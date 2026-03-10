【政策提言】LexxPluss代表 阿蘓将也、経済産業省へ「フィジカルAIを100年インフラへ」を提言

株式会社LexxPluss

次世代産業インフラの構築を目指す株式会社LexxPluss（本社：東京都大田区、代表取締役：阿蘓将也、以下LexxPluss）は、代表取締役の阿蘓 (経済産業省「AIロボティクス検討会」委員) が、政策提言「フィジカルAIを100年インフラへ：自己増殖する労働力による産業基盤再設計構想（Vision for 2050）」を経済産業省へ提出したことをお知らせいたします。本提言は、ロボットがロボットを生産する「自己増殖する労働力」への国家投資により、人口減少下でも経済成長を維持する「デカップリング（分離）」の実現を目指すものです。

提言内容の詳細は以下のnoteの記事をご参照ください。

https://note.com/masayaaso/n/n26e7a6ca80a8

提言の骨子

本提言のポイントは、ロボットを単なる「便利な機械」ではなく、「労働力を自律的に再生産・増殖できる唯一の存在」と定義した点にあります 。阿蘓は、3本の矢からなる 5カ年実行プラン、2050年に向けた国家百年の計 (Vision for 2050)を提言しました。

短期 (今後5年)

戦略目標：2030年の「危機的な労働不足」による産業崩壊を物理的に回避し、自己増殖サイクルを始動させます。

- SPVによる「緊急インフラ配備」（Demand）- マザーファクトリーの「建設と立ち上げ」（Supply）- Trusted AI認証の「制度設計と適用」（Trust）長期 (Vision for 2050)

目指す姿：社会に配備された膨大なAIロボット群が、単なる省人化機械ではなく、生産・物流・保全・災害対応を担う自己増殖する労働力インフラとして機能し続ける国家

代表取締役 阿蘓 将也のコメント

人口減少は避けられない未来ですが、経済衰退は避けられます。我々が提案するのは、AIロボットによる『労働力の自己増殖』という新しいメカニズムを社会OSに組み込む挑戦です。LexxPlussが開発を進める産業特化型ヒューマノイドやフィジカルAI技術は、この国家戦略を具現化するためのキーデバイスとなります。日本が人口ボーナスに依存しない新しい国家の形（Post-Demographic Civilization）を世界に提示する転換点を、官民一体となって作り上げたいと考えています 。

LexxPlussの取り組みと今後の展望

LexxPlussは、本提言に基づき、産業特化型ヒューマノイドの開発を加速させます。既に発表している「産業特化型ヒューマノイド」の開発は、提言内にある「マザーファクトリー」や「自己増殖型生産」の核となる技術です。

株式会社LexxPlussについて

LexxPlussは、「産業にあたらしい働く力を」をミッションに掲げ、AIとロボティクス技術を組み合わせ、「持つ・運ぶ・作業する」を1台で自動化する「LexxMoMa」や自動搬送ロボット「Lexx500」、ロボット統合制御システム「LexxFleet」などを展開するフィジカルAIのスタートアップです。

