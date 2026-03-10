＜自社アフィリエイト＞成功報酬型パートナー管理ツール「successfee」、ECプラットフォーム「カラーミーショップ byGMOペパボ」と連携

successfee株式会社

successfee株式会社



successfee株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：福田 幸雄）が提供する、EC専用の成果報酬型パートナー管理ツール「successfee（サクセスフィー）」は、GMOペパボ株式会社（代表取締役社長：佐藤 健太郎）が提供するECサイト構築サービス「カラーミーショップ byGMOペパボ」とのシステム連携を開始しました。

successfeeとカラーミーショップ byGMOペパボとシステム連携

本連携により、「カラーミーショップ byGMOペパボ」を利用するEC事業者は、外部ASPを介することなく、自社ECに最適化された成果報酬型パートナー施策を、より簡単かつ安全に導入・運用することが可能となります。





連携の背景

昨今、デジタル広告費の高騰やCookie規制の影響により、従来の広告運用だけでは新規顧客の獲得効率（CPA）を維持することが難しくなっています。そのため、多くのEC事業者が、インフルエンサーや既存顧客、販売代理店といった「パートナー」を通じた紹介マーケティングに注目しています。 しかし、自社で紹介制度を構築するには、正確な成果計測や煩雑な報酬支払いの管理が大きなハードルとなっていました。そこで、「カラーミーショップ byGMOペパボ」をご利用頂いているショップ様にもご提供可能とするために、連携を実施しました。





連携の概要

今回の連携では、「successfee」と「カラーミーショップ byGMOペパボ」をAPIおよびタグ連携により接続することで、以下を実現します。





・「カラーミーショップ byGMOペパボ」上の注文情報をsuccessfeeに自動連携

・URL・クーポンコードを用いた成果トラッキング

・成果の自動承認・否認、不正・キャンセルを考慮した成果管理

・EC・パートナー双方が確認できる専用ダッシュボードの提供

これにより、EC事業者は「誰が・どの施策で・どの売上を生んだのか」を明確に把握しながら、透明性の高いパートナー運用を行うことができます。

初期的には、プライベートアプリとして連携いたしますので、ご希望の方は、successfeeにお問い合わせください。

successfeeに問い合わせる :https://successfee.com/contactus/

販売協力パートナーとともに新たな売り上げ基盤を構築

■連携による主なメリット

EC事業者さま向け

・外部ASPに依存しない、自社主導のパートナー施策を構築

・パートナー毎の報酬率を柔軟に設計可能

・商品毎の柔軟な報酬率の設定

・注文キャンセルや不正注文を考慮した安心・安全な成果管理

・パートナーへの支払業務はsuccessfeeが実施

パートナーさま向け

・成果状況・承認状況をリアルタイムで可視化

・クーポン・URLを活用したシンプルな成果創出

・紹介顧客が半永久的にパートナー紐づき、ストック収入の確保が可能



■GMOペパボ株式会社について

「カラーミーショップ byGMOペパボ」は、個人から法人まで全国約5万店舗の事業者に利用されているECサイト構築サービスです。2026年2月1日（日）にサービス開始から21周年を迎えました。

「Amazon Pay」の月額利用料や、ショップと同一ドメイン内に「WordPress」でページ作成可能な『カラーミーWPオプション』を無料でユーザーに提供するなど、EC事業拡大の支援を行っています。

さらに、AI技術を活用した『電話自動受付』サービスを提供し、自動音声ガイダンスとAIを活用することで問い合わせ対応の負担を軽減するオプションも提供しています。





会社名 GMOペパボ株式会社（東証スタンダード市場 証券コード：3633）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 佐藤 健太郎

事業内容 ■ドメイン・レンタルサーバー（ホスティング）事業

■EC支援事業 ■ハンドメイド事業

資本金 2億6,222万円

URL：https://pepabo.com/

■successfee株式会社について

successfee株式会社は、販売パートナーとの収益分配を自動化・可視化する「成果連動型マージン管理ツール successfee」を提供しています。EC・D2C企業などの多様な業態に対応し、パートナー販売による安定した収益基盤の構築を支援。広告依存に頼らない“持続可能な成長モデル”の実現をミッションに、企業の新たな収益構造づくりを推進しています。

所在地 東京都港区南青山3丁目8-5 アーバンプレム南青山3階

代表者 代表取締役 福田 幸雄

事業内容: EC事業者向け成功報酬型パートナーシップシステム「successfee」の開発・提供

URL：https://successfee.com

本件に関するお問い合わせ先

successfee株式会社

広報・サービスお問い合わせ窓口

E-mail：contact@successfee.com

URL：https://successfee.com/