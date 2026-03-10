西武ホールディングス、「タレントパレット」の活用をアルムナイ採用にも拡大

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉 証券コード：4071）は、データに基づく人材活用や採用業務の効率化・高度化、人事業務のDX化、リスキリングの推進などを目的に、多くの大手・エンタープライズ企業で導入が進むシェアNo.1（*1）のタレントマネジメントシステム「Talent Palette（以下：タレントパレット）」を導入いただいている株式会社 西武ホールディングス（以下：西武HD）において、活用領域を拡大し、アルムナイ採用(*2)のプラットフォームとしても、採用いただきましたことをお知らせいたします。

（*1）出典 ITR「ITR Market View：人材管理市場2025」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2023～2024年度予測）

(*2)アルムナイ採用：一度退職した社員を再び採用する制度。元従業員は、会社の業務、文化、経営理念等に精通しており、即戦力をミスマッチなく採用できる人材確保手段として注目されています。

■退職者との継続的な接点を構築し、再入社への関心を維持・醸成するため「タレントパレット」を採用

西武HDでは、「西武グループ長期戦略2035」およびそれに基づく2024年度を初年度とする「中期経営計画（2024-2026年度）」の目標達成のために、「西武グループ人財戦略」を策定しており、「人財スキル・人員数の確保」を重要施策の一つとして捉えています。

これまで、育児や介護などやむを得ない事情による退職者を対象とした「カムバック採用」を実施していましたが、キャリアチェンジのための転職によって退職した社員も、社外で新たな知識・経験を培った貴重な即戦力人財として再び迎え入れるため、「アルムナイ採用」として制度の拡大をはかることとなりました。退職者との継続的な接点を構築し、再入社への関心を維持・醸成するためのアルムナイ採用のプラットフォームとして、西武HDの社員が在職中に使用している、タレントパレットを採用することになりました。

■タレントパレットを活用した情報発信で応募の心理的なハードルを軽減

タレントパレットを活用し、退職後も現在募集中のポジションなどの情報を定期的に届けることで、会社との心理的距離を縮め、再び自社で活躍したいという意欲を醸成します。

さらに、タレントパレットと連携したアルムナイ専用の応募フォームを設置し、応募手続きをシンプルにすることで、応募時の心理的ハードルを軽減し、多様な経験を持つ人財の再入社を促進します。

＜Talent Palette（タレントパレット）について＞

「タレントパレット（https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/）」は、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する、人事担当者が必要な機能をオールインワン型で搭載したタレントマネジメントシステムです。

人事情報、経歴、スキル、マインド（適性）、社員の希望や想い、日々のモチベーションやエンゲージメント、ヘルスケア（健康）などの多様な人材データを集約・分析し、勘や経験だけに頼らないデータに基づく意思決定を支援します。

具体的には、異動配置シミュレーションや研修を含む人材育成、テキストマイニングによる離職予兆の抽出、採用ミスマッチ防止、人的資本KPIのモニタリングなど、幅広い人事施策を高度化します。

また、7,200以上の機能を備えた拡張性は、多くの企業から評価されており、大手エンタープライズ・中堅企業売上シェアNo.1（*1）を獲得。導入法人数4,500社以上、継続率99.6％（2025年9月末時点）という豊富な実績を活かし、企業の持続的な成長に寄与します。

＜タレントパレットに関する評価＞

ITreviewの「タレントマネジメント」部門では、『開発スピードの速さ』や『機能性の自由度』の点で高い評価を受けています。

・様々な機能が充実していて、とても使いやすいです。人事情報を一括管理でき、充実した人材管理が可能となりました。個人の情報がダッシュボードで一画面で確認できてとても便利です。

・目標設定や考課等、幅広い人事制度を一括で管理、運用でき、ユーザーである従業員にとっても、デザインや直観的な操作性が優れている

出典：ITreview（2026年3月時点）

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。