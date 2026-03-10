「楽天ペイ」、「関西国際空港」「大阪国際空港（伊丹空港）」「神戸空港」で利用可能に

楽天ペイメント株式会社

楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、関西エアポート株式会社および関西エアポート神戸株式会社（以下、総称して「関西エアポート」）が運営する「関西国際空港」「大阪国際空港（伊丹空港）」「神戸空港」において、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」が、本日より利用可能になることをお知らせします。

本導入により、利用者は「関西国際空港」「大阪国際空港（伊丹空港）」「神戸空港」内の全店舗において「楽天ペイ」（注1）で支払いができるようになり、支払い金額に対して最大2.5%の「楽天ポイント」が還元されます（注2）。決済時には、「楽天ポイント」を利用することも可能となります。

関西エアポートは、これまでIC型電子マネー「楽天Edy」を「関西国際空港」「大阪国際空港（伊丹空港）」「神戸空港」に導入し、楽天グループとの連携を深めてきました。このたび、新たに「楽天ペイ」を導入することで、利用者のさらなる利便性向上を目指します。

「楽天ペイ」は、2025年度JCSI（日本版顧客満足度指数）（注3）調査のQRコード決済業種において史上初（注4）の3年連続「顧客満足」1位の評価を獲得した、便利でおトクなキャッシュレス決済サービスです。「楽天ペイ」のコード決済（注1）では、条件達成のうえ、「楽天カード」や「楽天銀行」をはじめとした全国の金融機関口座、「セブン銀行ATM」、「ローソン銀行ATM」、「楽天ラクマ」の売上金など、どの手段からチャージした「楽天キャッシュ」でも、支払い元に利用することで、「楽天ポイント」をおトクに還元します（注2）。

楽天ペイメントは今後も、キャッシュレス決済を利用できる機会を拡大し、よりおトクで利便性の高い支払い体験を利用者に提供すべく、サービスの向上を図っていきます。

（注1）コード表示・QR読み取り・セルフでの支払いが対象です。

（注2）

・ポイント還元には条件があります。以下の詳細ページをご確認ください。

https://pay.rakuten.co.jp/topics/pointprogram/

・対象外の店舗および支払いに関しては以下の詳細ページをご確認ください。

https://pay.rakuten.co.jp/topics/pointprogram/excluded-shops/

（注3）日本版顧客満足度指数：Japanese Customer Satisfaction Index

（注4）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

以上