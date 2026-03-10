協業案件創出×人材育成を同時に進めるオープンイノベーション支援プログラム「SKIP Focus」第3期生を3月10日に募集開始

STATION Ai株式会社

STATION Ai株式会社（本社：名古屋市昭和区、代表取締役社長 兼 CEO：佐橋 宏隆）は、日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」が実施する、企業の新規事業創出とオープンイノベーション推進人材の育成を支援する6カ月間の伴走型プログラム「SKIP Focus（スキップフォーカス）」の第3期生の募集を、2026年3月10日（火）に開始します。



本プログラムでは、企業ごとに専属のオープンイノベーションコーディネーターが伴走し、協業テーマの設計から協業先スタートアップの探索・マッチングまでを一気通貫で支援します。また、協業案件の創出とともに、社内に推進力を残す人材の育成を実現します。




「SKIP Focus」について


STATION Aiは、オープンイノベーションにおいて「事業」と「人」が同時に育つ環境を提供するため、講座と実践を組み合わせたプログラム「SKIP」を展開しています。その中でも「SKIP Focus」は、トップラインの成長につながる新規事業の創出と、社内に推進力を残す人材育成を両立させるオープンイノベーションプログラムで、企業の課題整理から協業テーマ設計や協業先探索およびマッチングまでを約6カ月間にわたり、ワークショップと伴走支援を通して実施します。各企業に専属のオープンイノベーションコーディネーターが伴走することで、検討段階で止まらない、次のアクションにつながる成果創出を目指します。







背景について

近年、日本企業においてオープンイノベーションへの関心や取り組みは広がりつつある一方で、実際に事業化に至るケースは依然として多くありません。


その背景には、


- 事業テーマにおける解像度の不足や
- 新規事業を推進する人材の孤立

といった構造的な課題があります。


STATION Aiでは、会員である約600社のスタートアップと約400社のパートナー企業との面談を通して、こうした課題に関する相談を数多く受けてきました。これらを背景に、協業案件の創出と人材育成を同時に支援するプログラム「SKIP Focus」の提供を通して、課題の解決に取り組みます。



「SKIP Focus」の提供内容


すべて専属オープンイノベーションコーディネーターの伴走で実施


- 全6回のオープンイノベーションワークショップ
- オープンイノベーション取組テーマ設計・戦略策定
- 協業詳細設計、社内巻き込み・社内承認取得の伴走
- 協業先スタートアップの探索（1社につき約3社～5社）
- 協業先探索資料の作成支援
- 協業候補スタートアップからの提案を集約する「リバース＆アンサーピッチ」開催
- 協業先選定、初回MTGサポート


導入事例


STATION Aiの伴走支援により、事業会社のネッツトヨタ富山株式会社と、スタートアップの株式会社ginが音声対話型AIソリューションの導入に向けた協業を開始しました。


詳細のプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000097.000095825.html)



導入企業

企業一覧はこちら(https://stationai.co.jp/partner)


導入企業の声


＜株式会社インサイトリード＞


ワークショップでは、体系的に学ぶことができるため、”進め方自体”が勉強になります。また、スピード感持って取り組んでいる感覚があり、アイデア出しまでが非常に早いと思いました。


＜ネッツトヨタ富山株式会社＞


今まで小さい箱の中で仕事をしていたため、外の世界も知ることで自分の小ささを実感しました。また、ワークショップの中で、最新技術（生成AI等）を活用しながら取り組む点も勉強になりました。考えることが価値だと思っていましたが、現在は時間を使わずに考えをまとめることが求められている、スピード感が必要だと感じています。時間をかけるところとかけないところの割り切りをすることも学びとなりました。



プログラムの概要について


・募集開始日


2026年3月10日（火）


・募集締切日


2026年4月3日（金）中


・ワークショップ日程


2026年4月21日（火）　プログラム説明・顔合わせ


2026年4月28日（火）　ワークショップ Day1


2026年5月15日（金）　ワークショップ Day2


2026年5月19日（火）　ワークショップ Day3


2026年5月22日（金）　ワークショップ Day4


2026年5月27日（水）　ワークショップ Day5


2026年6月5日（金）　ワークショップ Day6


※基本的にSTATION Ai現地開催


※全ての回への参加をお願いしています


■開催場所


STATION Ai


〒466-0064


愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号



■関連ページ


パートナー企業向け支援プログラム


https://stationai.co.jp/partner



■お問い合わせ


パートナー企業向け支援プログラム


STATION Ai OI推進チーム


ext-oi-development@stationai.co.jp


STATION Ai入居について


https://stationai.co.jp/contact


※問合せ種別「オフィス入居について（入居前スタートアップ企業／パートナー企業）」