終わらない手作業から脱却ーSwish導入で提案スピードを武器に全国に挑む株式会社YAMABE

株式会社Swish

オフィス家具の提案DXサービス「Swish（スウィッシュ）」を開発・提供する株式会社Swish（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：横澤 拓海）は、株式会社YAMABE（本社：富山県高岡市、代表取締役：山辺 知代）における「Swish」を活用した業務効率化・顧客価値最大化の取り組み効果をまとめた事例インタビュー記事を、本日公開したことをお知らせします。

■ 事例インタビュー概要

株式会社YAMABE様は、昭和52年創業、今年で48年目を迎える富山の老舗企業です。複合機のメンテナンスからITサービス、さらにはオフィス空間デザインまで幅広く手掛けており、特に近年はオフィスデザイン業務において大きな変革を遂げられています。

今回は、Swishを導入いただいている株式会社YAMABE様に、導入の背景や取り組み内容、そして今後の展望についてお話を伺いました。

【抱えていた課題】- 提案資料作成がすべて手作業で、作業負担が非常に大きかった- 修正対応に時間がかかり、ミスや残業が発生しやすい業務体制だった- 一社依存による提案の幅の制限と、複数メーカー対応の難しさがあった導入事例を読む＞ :https://swish-inc.jp/case/yamabe-jim【導入後の効果】- 手入力や画像探しの手間が削減され、出力スピードが向上した- 修正対応が即日完了できる体制へ改善し、ミスも減少した- 複数メーカーを横断した柔軟な提案が可能になった詳細を見る＞ :https://swish-inc.jp/case/yamabe-jim

■ Swishについて

Swish（スウィッシュ）は、空間づくりにおけるメーカー横断のプラットフォームとして、空間提案の業務工数を80%削減するとともに、クオリティの高い空間提案をサポートするシステムです。

Swishにご興味ある方は、デモ画面や機能詳細について個別にご説明いたします。以下よりお問い合わせください。

Swishについて詳しく知る ＞ :https://swish-inc.jp/【株式会社Swish 会社概要】

社名 ：株式会社Swish / Swish,inc.

設立 ：2021年7月

所在地 ：東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA 901

代表者 ：代表取締役CEO 横澤拓海

会社HP ：https://swish-inc.jp

問合せ先 ：info@swish-inc.jp