【デジタルサイネージつきガチャのレンタル・受注受付中】株式会社ゼロプレイス、「広島ドラゴンフライズ」へガチャマシーンを提供

株式会社ゼロプレイス（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：成田優樹、以下「当社」）は、このたび株式会社広島ドラゴンフライズ（本社：広島県広島市）が運営するバスケットボールチーム「広島ドラゴンフライズ」において、当社のガチャマシーンを提供したことをお知らせいたします。

本取り組みは、試合会場における来場者体験の向上を目的とし、「回す」というアクションを通じて、ファンとの新たな接点創出を図るものです。

ガチャというシンプルな体験は、世代を問わず参加しやすく、イベント会場での滞在時間や回遊性向上にも寄与します。

■導入の背景

キャッシュレス対応ガチャマシーン

現金不要でスムーズに参加できる仕様とすることで、

・試合当日の混雑緩和

・スムーズなオペレーション

・若年層を含む幅広い来場者への対応

を実現します。

「回す」という直感的なアクションを通じて、

観戦体験の合間にも楽しめるコンテンツとして提供いたします。

■スポーツ×体験装置という可能性

スポーツ観戦は「観る」だけの時間から、「参加する」時間へと進化しています。

試合の熱狂を味わうだけでなく、その場で何かを“体験する”ことが、

アリーナ・イベント会場全体の満足度を高める重要な要素となっています。

本施策では、

・試合前後の待ち時間の価値向上

・家族連れやライト層の参加導線設計

・“記憶に残る瞬間”の創出

を目的に、ガチャというシンプルかつ直感的な体験を実装。観戦の高揚感と、回す瞬間のワクワクを掛け合わせることで、アリーナ体験・イベント会場全体の付加価値向上を図っています。

デジタルサイネージつきガチャマシーンについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XWBf5EEN9fM ]

主な特徴

■ デジタルサイネージ搭載

静止画だけでなく、動画や音声も自由に再生可能です。商品のPRやキャンペーン告知など、幅広いシーンで活用できます。

■ 自由な商品封入

カプセルの中身に制限はなく、オリジナルグッズやクーポン、サンプル品などを封入可能です。キャンペーン施策や無人販売ツールとしてもご利用いただけます。

■ 多彩な決済方法に対応

硬貨・メダル・トークンのほか、オプションでキャッシュレス決済にも対応しています。無料プレイ設定も可能なため、体験型イベントや集客装置としても最適です。

今後の展望

今回の広島ドラゴンフライズ様での導入を皮切りに、株式会社ゼロプレイスはスポーツ業界全体に向けた“体験装置モデル”の展開を本格化いたします。

競技種目を問わず、

・プロバスケットボール

・サッカー

・野球

・その他屋内外スポーツイベント

など、各リーグ・各クラブの特性に合わせた体験設計を推進してまいります。

特に、

・試合日程連動型コンテンツ

・キャッシュレス完全対応モデル

・スポンサー連動型プロモーション

・シーズンを通じたファン接点設計

といった形で、“観戦＋参加”を融合させたアリーナ／スタジアム体験の高度化を支援していきます。

スポーツの熱狂を、体験価値へ。リアル会場だからこそ生まれる高揚感を、ファンとの持続的な接点へと進化させてまいります。

スポーツチーム・リーグ関係者様・スポンサー企業様からのご相談を随時受け付けております。

※関連記事：「株式会社ゼロプレイス、デジタルサイネージ搭載の次世代型ガチャマシーンを提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000166888.html)」

