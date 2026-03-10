世界5つの国際デザインアワード受賞　イヤホンブランド「Ne / New ear by radius」のブランディングが iF DESIGN AWARD 2026 を受賞

株式会社 原宿デザイン

ブランディングエージェンシー原宿デザインがブランディングを手がけた、オーディオ・デジタル機器メーカーradiusのイヤホンブランド 「Ne / New ear by radius」 のブランディングが、世界三大デザイン賞のひとつとして知られる国際的なデザイン賞 「iF DESIGN AWARD 2026」 の ブランディング＆コミュニケーション部門 を受賞しました。

iF DESIGN AWARD 2026 を受賞した「Ne / New ear by radius」 のブランディングデザイン

iFデザインアワードは、1954年にドイツで創設されて以来、世界的に権威のあるデザインアワードとして知られています。iFロゴは優れたデザインの証として世界中で広く認知されており、世界各国の企業やデザイナーが参加するアワードとして高い評価を受けています。

同アワードは、「プロダクト」「パッケージ」「ブランディング＆コミュニケーション」「サービスデザイン」「建築」「インテリア」「コンセプト」「UX（ユーザーエクスペリエンス）」「UI（ユーザーインターフェース）」の9分野で構成され、革新性、機能性、審美性、社会的価値など多角的な観点から審査が行われます。

iF DESIGN AWARD 2026 「Ne / New ear by radius」受賞ページ

https://ifdesign.com/ja/winner-ranking/project/ne-new-ear-by-radius/758428

プロジェクト概要Ne / New ear by radius

オーディオ・デジタル機器メーカーradiusが展開するイヤホンブランド「Ne / New ear by radius」のリブランディングにおいて、ブランドロゴ、パッケージ、Webサイトを含む包括的なブランディングを実施しました。

本プロジェクトでは、ブランドの思想や価値を丁寧に整理し、「Ne」が目指す世界観を言語とビジュアルの両面から再構築。ブランドコンセプトの言語化を起点に、ロゴデザイン、ビジュアルアイデンティティ、コミュニケーションの方向性までを一貫して設計し、イヤホンというプロダクトを超えた体験として伝わるブランド構築を目指しました。

日本発のオーディオブランドとしての先進性や革新性、そして新しい音の体験を想起させる世界観を、シンプルで洗練されたビジュアルとコミュニケーションによって表現しています。

「Ne / New ear by radius」パッケージデザイン「Ne / New ear by radius」ロゴデザイン

本プロジェクトは、iF DESIGN AWARD 2026の受賞に加え、国内外のデザイン・クリエイティブアワードにおいても高く評価され、以下の賞を受賞しています。

DFA Design for Asia Awards 2025（香港）Merit Award

C2A Creative Communication Award 2025（アメリカ）Winner

MUSE Creative Awards 2025（アメリカ）Gold Award

DNA Paris Design Awards 2025（フランス）Winner

これにより本プロジェクトは、4カ国・5つの国際アワードを受賞する成果となりました。

コメント

原宿デザイン 代表 / クリエイティブディレクター / アートディレクター

柳 圭一郎

このたび「iF DESIGN AWARD 2026」という国際的に権威ある賞をいただき、大変光栄に思います。

本プロジェクトでは、radius社が長年培ってきたオーディオブランドとしての価値や思想を丁寧に整理し、「Ne / New ear by radius」が目指す世界観を言葉とビジュアルの両面から再構築しました。

今回の受賞は、ブランドの可能性を信じ、ともにプロジェクトを推進してくださったradius社の皆さまをはじめ、関係者の皆さまのご尽力によるものです。心より感謝申し上げます。

原宿デザインはこれからも、企業やブランドが持つ本質的な価値を掘り起こし、それを社会に伝わるかたちへと昇華するブランディングに取り組んでまいります。

ラディウスについて

ラディウス株式会社は、イヤホンやヘッドホンを中心としたオーディオ機器、スマートフォン関連アクセサリー、コンピューター周辺機器などの企画・開発・販売を行うオーディオ・デジタル機器メーカーです。独自の音響技術とデザインを融合した製品づくりを強みとし、日本発のオーディオブランドとして、日常の音楽体験をより豊かにするプロダクトを国内外に展開しています。

https://www.radius.co.jp/



原宿デザインについて

株式会社原宿デザインは、ブランディングエージェンシーとして、コンサルティングからマーケティング戦略の立案、クリエイティブディレクションおよび制作までを一貫して行っています。CI・VIの開発、グラフィックデザイン、パッケージデザイン、映像制作、Web制作、店舗デザインなどに加え、商品やサービス自体の企画開発からプロモーション・PRまで、トータルでディレクションできることが強みです。

https://harajuku-design.co.jp/

