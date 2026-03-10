アリアンテック・ジャパン株式会社 第4回九州農業WEEK出展

アリアンテック・ジャパン株式会社

シンガポール系アグリテック企業「アリアンテック・ジャパン株式会社」（本社：東京都港区北青山、以下アリアンテック・ジャパン）は、2026年5月27日（水）～29日（金）にグランメッセ熊本で開催される「第4回九州農業WEEK（J-AGRI) 」に出展します。（小間番号２ｰ２３ スマート農業）

2025年九州農業WEEKの展示風景

また、同年7月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイトで開催される「GPEC2026(施設園芸・植物工場展)」への出展も決定しております。（※小間番号未定）

主力製品のLED照明をはじめ、植物工場栽培をオールインワンで管理できる環境制御システムや人件費削減に貢献する自動搬送機械などの様々な農業生産システムを展示することを計画しております。

実際にこれらの製品に触れて使用感をご確認いただくこともできますので、日本の植物工場・スマート農業市場への新規参入や次の設備更新や機能強化のためのご参考にお越しください。

各展示会の詳細・見学については、以下の公式サイトをご覧ください。

「農業WEEK（J-AGRI)」について https://www.jagri-global.jp/hub/ja-jp.html

「GPEC2026(施設園芸・植物工場展)」について https://www.gpec.jp/

各事業活動のご紹介（2026年2月～）

・株式会社マクニカ様の完全招待制テックカンファレンス「Macnica Exponential Technology（MET）2026」において、当社の研究用植物栽培システムをご展示いただきました。（２月）

Macnica Exponential Technology（MET）2026での展示風景

・ FM81.3 J-WAVE

「TOKYO MORNING RADIO*」内の

「GLOBAL SCALE」コーナーで、

昨今の植物工場に代表されるアグリテックの動向や当社の今後の目標などについて、COUNTRY MANAGER 諌山がインタビューにお答えしました。（３月）

*３月９日 ７時18分～

https://www.j-wave.co.jp/original/tmr/index.html より画像引用

アリアンテックからのメッセージ

「日本は農業に関する先進的技術に長く注力してきた国でありますが、植物工場の多くは赤字経営と報告されています。 今後、当社は日本のパートナーや大学などの研究機関との連携により、更なる栽培技術の自動化や高効率栽培設備の開発だけでなく、それらソリューションによるコスト削減と利益率の向上を実証する自社農場を設立し、将来にわたり安定的で持続可能な生産モデルを確立、日本のスマート農業エコシステム形成に貢献することを目指します。」

会社概要

アリアンテック・ジャパン株式会社

・設立：2020年7月22日

・本社：東京都港区北青山一丁目３番１号アールキューブ青山３階

・事業拠点：千葉県柏市柏の葉６-２-１（千葉大学構内 植物工場研究会内）

・Country Manager： 諌山 太輔（いさやま だいすけ）

・事業内容： 植物育成用LED照明や環境制御システムなど先進農業関連の製造販売、コンサルティング

Arianetech Pte. Ltd.（親会社）

・本社：シンガポール102E, Pasir Panjang Road, #08-02, Citilink 118529

・代表者： EDWIN ONG（エドウィン オング）

・URL：https://www.arianetech-sg.com/jp/

お問い合わせ先

※千葉大学内のショール-ムご見学のご要望は、以下までお問合せください。

アリアンテック・ジャパン株式会社（代表アドレス）

E-mail：arianetech.japan@outlook.jp