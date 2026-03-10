「メディカル ジャパン 大阪」に出展

ポケトーク株式会社

ポケトーク株式会社（本社：東京都中央区日本橋兜町7-1、取締役 代表執行役社長：松田 憲幸）は、2026年3月にインテックス大阪で開催する医療・介護・薬局の総合展示会「メディカル ジャパン 大阪」（ブース番号：8-52）に出展することをお知らせいたします。

「メディカル ジャパン 大阪」は、病院、クリニック、介護施設、薬局など医療・介護分野に関わる製品やサービスが一堂に会する日本最大級の専門展示会の一つで、医療機器、医療IT、介護用品、感染対策ソリューションなど幅広い分野の企業が出展します。2026年の開催では約400社の出展と約12,000名の来場が見込まれており、医療・介護業界の関係者が最新の技術やサービスを情報収集・比較検討する場として注目されています。



近年、日本国内の医療機関では、訪日外国人の増加や在留外国人の多様化を背景に、患者との言語コミュニケーションが新たな課題となっています。医療現場では症状や治療内容を正確に伝える必要がある一方で、通訳者の確保や多言語対応の体制整備にはコストや運用面での課題があることから、現場で即時に利用できる多言語コミュニケーションツールへの関心が高まっています。

当社は今回の展示において、“据え置き型”AI通訳機「ポケトークX」をはじめとする多言語コミュニケーションソリューションを紹介し、医療機関や介護施設、薬局などにおける外国人患者対応の支援や、スタッフと利用者の円滑なコミュニケーションを実現する活用方法を提案します。医療受付や問診、介護施設での日常コミュニケーションなど、現場での具体的な利用シーンを想定したデモンストレーションも実施予定です。

【展示会概要】

- 展示会名 ：メディカル ジャパン 大阪（医療・介護・薬局Week）- 会 期 ：2026年3月10日（火）～3月12日（木）10:00～17:00- 会 場 ：インテックス大阪（大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102）- ブース番号：8-52

ポケトーク株式会社は今後も、言語の壁を超えたコミュニケーションの実現を通じて、医療・介護をはじめとするさまざまな分野での多言語対応の課題解決に貢献してまいります。

【 AI通訳機 「ポケトークS2」とは 】

「ポケトーク S2」は 2024 年 10 月に販売を開始した最新機種で、91言語を音声・テキストに翻訳し、1 言語をテキストのみに翻訳できます。従来機種より Wi-Fi がなくても通信可能な国と地域を拡大し、世界 170 以上の国と地域で、Wi-Fi のない所でもそのまま使えるモバイル通信機能を内蔵しています。また、バッテリーの持続可能時間も大幅に改善し、あらゆるシーンでお使いいただけるようアップデートいたしました。

「ポケトーク アナリティクス」との連携によりセキュリティ面もさらに強化され、グローバルにおけるセキュリティ基準に準拠することで、個人でのご利用はもちろん、企業や団体、自治体での導入において安心してお使いいただけます。

詳細 URL：https://pocketalk.jp/device

【 AI同時通訳機 「ポケトークX（エックス）」とは 】

「ポケトーク X」は、多言語による対面での自然な会話を実現するために開発された据え置き型のAI同時通訳機です。

両面ディスプレイを搭載し、互いの言葉を瞬時に翻訳して表示することで、自然な対話がそのまま成立する体験を可能にします。さらに、高感度マイクによる精緻な音声認識や、人の存在を感知して自動で画面が起動するスマートセンサー、会話履歴をワンタッチで消去できるプライバシー設計など、公共空間でも直感的かつ安心して利用できるように設計されています。

＜販売開始時期＞

・ 2026年を予定

＜販売価格・プラン＞

・ 月額サブスクリプション：マイク有り15,000円（+税）

・ 年額サブスクリプション：マイク有り150,000円（+税）

・ 買い切りプラン：マイク有り300,000円（+税）※3年目以降は90,000円（+税）／年

無料トライアルのお申込み：https://pocketalk.jp/pt-x

【 AI同時通訳 「ポケトーク - Sentio （センティオ）」とは 】

AI同時通訳「Sentio」は、相手の話す 41言語を 76 言語の音声とテキストでリアルタイムに通訳して理解でき、まるで専属の同時通訳者がいるように相手の話が分かるサービスです。

ウェブブラウザ上で使用でき、インターネット接続が可能なスマートフォンやパソコン、タブレット端末で使用できます。またオンライン会議だけでなく、対面でも使えることも大きな特長です。

詳細 URL：https://pocketalk.jp/forbusiness/livetranslation