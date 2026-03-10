あなたが輝く、自信のフューシャ。「Ploom AURA」から、リミテッドカラーシリーズ第5弾「フューシャフレア」登場

日本たばこ産業株式会社

JTは、「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」において、リミテッドカラー「フューシャフレア」を、2026年3月10日より順次、CLUB JTオンラインショップ及び全国のPloom Shop等にて数量限定で先行発売します。また、3月17日より順次、全国のコンビニエンスストア及び一部たばこ販売店等にて数量限定で発売します。

「Ploom AURA」は、「味わい」を中心に進化した加熱式たばこ用デバイスです。JT独自の加熱技術“SMART HEATFLOW”により、かつてない満足感と、たばこ本来の味をお愉しみいただけます。また、“HEAT SELECT SYSTEM”により、選べる4つの加熱モードで自分の好みに応じた一服を愉しめます。

さらにデザインは、繊細で有機的な曲線と、コンパクトでスリムなフォルムに進化し、美しさと実用性を兼ね備え、お客様の一服を引き立てます。

「Ploom AURA」リミテッドカラーシリーズの第5弾として発売する「フューシャフレア」は、鮮やかなフューシャピンクが印象的なデバイスです。持つ人に彩りと煌めきを添え、その美しさをいっそう引き立てることで、日々をしなやかに楽しむ気持ちを後押ししたいという想いから、このカラーは誕生しました。

また、3月10日からは*1、「Ploom AURA」の関連アクセサリーとして、フロントパネル5種とバックカバー1種を、CLUB JTオンラインショップや全国のPloom Shop、Ploom STAND等にて発売します。デバイス本体とあわせて自分らしいカラーコーディネートを楽しめるラインアップをさらに拡充します。

JTは、今回の「プルーム・オーラ・フューシャフレア」の発売をはじめ、お客様の多様なニーズにお応えし、これまで以上にご満足いただける商品の提供、サービスの向上を目指してまいります。

*1 店舗によって発売日が異なる場合がございます。

商品概要

■プルーム・オーラ・スターターキット・フューシャフレア

鮮やかなフューシャピンクが印象的な数量限定デバイスです。

持つ人に彩りと煌めきを添え、その美しさをいっそう引き立てることで、

日々をしなやかに楽しむ気持ちを後押ししたいという想いから誕生しました。

【メーカー希望小売価格】 2,980円（税込）

【内容物】 デバイス、クリーニングスティック、USB Type-C(TM)ケーブル

※ USB Type-C(TM)はUSB implementers Forum の商標です。

※ スターターキット内に、ACアダプタは同梱されていません。なお、ACアダプタは、980円（税込）で別売りです。

アクセサリー商品概要

■プルーム・オーラ・フロントパネル（5種）

【カラーバリエーション】 アンバーヘイズ、ブロンズロイヤル、アクアグリーン、パープルダスク、

フューシャフレア

【メーカー希望小売価格】 1,480円（税込）

■プルーム・オーラ・ファブリック・バックカバー（1種）

【カラーバリエーション】 フューシャフレア

【メーカー希望小売価格】 1,980円（税込）

発売概要

2026年3月10日より順次、カラーバリエーション「プルーム・オーラ・スターターキット・フューシャフレア」を、CLUB JTオンラインショップ及び全国のPloom Shop等にて数量限定で先行発売します。また、3月17日より順次、全国のコンビニエンスストア及び一部たばこ販売店等にて数量限定で発売します。

さらに、3月10日より順次、「Ploom AURA」のフロントパネル5種（アンバーヘイズ、ブロンズロイヤル、アクアグリーン、パープルダスク、フューシャフレア）とバックカバー1種（フューシャフレア）を、CLUB JTオンラインショップ及び全国のPloom Shop、Ploom STAND等にて発売します。

■プルーム・オーラ・スターターキット・フューシャフレア

※ CLUB JT オンラインショップは2026年3月10日10時より、CLUB JT公式ONLINE SHOP楽天市場店及びCLUB JT公式オンラインショップヤフー店は3月17日10時より発売します。

