

Website：https://brixa.jp/