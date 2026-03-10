株式会社Neurosphere

株式会社Neurosphere（本社：東京都港区西新橋1-6-12アイオス虎ノ門4階、代表取締役：根来 実、以下「Neurosphere」）は、企業のAI導入における課題提起から、最適なAIサービスの選定・導入実施・運用伴走・成果創出までを一気通貫で支援する「AIトータルソリューション事業」を開始いたします。

第1弾として、AI活用型広告クリエイティブ制作&運用サービスをリリースいたしました。

サービスサイト：https://www.neurosphere.co.jp/

■ 設立の背景｜「AIを導入したい。でも、どこから手をつければいいかわからない」

生成AIの急速な進化により、多くの企業がAI導入の必要性を感じています。しかし現場では、こんな声が後を絶ちません。

- 「何から始めればいいのかわからない」- 「どのAIサービスを選べばいいのか判断できない」- 「導入したものの、成果につながっていない」- 「相談できる会社が多すぎて、どこに頼めばいいかわからない」

AIサービスは日々増え続け、選択肢は膨大になる一方。自社の課題に本当にフィットするソリューションにたどり着くことは、年々難しくなっています。

Neurosphereは、こうした企業の「AI導入にまつわるすべての不安」を解消するために設立されました。お客様ごとに異なる個別課題を深く理解し、数あるAIソリューションの中から最適な組み合わせを提案・導入・運用まで伴走する--それが私たちの提供価値です。

■ Neurosphereのサービス概要｜AI導入を"まるごと"お任せ

Neurosphereは、AI導入の全プロセスをワンストップで支援します。

【5つの支援ステップ】- 課題提起 - お客様の業務・経営課題をヒアリングし、AI活用の可能性を可視化- サービス選定 - 幅広いAIソリューション群から、課題に最適なサービスを提案- 導入実施 - 技術的なセットアップから社内展開まで、スムーズな立ち上げを支援- 運用伴走 - 導入後も専任チームが並走し、定着と活用促進をサポート- 成果創出 - KPIに基づく効果測定と改善提案で、確実にビジネス成果へつなげる

単なるツール導入ではなく、「AIで成果を出す」ところまで責任を持つ。それがNeurosphereの"AIまるごとサービス"です。

■ 第1弾サービス｜AI活用型 広告クリエイティブ制作&運用

広告は「数を打って検証してこそ」効果が出る。しかし--

デジタル広告の効果を最大化するには、多様なクリエイティブを大量に制作し、ABテストを繰り返すことが不可欠です。しかし従来の広告制作では、1本の動画に数週間の制作期間と高額なコストがかかり、「検証に必要な本数」を確保すること自体が現実的ではありませんでした。

Neurosphereが実現する3つの革新[表: https://prtimes.jp/data/corp/178509/table/1_1_9be3065fb315bf7a502f4666e5a11d9d.jpg?v=202603101151 ]

圧倒的なスピードとコストパフォーマンスにより、「効果が出るまで打ち続ける」広告運用が初めて現実のものになります。

大量のクリエイティブを高速で市場に投入し、データに基づいた検証サイクルを回すことで、ABテストの精度が飛躍的に向上。結果として、広告効果の最大化を実現します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JQ9ii6GaOHY ]

当社AIにより制作した多様人材採用向けクリエイティブ

現在の対応領域- 企業ブランディング動画 - ブランドの世界観を伝える高品質な映像制作- 販売促進動画 - 商品・サービスの魅力を訴求するプロモーション動画- 人材採用動画 - 求職者の心を動かす採用ブランディング動画

今後、IR・広報領域の動画制作にも順次対応を拡大予定です。

■ 今後の展望｜年内300サービス、「AIのことならNeurosphere」の世界へ

Neurosphereは、広告クリエイティブ制作を手始めに、年内に以下を含む約300のAIサービスを順次展開してまいります。

- AI BPO（業務プロセスアウトソーシング） - バックオフィス業務のAI化を支援- AI従業員 - 自律的に業務を遂行するAIエージェントの導入支援 その他、業種・業務特化型の多様なAIソリューション「AI導入するなら、Neurosphere」

私たちが目指すのは、企業がAIに関するあらゆる不安から解放され、安心して、簡単にAIの恩恵を受けられる世界です。何から始めればよいか、どこに導入すればよいか、どの会社に頼めばよいか--そのすべての問いに、Neurosphereが答えます。

■ お問い合わせ

AI導入に関するご相談・お問い合わせは、下記よりお気軽にご連絡ください。

株式会社Neurosphere- 所在地：東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門4階- 代表者：根来 実- 設立：2025年12月3日- 事業内容： AIトータルソリューションの提供- お問い合わせ先：sales@neurosphere.co.jp- コーポレートサイト：https://www.neurosphere.co.jp/Neurosphere株式会社

AIトータルソリューションの提供