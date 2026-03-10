世界で 125 以上の製薬企業が Vault CRM を本稼働し Veeva が業界の自律型 AI トランスフォーメーションを加速

Veeva Japan 株式会社

ライフサイエンス業界に特化した SaaS ソリューションの世界的パイオニア Veeva Systems 【 NYSE:VEEV 】（本社：米国カリフォルニア州プレザントン、日本法人本社：東京都渋谷区、日本法人ゼネラルマネージャー：千葉 弘崇、以下 Veeva ）は、2026 年 3 月 3 日、複数のトップ 20 バイオ医薬品企業から、米国、ヨーロッパ、日本を含む各主要地域の 125 社を超える顧客企業で、ライフサイエンス業界向け次世代 CRM である Veeva Vault CRM(https://www.veeva.com/jp/products/crm-suite/crm/) がすでに稼働していることを発表しました。Vault CRM の成功と Veeva AI(https://www.veeva.com/jp/products/veeva-ai/) の提供開始により、Veeva は業界のエージェンティック CRM へのシフトを加速しています。（本リリースは、Veeva 本社が発表した報道資料の抄訳です。原文はこちら(https://www.veeva.com/resources/more-than-125-customers-worldwide-live-on-vault-crm-as-veeva-accelerates-the-industrys-agentic-transformation/)からお読みいただけます。）

Vault CRM の強力な勢いは、業界や地域に特化した高度な機能、コンプライアンス、ワークフロー、そしてエージェント機能がもたらす明白なビジネス価値を反映したものです。Vault CRM は、新薬剤の上市に向けた準備から市場への導入、さらに成熟ブランドのパフォーマンス最適化に至るまで、製品ライフサイクル全体と複雑な顧客エンゲージメントを支えるために、コマーシャルチームおよびメディカルチームが必要とする基盤を提供します。

Veeva の CRM Suite のプレジデントである Arno Sosna は次のように述べています。「 125 社を超える顧客がすでに Vault CRM を本稼働し、エージェンティック AI 活用による顧客エンゲージメントの実現に向けて加速しています。当社は、カスタマーサクセスと製品の卓越性を最優先に掲げ、業界全体における影響力を拡大しながら変革を牽引しています。」

Vault CRM の成功と確立されたアップグレードパスにより、Veeva は Veeva CRM のサポート終了日を 2030年9月から 2029年12月末へ更新しました。

Vault CRM は、あらゆる地域・規模のバイオ医薬品企業におけるコマーシャル活動のためのテクノロジー基盤を提供するアプリケーション群である Vault CRM Suite(https://www.veeva.com/jp/products/crm-suite/crm/) の一部です。Vault CRM Suite には、Events Management(https://www.veeva.com/jp/products/crm-suite/events-management/)、Service Center(https://www.veeva.com/jp/products/crm-suite/service-center/)、Campaign Manager(https://www.veeva.com/jp/products/crm-suite/campaign-manager/)、そして Patient CRM(https://www.veeva.com/products/crm-suite/patient-crm/) が含まれます。



【 Veeva Systems 社について】

Veeva は、ソフトウェア、データ、ビジネスコンサルティングを通じて、ライフサイエンス業界に特化したクラウドサービスを提供しています。イノベーション、優れた製品、顧客の成功に尽力し、世界最大のバイオ医薬品企業から新興バイオテクノロジー企業まで、1,500 社以上にサービスを提供しています。また、パブリック・ベネフィット・コーポレーション企業(https://www.veeva.com/jp/pbc/)として、お客様や従業員、株主、サービスを提供する業界を含む、すべてのステークホルダーの利益バランスを保つことに取り組んでいます。詳しくは、www.veeva.com/jp/(http://www.veeva.com/jp/)をご覧ください。

【 Veeva Forward-looking Statements 】

This release contains forward-looking statements regarding Veeva’s products and services and the expected results or benefits from use of our products and services. These statements are based on our current expectations. Actual results could differ materially from those provided in this release and we have no obligation to update such statements. There are numerous risks that have the potential to negatively impact our results, including the risks and uncertainties disclosed in our filing on Form 10-Q for the period ended October 31, 2024, which you can find here(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001393052/000139305224000024/veev-20240430.htm) (a summary of risks which may impact our business can be found on pages 36 and 37), and in our subsequent SEC filings, which you can access at sec.gov(https://www.sec.gov/).

【追加情報】

LinkedIn で Veeva の情報を受け取る場合はこちら：jp.linkedin.com/company/veeva-japan(https://www.linkedin.com/company/veeva-japan/?originalSubdomain=jp)