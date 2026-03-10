「家電大賞」史上初、総合グランプリを「トイレ」が獲得！2025年を代表する家電を読者投票で決める“総合家電アワード”結果発表

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、モノ・トレンド情報誌「GetNavi」及びウェブメディア「GetNavi web」において、株式会社インプレス（東京都千代田区／代表取締役社長：高橋隆志）の家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」と共同で、2025年を代表する家電を決定する総合家電アワード「家電大賞2025-2026」を開催。

11回目となる今回は、計20部門・151製品がノミネート。読者投票（投票期間は2025年11月21日～2026年1月5日）により、グランプリと部門賞、有識者特別賞などが決定いたしました。

特設サイトURL：https://getnavi.jp/features/kadentaisyo/(https://getnavi.jp/features/kadentaisyo/)

■「家電大賞2025-2026」受賞商品

【総合グランプリ】

TOTO「ネオレストLS-W」

全人類が毎朝座る場所をヘルステックで変革！

「便スキャン」で、健康習慣に寄り添ってくれるトイレ

151製品の頂点に立ったのは、TOTOの「ネオレストLS-W」。新機能「便スキャン」を搭載したウォシュレット一体形便器で、まさに“未来の生活が現実になった”と感じさせるトイレです。

ウォシュレットに搭載したセンサーで、落ちる便の形（硬さ）・色・量を自動で計測。データは「TOTOウェルネス」アプリに記録されるだけでなく、傾向や状態に応じた生活アドバイスも受けられます。便器やウォシュレットのノズルを自動除菌する機能など、トイレを清潔に保つ高度なクリーン技術も備えています。

【総合銀賞】

ニトリ「12kgヒートポンプ式ドラム式洗濯乾燥機ND120HL1」

【総合銅賞】

タイガー魔法瓶「土鍋圧力IHジャー炊飯器〈炊きたて〉 土鍋ご泡火(ほうび)炊き JRX-S100」

なお、各部門賞（全20部門）の金賞受賞商品は以下のとおりです。

有識者特別賞は以下のとおりです。

家電Watch賞・GetNavi賞は以下のとおりです。

■「家電大賞2025-2026」結果発表ページ

・GetNavi web

https://getnavi.jp/features/kadentaisyo/

・家電 Watch

https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_special/2090519.html

■家電大賞とは

家電大賞は、モノ・トレンド情報誌「GetNavi」および同ウェブメディア「GetNavi web」と、家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」の編集部が厳選のうえノミネートした製品のなかから、読者の投票でグランプリ家電を決定する、年に一度の祭典です。読者とユーザーから高い評価を得た製品を表彰し、各メーカーとともに“日本＆世界のものづくり”を大いに盛り上げてまいります。

【歴代グランプリ】

2015年：バルミューダ「BALMUDA The Toaster」

2016年：ダイソン「Dyson V8 Fluffy」

2017年：パナソニック「ロティサリーグリル&スモーク NB-RDX100」

2018年：アイロボット「ルンバ e5」

2019年：LGエレクトロニクス「LG SIGNATURE InstaView Door-in-Door 冷蔵庫」

2020年：アイロボット「ルンバ s9+」

2021年：「ルンバ i3／i3＋」

2022年：「ルンバ i2」

2023年：タイガー魔法瓶「土鍋圧力IHジャー炊飯器〈炊きたて〉土鍋ご泡火炊き JRX-T100」

2024年：アイロボット「Roomba Combo 2 Essential ロボット + AutoEmpty 充電ステーション」

＊「家電大賞」は、株式会社ワン・パブリッシングおよび株式会社インプレスの登録商標です。（商標登録第6534313号）