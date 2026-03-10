「エモい」サービスの作り方とは？　現役JDエンジニアが解説する無料ウェビナーを開催

合同会社Yellow Frontier

若年層向けデジタルサービスの企画・開発支援サービス「Raynix」（https://raynix.jp/(https://raynix.jp/)）を運営する合同会社YellowFrontier（本社：東京都中央区、代表：宇佐原 嘉晃）は、2026年3月25日（水）に、Z世代向けサービス開発をテーマとしたオンラインウェビナー「現役JDエンジニアが語る！ Z世代向けサービスに必要な『エモさ』とは？」を開催いたします。

本ウェビナーでは、Z世代に刺さるサービス開発のノウハウや、「エモい」と感じられるデジタル体験の設計について、Raynix事業部長であり現役大学生エンジニアの中村風花が実例を交えて解説します。

開催の背景

お申込はこちらから :https://utage-system.com/p/njLs94KW79e2

企業が若年層向けのサービスやプロダクトを開発する際、「Z世代に刺さる体験設計」や「SNS時代の共感を生むUI・UX設計」が重要視されています。しかしながら、実際の開発現場では、

- 若年層のリアルな価値観が分からない- トレンドの変化が早く企画が追いつかない- 若年層ユーザーの共感を得るプロダクト設計が難しい

といった課題を抱える企業も少なくありません。

Raynixでは、Z世代のクリエイター・エンジニアによるチーム体制を強みに、若年層向けのサービス開発やデジタル体験設計の支援を行っています。

今回のウェビナーでは、その開発知見の一部を公開し、Z世代向けサービス開発に必要な考え方や具体的なポイントを紹介します。

開催概要

テーマ

現役JDエンジニアが語る！ Z世代向けサービスに必要な「エモさ」とは？

主な内容- Raynix事業部の紹介- 「エモい」とは何か- Z世代が共感するサービスの特徴- Z世代向けサービスに必要なUX設計- 質疑応答開催日時

2026年3月25日（水）13:00~14:00

開催形式

オンライン開催（Google Meetでの配信を予定）

参加費

無料

登壇者紹介

参加対象- 新規サービス開発担当者- プロダクトマネージャー- マーケティング担当者- 若年層向けサービスを検討している企業 など

合同会社Yellow Frontier Raynix事業部 事業部長 中村 風花

高校時代からプログラミングスクールに通い、現在は立命館大学情報理工学部に進学。

学業と並行してプログラミング講師として指導を行う一方、バンド活動にも取り組み、Raynix事業部の事業部長としてホームページ制作やアプリ開発を手がけている。

エンタメの現場で実際に活動している経験を活かし、ユーザーの感情や体験に寄り添いながら、「誰かの力になり、その人生の一部となる“きっかけづくり”」を軸に、技術を通じた価値創出を目指している。

Raynixについて

若年層の感覚を持つZ世代・JK・JD世代の女性エンジニアで構成されたWeb・アプリ・システム開発サービスです。

当事者世代の女性エンジニアが、企画～デザイン～開発～改善までを一気通貫で伴走。若年層との「ズレ」をなくし、スピーディに開発します。

サービスページはこちら： https://raynix.jp/(https://raynix.jp/)

１．若い女性や学生の“当事者”視点での開発

メンバーはJK（女子高校生）・JD（女子大学生）世代を中心とした女性エンジニアで構成されています。推し活、音楽、SNSトレンド、Z世代特有の文化などを「分かっているフリ」をするのではなく、リアルな当事者感覚で企画・設計が可能です。

２．少数精鋭で、企画～開発が完結する「圧倒的な合理性」

従来の開発では、企画・デザイン・エンジニアと担当が分かれ、調整コストや人件費が増大しがちでした。「Raynix」では、若年層向けPR視点を持つエンジニア自身が、企画・デザイン・体験設計・開発までをワンストップ（1人、または少数精鋭チーム）で担当します。これにより「早い・安い・ズレない」開発を実現します。

３．“作って終わり”ではない伴走型開発

単なるソフトウェアの納品にとどまらず、「若年層の反応はどうか？」「どうすればより刺さるのか？」といったフィードバックを行いながら、貴社のサービスを一緒に育てていく伴走型のスタイルをとっています。

合同会社Yellow Frontierについて

私たちは、「時代に正しさを」これをスローガンに、これまでの過去とは違う、新たな常識を、時代や地域に合わせて提供する会社を目指します。

教育、通信技術、ファッション、コミュニティなど、様々なジャンルの垣根を越え、日本、アジア、世界を牽引します。答えはいつもあなたにある。人に寄り添い、地域に寄り添い、社会に寄り添い、世界に寄り添います。

【会社概要】

社名：合同会社Yellow Frontier

本社所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

代表者：宇佐原 嘉晃

事業内容： 教育事業、英語塾運営、ソフトウェア開発

HP：https://yellowfrontier.jp/