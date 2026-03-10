株式会社pipon、ボイスチャートに「プロンプト最適化機能」を搭載

株式会社pipon

株式会社pipon（本社：東京都中央区、代表取締役：北爪聖也）は、AIカルテ作成サービス「ボイスチャート」に、出力内容を即座に改善できる「プロンプト最適化機能」を搭載したことをお知らせいたします。

本機能は、AIが生成するSOAPや要約文の表現・構成を、医師個別の診療スタイルに合わせて最適化する機能です。

背景：AIは便利。でも「ちょっと違う」が積み重なる

生成AIを診療現場で使う中で、よく聞かれる声があります。

- 「内容は合っているが、表現が自分の書き方と違う」- 「もっと簡潔にしたい」- 「Assessmentはこういう順番で書きたい」- 「Planは箇条書きにしたい」- 「自分は必ずこの一文を入れる」

つまり、医師ごとの“クセ”や“美学”が存在します。

従来は、それをAI側に反映させるには開発側での調整が必要でした。

プロンプト最適化機能とは

今回搭載した新機能は、

■ 「プロンプトを改善するプロンプト」機能

- 現在の出力に対する不満点を入力- AIが内部プロンプトを自動調整- 次回以降の出力に反映

という仕組みです。

つまり、

「もっと簡潔に」

「医学用語を正式名称で」

「自分の言い回しに寄せて」

といった指示をするだけで、AI自身が裏側のプロンプトを最適化します。

気に入らなければ、すぐ直せる

本機能の最大の特長は、

“その場で再最適化できる”こと。

もし生成内容が気に入らなければ、

- 修正点を入力- 即時に再生成- そのフィードバックを次回以降に反映

これにより、使うほどに“自分専用AI”へと進化していきます。

医師個別最適化の時代へ

ボイスチャートはこれまで、

- 音声からSOAP生成- 構造化データ化- 医科歯科連携支援

など、業務効率化を進めてきました。

今回のプロンプト最適化機能により、

「効率化」から「個別最適化」へ進化します。

AIが医師に合わせる時代です。

代表コメント

株式会社pipon

代表取締役 北爪 聖也

「AIは便利ですが、“ちょっと違う”が続くと使われなくなります。

今回のプロンプト最適化機能は、医師一人ひとりのこだわりや美学を実現するためのものです。

気に入らなければ、すぐに改善できる。

使えば使うほど、自分に馴染むAIになる。

その体験を提供していきます。」