※ 「Ploom Shop 天神店」は2026年5月7日をもって閉店します。当店をご愛顧、お引き立てをいただきましたお客様に、厚く御礼申し上げます。

■プルーム・オーラ・フロントパネル（5種）／プルーム・オーラ・ファブリック・バックカバー（1種）

※ 店舗によって発売日が異なる場合がございます。

※ 「Ploom Shop 天神店」は2026年5月7日をもって閉店します。当店をご愛顧、お引き立てをいただきましたお客様に、厚く御礼申し上げます。

「Ploom AURAはじめて割」概要

はじめてPloomを購入される方で、以下のご利用条件をすべて満たす方にご利用いただけるキャンペーンです。本キャンペーンをご利用いただくと、「Ploom AURA」を、メーカー希望小売価格が2,980円（税込）のところ、980円（税込）でご購入いただけます。

【ご利用条件】

- Ploom AURA / Ploom CUBE / Ploom X ADVANCED / Ploom X / Ploom S を購入したことがない方（フリートライアル含む）- Ploom AURA / Ploom X ADVANCED / Ploom X のフリートライアルをご利用中でない方- Ploom AURA / Ploom CUBE / Ploom X ADVANCED / Ploom X / Ploom S のデバイス登録をしたことがない方- Ploom たばこスティックを購入したことがない方、またパックコードを読み込んだことがない方- Ploom AURA / Ploom CUBE / Ploom X ADVANCED / Ploom X アクセサリーを購入したことがない方- CLUB JT のMY TOBACCO に設定しているメインたばこがPloom たばこスティックでない方

※ 詳細はPloom CLUB内の以下ページをご覧ください。

https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/products/device/first-sale/

【対象商品】

■ プルーム・オーラ・スターターキット

［対象カラーバリエーション］ ジェットブラック、ローズゴールド、ネイビーブルー、

ルナシルバー、アンバーヘイズ、ブロンズロイヤル、

アクアグリーン、パープルダスク、フューシャフレア

［内容物］ デバイス、クリーニングスティック、USB Type-C(TM)ケーブル

※ USB Type-C(TM)はUSB implementers Forum の商標です。

※ スターターキット内に、ACアダプタは同梱されていません。なお、ACアダプタは、980円（税込）で別売りです。

【キャンペーン価格】

メーカー希望小売価格が2,980円（税込）のところ、980円（税込）となります。

※ 販売価格は店舗により異なる場合があるため、詳細は各店舗にご確認ください。

※ 本キャンペーン実施中やその直後において、同製品を対象とした他の割引キャンペーンが実施されます。

【実施チャネル】

※ 「Ploom Shop 天神店」は2026年5月7日をもって閉店します。当店をご愛顧、お引き立てをいただきましたお客様に、厚く御礼申し上げます。

「Ploom」について

「Ploom」は、「いちばん旨い」一服をお届けするという信念のもと、進化を続ける加熱式たばこブランドです。旨さの源泉となるブレンド、それを最大限に引き出す加熱技術、そして存分に味わうためのデザイン。これらすべてにこだわり抜くことで満足感のある味と香り、そして豊かな時間を提供します。

「Ploom AURA」は、すべての加熱式を過去に変えるために誕生した「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイスです。たばこ葉の喫味成分を余すことなく抽出する“SMART HEATFLOW”により、かつてない満足感、そしてたばこ本来の味と吸いごたえを最初から最後までお愉しみいただけます。また、“HEAT SELECT SYSTEM”により、お客様ご自身に最適な一服をお選びいただくことが可能です。さらに、美しさと実用性を兼ね備えた、繊細で有機的な曲線とコンパクトでスリムなフォルムにより、快適な使い心地を実現しました。 「Ploom AURA」は味わい、美しさ、心地よさ、すべてを革新し、お客様に格別の一服を約束します。

「Ploom CUBE」は、「Ploom AURA」同様の味わい・機能を、プルームブランドの原点のスタイルでお愉しみいただける加熱式たばこ用デバイスです。ラウンデッドキューブ形状を採用し、手のひらに収まるデザインに仕上げました。「Ploom CUBE」は味わいにもデザインにも妥協しないお客様に、もうひとつの選択肢をお届けします。

＜Ploom専用カスタマーサービス＞

電話番号：0120-108-513

受付時間：10:00～21:00

休業日：12月30日～1月4日