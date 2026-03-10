美しいデザインと期待以上のパフォーマンスを発揮　コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル「moto g06」発表

モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社

モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社（本社：東京 代表取締役社長 北原 秀文、以下、「モトローラ」）は、3月10日、Android(TM) スマートフォン「moto g06」を発表しました。

moto g06は、上質な素材を採用したシンプルで美しいデザインの筐体に、期待以上のパフォーマンスを発揮する、コストパフォーマンスに優れたエントリーモデルのスマートフォンです。大型高輝度ディスプレイと高性能ステレオスピーカー、AI対応高性能カメラシステムを搭載し、最大12GBのRAMブースト機能*¹と128GB大容量ストレージ、5,200mAh大容量バッテリーを兼ね備え、ストレスなく快適にご使用いただけます。

moto g06は、2026年3月19日より、国内各チャネルで販売開始予定です。SIMロックフリーでご使用いただけます。

moto g06について

PANTONE Laurel Oak (ローレルオーク)PANTONE Tapestry (タペストリーブルー)

moto g06は、高輝度モードで屋外でもディスプレイをはっきりと表示することができ、バスブースト機能搭載のステレオスピーカーがパワフルな低音を実現。映像や音楽を、場所を選ばず快適にお楽しみいただけます。また、AI対応の高性能5,000万画素カメラシステムを搭載し、ポートレートモードやナイトビジョンを使うことで、細部まで驚くほど美しい写真の撮影を可能にします。最大12GBまで拡張可能なRAMブースト機能*¹と128GBの大容量ストレージによって、写真・動画・音楽・アプリなどを十分に保存でき、大容量5,200mAhバッテリーで長時間の使用が可能です。さらに「かこって検索」やGemini*²などのGoogle*²サービスに対応しており、検索やアイデアをまとめるのにも役立ちます。充実した機能に加え、IP64の防水・防塵、Corning(R) Gorilla(R) Glass 3による安心の耐久性を兼ね備えています。

主な特長

1. 大型高輝度ディスプレイと高性能ステレオスピーカー

バスブースト機能搭載のステレオスピーカーでパワフルな低音を実現。さらに高輝度モードにより、屋外でもディスプレイをはっきり表示できます。

2. AI対応の高性能5,000万画素カメラシステム

AI搭載のポートレートモードやナイトビジョンを使えば、鮮明で自然なポートレートなど、細部まで驚くほど美しい写真を撮影できます。

3. 最大12GBのRAMブースト*¹と128GB大容量ストレージ

RAMブースト*¹により、最大12GBまでRAMを拡張可能。大容量ストレージは、写真・動画・音楽・アプリをたっぷり保存できます。

4. 美しいデザインと安心の防水・防塵性能

シックなカラーと上質で持ちやすいデザインに、防水・防塵、Corning(R) Gorilla(R) Glass 3による安心の耐久性を兼ね備えています。

5. 5,200mAh大容量バッテリー

高密度、高品質設計により、バッテリーの駆動時間がさらに長くなりました。

6. 「かこって検索」やGemini*²などのGoogle*²サービスに対応

直感的に使える便利な検索機能、Gemini*²と会話をしながらアイデアを絞ったり、複雑なトピック検索に対応しています。

■MOTO STORE販売価格と発売時期*³：

moto g06：オープン価格

発売時期：2026年3月19日発売予定

■販売チャネル*⁴：

公式オンラインストア「MOTO STORE」、「Amazon」、国内オンラインショップ、家電量販店、MVNO事業者 他

*1 RAMブーストは、スマートフォンの内部ストレージを仮想メモリとして使用する必要があるので、使用中に利用可能なユーザーストレージ容量が減少します。この機能はデフォルトでオンになっているので、利用しない場合はオフにする必要があります。

*2 GoogleおよびGeminiはGoogle LLCの商標です。インターネット接続が必要です。一部の国、言語、および18歳以上のユーザーのみがご利用いただけます。

*3 MOTO STOREの販売価格・発売時期は予告なく変更になる場合があります。

*4 取扱い製品、販売価格、発売時期などは各社へお問い合わせをお願いいたします。

■画像ダウンロード：

moto g06

https://drive.google.com/drive/folders/1itzrFzw1Fi6dMg7xDkn3gXgkQkR2iDw3

■モトローラ公式ホームページURL：

https://moto-bu.motorola.co.jp/products/g06/

■製品に関するお客様からのお問い合わせ：

モトローラカスタマーセンター

電話 0120-227-217（通話料無料）

営業時間 9:00-18:00（第1・３日曜日、弊社休業日を除く）

■moto g06製品仕様

＜モトローラについて＞

モトローラは、アメリカイリノイ州シカゴに本社を構え、モバイル通信産業ではパイオニアとして知られる歴史ある企業です。モトローラは、携帯端末や基地局だけでなくモバイル通信を可能にするプロトコルと技術を開発し、80年にわたり 常に新しい方法や手段で課題を解決してきました。モトローラは、モバイル技術を通じて人々の生活をより良くするために業界でリーダーシップを発揮し、たゆまぬ技術革新を促進し続けています。(C)2026 Motorola Mobility LLC.

●Motorolaは、Motorola Trademark Holdings, LLC. の商標です。

●その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

(C)2026 Motorola Mobility LLC.