ASUS、最適化された液冷ソリューションと戦略的パートナーフレームワークを発表

ASUS JAPAN株式会社は、ASUSTeK Computer Inc.が、次世代AIおよびハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）データセンターが直面する熱、電力、および実装密度の課題に対応するため、「ASUS Optimized Liquid-Cooling Solutions（ASUS最適化液冷ソリューション）」と戦略的パートナー・フレームワークを発表したことをお知らせいたします。

主なポイント

- ASUS独自の最適化液冷ソリューション： 超高密度AIラック向けに、ダイレクト・ツー・チップ（D2C）、インロウCDU、およびハイブリッド設計を展開。- 戦略的エコシステム： グローバルなインフラ企業や信頼できるコンポーネントパートナーとの連携により、スケーラブルなソリューションを実現。- 実証されたパフォーマンス： 業界をリードするSPEC CPU(R)およびMLPerf(TM)の結果により、世界トップクラスのAI性能を実証。

詳細：https://www.asus.com/event/server-liquid-cooling-solution/jp/(https://www.asus.com/event/server-liquid-cooling-solution/jp/?utm_source=PR&utm_medium=LINK)

次世代AI演算密度を支える、ASUSの最適化された液冷ソリューション

AIおよびHPCのワークロードが、従来の空冷システムの限界を超える演算密度と消費電力に達する中、ASUSの最適化された液冷ソリューションは、次世代のNVIDIA Vera Rubin NVL72システムをベースとしたデータセンターに不可欠な熱管理を提供します。高性能なCPU、GPU、およびアクセラレータ密度の高いラックから効率的に熱を逃がすことで、ASUSはエネルギー消費を大幅に削減し、PUE（電力使用効率）の低減とTCO（総所有コスト）の最適化を実現。これまでにないラック密度の構築をサポートします。

ASUSの液冷ソリューションは、ダイレクト・ツー・チップ（D2C）、インロウCDUベースの冷却、およびハイブリッド構成を含む包括的なポートフォリオを提供し、グローバルなインフラリーダーとの協力によって実現されています。Schneider ElectricやVertivなどの戦略的パートナーに加え、Auras Technology、Cooler Masterといった業界トップクラスの精密コンポーネント企業との連携により、ASUSは大規模環境で最高の安定性とパフォーマンスを保証する専用の冷却ソリューションを提供します。

実地配備の成功事例：台湾NCHCでの液冷AIスパコン運用

ASUSの液冷技術における専門性の象徴的な事例として、台湾の国家高速網路計算中心（NCHC, NIAR）への導入が挙げられます。このシステムは、Nano4 NVIDIA HGX H200クラスターとNVIDIA GB200 NVL72システムを含むデュアル・コンピュート・アーキテクチャを採用しており、台湾初の完全液冷AIスーパーコンピューターです。

ASUSによってゼロから設計・構築されたこのシステムは、直接液冷（DLC）技術を導入することで、1.18という極めて優れたPUEを実現しました。このプロジェクトは、高いパフォーマンスと持続可能な設計をシームレスに統合し、大規模AIインフラにおけるASUSの熱およびエネルギー管理の強みを実証しています。

NVIDIA GTC 2026への出展

ASUSは、2026年3月16日から19日まで米国サンノゼで開催される「NVIDIA GTC 2026」に、ダイヤモンドスポンサー（ブース番号：#421）として参加します。「Trusted AI, Total Flexibility（信頼されるAI、自在な柔軟性）」をテーマに、次世代液冷エコシステムを展示いたします。

ASUS：AIスーパーコンピューティング分野のドメインエキスパート

AIスーパーコンピューティング分野における知見と実績を基に、AIサーバーを中心とした包括的なAIインフラソリューションを提供しています。

NVIDIA(R)、Intel(R)、AMD(R)との協業のもと、設計から導入、検証までを一貫して支援し、パフォーマンスや運用効率、TCOの最適化に取り組んでいます。

また、最適化されたソフトウェアスタックやクラウドベースのアプリケーションサービスを通じて、企業がAIを活用したサービスやビジネスを迅速に市場へ展開できるよう支援しています。

さらに、SPEC CPU(R)やMLPerf(TM)での評価実績を通じ、実運用を想定した性能と信頼性を示しています。

