Braze、パートナーサミットにてパートナーアワード「Braze Alloys Partner Network 2026」受賞企業を発表

顧客エンゲージメントプラットフォームを提供するBraze株式会社（読み：ブレイズ、本社：東京都港区、代表取締役社長：水谷 篤尚、以下「Braze」）は、2026年3月3日に開催したパートナー向けカンファレンス「Braze パートナーサミット 2026」において、2026年度のパートナー表彰プログラム「Braze Alloys Partner Network 2026, Japan」の受賞企業を発表しました。

「Braze Alloys Partner Network 2026, Japan」は、前年度においてBrazeの導入支援や活用促進、カスタマーサクセス、マーケティングなどの分野で顧客に高い価値を提供し、Brazeのビジネス成長に大きく貢献いただいたパートナー企業を表彰するものです。日本で5回目の開催となる今回は、ビジネスへのインパクト、カスタマーサクセスの共創、パートナーアセットとの連携、マーケティング変革の革新性など複数の観点から選考を行い、7部門で計8社を表彰しました。

それぞれの選定理由および受賞パートナーの詳細については以下の通りとなります。



Operation of the Year （導入・活用の支援促進）

受賞パートナー：株式会社シンカー

授賞理由：パートナー主導のBrazeオンボーディングプログラム「Partner Led Onboarding」において、国内最多のプロジェクトを牽引・成功に導きました。これらの活動と実績は、顧客およびBraze営業からも極めて高い評価と厚い信頼を獲得しており、当社のビジネス変革に多大な貢献をいただきました。

Bridge Builder of the Year（コミュニティ活動への貢献）

受賞パートナー：株式会社Moonplate

授賞理由：Brazeユーザーの一面を持ちながら、支援会社としてのコンサルティング、独自のネットワークを活かしたコミュニティ運営等、Brazeの「チャンピオン」として、ユーザー - パートナー - Braze間の架け橋となり、国内エコシステムの発展に多大な貢献をいただきました。

Creative Partner of the year（クリエイティビティの貢献）

受賞パートナー：株式会社電通デジタル

授賞理由：同社と株式会社セガ エックスディーによる顧客エンゲージメントを中心とした企業課題を解決するクリエイティブチームのEngage Guild構想とのコラボレーションにより、CRM業界に新たな視点となる、顧客体験の創造性を高め、数多くのクリエイティブワークショップの開催、およびユースケースの創出に貢献いただきました。

Rising Star of the Year（協業活動の早期立ち上げ）

受賞パートナー：株式会社SORAMICHI

授賞理由：卓越したオペレーション支援体制を武器に、数多くのクライアントが直面する「運用定着化・高度化」の課題を解決。その推進を通じて、Brazeの利活用の促進に寄与いただきました。

Rising Star of the Year（協業活動の早期立ち上げ）

受賞パートナー：アクセンチュア株式会社

授賞理由：戦略策定からシステム導入・運用までを一気通貫で支援する「エンドツーエンドの総合力」により、顧客の変革を先導し、大型プロジェクトの受注、および導入までの一連のプロセスを主導いただきました。

Transformation Partner of the Year（トランスフォーメーションの推進）

受賞パートナー：株式会社Breathe

授賞理由：データとAIの企業であるデータブリックス・ジャパン株式会社、Braze株式会社との3社の協業において、オンプレミス環境主体のデータ分析基盤の課題解決に向けたプロジェクトマネジメント、エンジニアリングサポート、そしてマネージドサービスの改革を強力に推進されました。これにより、両社のソリューションの価値を最大限に引き出し、クライアントのデータ戦略や顧客体験の革新を牽引いただきました。

Technology Partner of the Year（技術連携を活かした協業推進）

受賞パートナー：株式会社ヤプリ

授賞理由：ノーコードマーケティングDXという共通のビジョンの元、

同社モバイルアプリプラットフォーム「Yappli」との連携により、高度なアプリ体験を容易に実現し、数多くの新規プロジェクトの受注、および成功に貢献いただきました。

Service Partner of the Year（ソリューション協業におけるリーダーシップの推進）

受賞パートナー：株式会社 博報堂

授賞理由：同社が培った生活者起点のクリエイティビティを元に、同社、およびグループ企業の知見を集結させ、新規導入、成功に向けた活用支援を先導いただきました。また、プロジェクト協業のみならず、双方の独自の視点を用いたソートリーダーシップ活動の推進にも寄与いただきました。





Braze株式会社の代表取締役社長 水谷 篤尚 は、以下のようにコメントしています。

「このたび『Braze Alloys Partner Network 2026, Japan』において卓越した成果を挙げられたパートナーの皆様に、心より御礼申し上げます。当社は、パートナーの皆様との連携を通じて、日本企業のマーケティングを次のステージへ引き上げ、より高度にパーソナライズされた顧客体験の実現に取り組んでいます。受賞された各社は、それぞれの領域で高い専門性を発揮し、AIで強化されたBrazeの機能を最大限に活用することで、クライアントの成長と変革を力強く支援しています。今後もパートナーの皆様との協業をさらに深化させ、日本企業のマーケティングおよび顧客エンゲージメントの進化を支援してまいります。」



Brazeについて

Braze は、ブランドが「Be Absolutely Engaging.」を実現する顧客エンゲージメントプラットフォームです。Braze の活用で、マーケティング担当者はあらゆるデータソースから、データを収集、施策実行ができ、1 つのプラットフォームからマルチチャネル、かつリアルタイムに、顧客とパーソナライズされたコミュニケーションができます。さらにAIで仮説検証と最適化を繰り返しながら、大量配信を支援するスケーラビリティーで、ハイパーパーソナライゼーションを実現し、ブランドに熱狂するファンとの魅力的な関係を構築、維持できます。同社は、2024 年の米国ニュースで働きがいのあるテクノロジー企業に選ばれ、英国の Great Place to Work 誌で 2023 年の女性にとって最も働きやすい職場に選ばれ、ガートナー の 2023 年マジック クアドラント でマルチチャネル マーケティング ハブおよびマーケティング ハブのリーダーに選ばれました。 The Forrester Wave: クロスチャネル マーケティング ハブ、2023 年第 1 四半期。Braze はニューヨークに本社を置き、北米、ヨーロッパ、APAC に 10 以上のオフィスを構えています。詳細については、https://www.braze.com/ja をご覧ください。