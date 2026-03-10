院長自らレジ締め“手間はゼロ”、残業なしを実現｜栃木県・宮澤クリニック

株式会社カワニシバークメド

医療業界向けDX関連事業を展開する株式会社カワニシバークメド（本社：岡山県岡山市、代表取締役：本山 章）は、栃木県下野市の宮澤クリニックにおけるクリニック向け自動精算機「テマサック」の導入事例を公開しました。

同院ではテマサック導入後、レジ締め業務の負担を大幅に削減。導入後は「レジ締め手間ゼロ」「残業なし」を実現し、院長自ら締め作業を行えるほどの簡便な運用体制が構築されています。

■導入後の効果：レジ締め作業の「手間ゼロ」に

院長自らレジ締め対応できる簡便さ｜クリニック向け自動精算機「テマサック」宮澤クリニック｜宮澤 巧 院長

導入して一番大きかったのは、レジ締め業務の負担がほとんどなくなったことです。以前は毎日確認作業が必要で、金額差異がないかどうかに気を遣う時間がありました。

今は締め作業は数分で完了し、確認作業も最小限。体感としては“実質ゼロ”と言える状態です。精神的な負担も大きく減りました。

レジ締めに時間がかからなくなったことで、残業もなくなりました。以前は十数分かかることもありましたが、今はほぼ時間通りに帰れています。小さな変化のように思えますが、日々の積み重ねとしては大きいと感じています。

【会計業務の効果測定】

※受付スタッフ：3名、外来患者数：51～80人／1日平均

※院長による2026年2月時点の評価（導入：2024年7月）

【受付会計業務における課題感の5段階評価】

※課題感の評価基準：「1：感じない」～「5：強く感じる」の5段階評価

※院長による2026年2月時点の評価（導入：2024年7月）

■選定の決め手：「評判の高さが群を抜いていました」

検討時に重視したのは、

・操作の簡単さ

・機能性

・導入実績や評判

でした。毎日使うものなので、複雑な操作が必要なものは避けたいと考えていましたし、機能も実用的であることが前提でした。

最終的な決め手は、単純に精算機としての性能が良いと感じたことです。処理が早く、多言語対応や合算機能など必要な機能もしっかり備わっていました。正直、価格は安いとは言えませんが、機能や性能を踏まえると納得できる水準だと感じました。

また実績も豊富で、他社製品と比較しても評判の高さが群を抜いていたことも後押しになりました。

■スタッフの感想：「患者様対応や他業務に集中できます」

会計業務に追われることがなくなり、患者様対応や他の業務に集中できるようになりました。

レジ締めがほぼなくなったことで、終業後に慌てることもなくなり、残業することなく帰宅できています。精神的な負担も大きく減りました。

■院長の感想：「簡単なので毎日、私がレジを締めてます」

とにかく会計が早いです。

金銭管理のストレスがなくなりました。

サポート体制も充実していて、安心して使えています。

想像以上に簡単で、その気になれば私一人でも受付・会計・レジ締めまでできると思います。

レジ締めも数分で済むので苦にならず、今ではほぼ毎日、私一人でレジ締め作業をしています。

■検討中の他院様に向けてのコメント

毎日、私（院長）一人でレジ締めをしています。スタッフも私も、本来の業務に専念できています。

他社製品と比較しても、単純に精算機としての性能が高く、処理が早いと感じています。

日々オンラインでバージョンアップが行われており、現場の“痒いところに手が届く”改善が続いている点も安心材料です。

正直に言えば、価格はやや高いと感じるかもしれません。

ただ、毎日使う設備だからこそ、性能・安定性・進化し続ける仕組みを含めて考えると、十分に納得できる投資だと思います。

■宮澤クリニックについて

先代が栃木県 下野市（旧国分寺町）で開業し30年、地域医療に貢献させて頂いております。専門科目は一般内科・消化器内科を中心に診療しておりますが、患者様にとっての利便性を最も重要と考えております。平日19時まで受付可能な発熱外来、お子様の対応、アレルギー外来や睡眠時無呼吸症候群、簡単なイボ焼灼治療など多様なニーズに可能な限り応えて参りたいと日々精進しております。

当院は自動精算機「テマサック」を導入したことにより各種クレジットカード・スマホ決済に対応できるようになりました。会計時の混雑もほぼゼロです。

■導入した自動精算機「テマサック」について

宮澤クリニック外観｜無料駐車場（23台）を完備自動精算機テマサックを待合室に設置製品仕様、導入事例、マンガ解説、AR試し置き、選び方、IT導入補助金などお役立ち情報・コンテンツを公開しています。自動精算機テマサック｜公式サイト :https://kawanishi-bm.co.jp/thema-sac/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=expo_oosaka_202602&utm_content=expo_oosaka

■導入先概要

クリニック名：宮澤クリニック

所在地：〒329-0412 栃木県下野市柴291-2

診療科：内科・消化器内科・アレルギー科

URL：https://miya-naika.com/

■会社概要（販売提供元）

会社名：株式会社カワニシバークメド

所在地：〒700-0024 岡山市北区駅元町1-6 岡山フコク生命駅前ビル805号室

代表者：本山 章

設立：2019年7月

事業内容：医療業界向けインターネット関連事業、その他関連事業

URL：https://kawanishi-bm.co.jp/

