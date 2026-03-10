サンコー株式会社、「健康経営優良法人2026」に2年連続で認定

サンコー株式会社

2026年3月10日

サンコー株式会社

サンコー株式会社（東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は2026年3月9日、健康経営優良法人認定制度に基づき、日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に、昨年に続き2年連続で認定されました。

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。

当社がこの度認定を受けたことは、健康経営に対する取り組みが高く評価された成果です。

【サンコーのこれまでの取り組み】- 禁煙手当制度（本年度より新設）- 定期健康診断/特定保健指導の積極的な勧奨- 婦人科検査オプション費用補助- 健康アンケート実施- 健康セミナー開催- 全事業所へ健康測定機器設置- 時短化勤務制度 など

これらの取り組みを通じて、サンコーは今後も従業員が心身ともに健康で、最大限のパフォーマンスを発揮しながら安心して働ける環境作りに努めてまいります。

■サンコー株式会社について

サンコーは、単なる家電メーカーではなく、世の中に「ワクワク」を創造する「ワクワク創造メーカー」を目指しています。

私たちが目指すのは、日常の「不便・不満・不安」といった「不」を解消するだけでなく、その先にある「こんな体験、初めて！」という「新体験」を提供し、社会をワクワクで満たすことです。

「小さな挑戦」を積み重ね、社員自身が楽しみながら開発したユニークで実用的な製品を通じて、お客様の日常に新しい感動をお届けします。

■会社概要

会社名 サンコー株式会社

資本金 3800万円

設立 2003年6月26日

所在地 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

主な事業内容 家電・コンピュータ周辺機器の輸出入・開発・販売業務

URL: https://www.thanko.co.jp

