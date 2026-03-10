夜間の証拠を劇的に向上。新世代フルカラー防犯カメラ「防水暗視ネットワークカメラ」2026年3月10日（火）より新発売

株式会社アシストユウ

株式会社アシストユウ（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役社長：小幡祐己）は、夜間でも昼間のような鮮明なフルカラー映像を記録できる最新鋭の防犯カメラ「防水暗視ネットワークカメラ」を、2026年3月10日（火）に取り扱いを開始いたします。

また、新生活が始まる3月・4月の防犯意識の高まりに合わせ、特別価格でご購入いただける「春の防犯・見守り強化キャンペーン」キャンペーンを、2026年3月31日（火）までの期間限定で実施いたします。

■開発背景：夜間監視の「見えない」を解決

このたび発売する新商品「防水暗視ネットワークカメラ」は、夜間でもフルカラーでの映像確認を可能にした屋外向けカメラです。本製品は、夜間においても鮮明なフルカラー映像での録画およびライブ映像の確認が可能で、昼夜を問わず高い視認性を実現しています。これにより、現場の状況をより正確に把握でき、迅速な判断や対応を支援します。

従来の夜間監視カメラは夜間、白黒映像での記録となるため、不審者の衣服の色や車両の判別が困難という課題がありました。当社の新製品は、最新のイメージセンサ技術により夜間でも鮮明なフルカラー撮影を実現。犯罪発生時の詳細な情報取得を可能にし、確かな証拠能力をご提供します。

■ 製品概要

・名称 ：4MP「防水暗視ネットワークカメラ

・発売日 ：2026年3月10日（火）

・価格 ：42万円～（税別）

・セット内容：カメラ4台 レコーダー1台(2TB)

・サイズ ：カメラ 71(径)×187(高)mm

レコーダー 260.0(幅)×47.0(高)×222.0(奥)mm

・販売場所 ：アシストユウまでお問い合わせください

https://assistyou-m.com/mics/mics-contact/

お問い合わせQRコード

・特徴：

・夜間フルカラー撮影：衣服の色、持ち物、人物の表情まで、昼間のように鮮明に判別可能です。

■ 活用事例（ケーススタディ）

・本製品は、特に夜間の無人環境や広域監視が必要な現場で高い効果を発揮します 。

フルカラーのため、衣服の色や持ち物、人物の表情が昼間のように鮮明に分かるため、監視映像の詳細な情報取得が可能となり、犯罪発生時の証拠能力の向上が期待できます。

従来の赤外線カメラ防水暗視ネットワークカメラ

・無人販売所・店舗：24時間営業の店舗における万引き防止や、深夜のトラブルをカラー映像で記録します。

・倉庫・資材置き場：広い敷地内での人や車両の動きをAIが正確に捉え、誤報の少ない確実な警備を実現します。

＜無料販売所＞＜倉庫＞

・神社仏閣：夜間の防犯が手薄になりがちな境内の監視、文化財の保護に最適です。

・中古車販売店・駐車場：「衣服の色」や「車の色」が判別できるため、車上荒らしや不法駐車の証拠確保に繋がります。

■ 「春の防犯・見守り強化キャンペーン」概要

＜神社仏閣＞＜不法駐車・車上荒らし＞

新生活が始まる3月・4月の防犯意識の高まりに合わせ、セットで特別価格でお得にご購入いただける「春の防犯・見守り強化キャンペーン」をご用意いたします。

■今後の展開

- 構成内容: 組み合わせ自由なカメラ4台 ＋ 4chレコーダー1台 (2TB)- キャンペーン価格: 特別価格 42万円～（メーカー希望小売価格 102万円～）※通常カメラ1台8万円～、レコーダー1台13万円～のため、お得にお買い求めいただけます。※設置・配線工事費は別途となります 。- お申込期限: 2026年3月31日まで

初年度は100台の導入を目標とし、すでに災害対策用途として導入実績のある河川監視カメラを中心に展開してまいります。全国で5,000台以上設置されている河川カメラ市場において、夜間の視認性向上という付加価値を提供することで、さらなる活用拡大を目指します。

同時に夜間の監視ニーズが高い屋外環境である「駐車場/コインパーキング」「無人販売所の防犯対策」「資材置き場/倉庫」にも平行して展開を進めていく計画です。

当社は本製品を通じて、夜間でも「見える」安心・安全な屋外環境の実現に貢献してまいります。

■会社概要

宮崎で創業し30年以上の実績を持ち、建設・設備業界のIT化支援からネットワークカメラの保守まで幅広く手掛けています。最新のAIカメラ開発や移動式カメラ、クラウド事業などの先端技術に加え、イベント企画を通じた地域活性化にも尽力しています。



社名 ：株式会社アシストユウ

代表 ：代表取締役社長 小幡祐己

本社所在地：宮崎県宮崎市新別府町前浜1401-30

支店所在地：東京都豊島区東池袋3-15-2 ライオンズマンション池袋1106号

URL ：https://assistyou-m.com/

設立年 ：2002年5月（創立1994年1月）

資本金 ：1,000万円

従業員数 ：8名

事業内容 ：監視カメラの開発・販売・設置まで一貫してサポート。建設設備業界のIT化支援、

AIを活用した独自ソリューションの提供、およびイベント企画・運営。

＜製品に関するお問い合わせ先＞

株式会社アシストユウ 部署名：MICSソリューション

TEL：0985-83-4217 FAX：0985-83-4218

E-mail：monitoring-mics@assistyoou-m.com