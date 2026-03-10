【Gate Japan株式会社】日本最大級のビットコインカンファレンス「JAPAN BITCOIN FUTURE FORUM」に協賛・出展

Gate Japan株式会社

Gate Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：宮田誠）は、2026年3月25日（水）にぴあアリーナMMで開催される「JAPAN BITCOIN FUTURE FORUM」（主催：株式会社メタプラネット、Bitcoin Japan(TM)）に協賛およびブース出展することをお知らせいたします。

【イベントの見どころ】

■ Gate CBO・Kevin Lee氏が来日、パネル登壇決定

ディスカッションテーマ：

『Japan’s Crypto Market in the Global Landscape -A Regulation and Market-Driven View of Where the Crypto Industry Stands Today-』（開催予定時刻：15:30-15:50)

Kevin Lee氏 (CBO/Gate)

登壇者：

Kevin Lee (CBO/Gate)

Dylan LeClair (ビットコイン戦略ヘッド/株式会社メタプラネット)



【パネル概要】グローバルな視点から、日本の暗号資産に関する規制動向や市場環境を俯瞰し、日本の暗号資産業界が国際的なエコシステムの中でどのように発展していくべきか、その可能性と課題について議論します。



※本セッションは、個別事業者による日本市場での事業展開や取引サービスの提供を目的とするものではなく、暗号資産業界の動向や制度環境に関する情報提供・意見交換を目的としたものです。

■ ブース出展：

ブース企画１. 「Oracle Redbull Racing」ユニフォーム展示を予定

Gateグループが"Exclusive Crypto-Exchange Partner"を務めるOracle Red Bull Racingチームの公式ユニフォームを、日本GP開催を記念して今回ブースにて特別展示！ブースでは間近でご覧いただけるほか、写真撮影が可能です。



ブース企画２. 出展ブースにてオリジナルグッズを配布

ブースにお立ち寄りいただき、Gate Japan公式X（旧Twitter）をフォローいただいた方（既存フォロワーを含む）に、ビットコインロゴ入りのGate Japanオリジナルノベルティを先着プレゼント！

【イベント開催概要】

名称： JAPAN BITCOIN FUTURE FORUM

日時： 2026年3月25日（水） 13:30 - 16:00

会場： ぴあアリーナ MM（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2）

主催： 株式会社メタプラネット、Bitcoin Japan(TM)

公式サイト： https://portal.metaplanet.jp/jp/events/japan-bitcoin-future-forum

【Gate Japan株式会社について】

Gate Japan株式会社

暗号資産取引所「Gate.com」をグローバルに展開しているGateグループの日本法人です。日本国内居住者及び国内法人向けの新たな専用取引プラットフォームの準備を進めており、暗号資産の販売所および取引所、法人向け決済ソリューション、OTC（大口取引）などのサービス提供を目指しています（2026年３月時点）。

※サービス内容は今後変更される可能性があります。

公式ウェブサイト：https://www.gate.com/ja-jp/about-us

公式X(旧Twitter)：https://x.com/Gate_Japan

商号 ： Gate Japan株式会社

暗号資産交換業 ： 関東財務局長 第00018号

加入協会 ： 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

本件に関するお問い合わせ先

Gate Japan株式会社

広報担当：印野

E-mail： inno.mami@gatejapan.com