【デジタルサイネージつきガチャのレンタル・受注受付中】株式会社ゼロプレイス、「広島ドラゴンフライズ」へガチャマシーンを提供
株式会社ゼロプレイス（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：成田優樹、以下「当社」）は、このたび株式会社広島ドラゴンフライズ（本社：広島県広島市）が運営するバスケットボールチーム「広島ドラゴンフライズ」において、当社のガチャマシーンを提供したことをお知らせいたします。
本取り組みは、試合会場における来場者体験の向上を目的とし、「回す」というアクションを通じて、ファンとの新たな接点創出を図るものです。
ガチャというシンプルな体験は、世代を問わず参加しやすく、イベント会場での滞在時間や回遊性向上にも寄与します。
■導入の背景
キャッシュレス対応ガチャマシーン
現金不要でスムーズに参加できる仕様とすることで、
・試合当日の混雑緩和
・スムーズなオペレーション
・若年層を含む幅広い来場者への対応
を実現します。
「回す」という直感的なアクションを通じて、
観戦体験の合間にも楽しめるコンテンツとして提供いたします。
■スポーツ×体験装置という可能性
スポーツ観戦は「観る」だけの時間から、「参加する」時間へと進化しています。
試合の熱狂を味わうだけでなく、その場で何かを“体験する”ことが、
アリーナ・イベント会場全体の満足度を高める重要な要素となっています。
本施策では、
・試合前後の待ち時間の価値向上
・家族連れやライト層の参加導線設計
・“記憶に残る瞬間”の創出
を目的に、ガチャというシンプルかつ直感的な体験を実装。観戦の高揚感と、回す瞬間のワクワクを掛け合わせることで、アリーナ体験・イベント会場全体の付加価値向上を図っています。
デジタルサイネージつきガチャマシーンについて[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XWBf5EEN9fM ]
主な特徴
■ デジタルサイネージ搭載
静止画だけでなく、動画や音声も自由に再生可能です。商品のPRやキャンペーン告知など、幅広いシーンで活用できます。
■ 自由な商品封入
カプセルの中身に制限はなく、オリジナルグッズやクーポン、サンプル品などを封入可能です。キャンペーン施策や無人販売ツールとしてもご利用いただけます。
■ 多彩な決済方法に対応
硬貨・メダル・トークンのほか、オプションでキャッシュレス決済にも対応しています。無料プレイ設定も可能なため、体験型イベントや集客装置としても最適です。
今後の展望
今回の広島ドラゴンフライズ様での導入を皮切りに、株式会社ゼロプレイスはスポーツ業界全体に向けた“体験装置モデル”の展開を本格化いたします。
競技種目を問わず、
・プロバスケットボール
・サッカー
・野球
・その他屋内外スポーツイベント
など、各リーグ・各クラブの特性に合わせた体験設計を推進してまいります。
特に、
・試合日程連動型コンテンツ
・キャッシュレス完全対応モデル
・スポンサー連動型プロモーション
・シーズンを通じたファン接点設計
といった形で、“観戦＋参加”を融合させたアリーナ／スタジアム体験の高度化を支援していきます。
スポーツの熱狂を、体験価値へ。リアル会場だからこそ生まれる高揚感を、ファンとの持続的な接点へと進化させてまいります。
スポーツチーム・リーグ関係者様・スポンサー企業様からのご相談を随時受け付けております。
※関連記事：「株式会社ゼロプレイス、デジタルサイネージ搭載の次世代型ガチャマシーンを提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000166888.html)」
ガチャマシーンや本プレスに関するお問い合わせ先
株式会社ゼロプレイス
営業部：090-7360-3750
Mail：gtchax@xeroplace.jp
HP : https://xeroplace.jp/
SNS：X(https://x.com/gtcha_x0218)