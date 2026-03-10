SAMURAI、高度化するIT市場に対応する専門性強化プログラム「現役エンジニアキャリアアップコース」を開講

株式会社SAMURAI

株式会社SAMURAI（本社：東京都港区、代表取締役：羽田 吾立）は、運営するプログラミングスクール「侍エンジニア」内に、現役エンジニア向け短期集中型リスキリングプログラム「現役エンジニアキャリアアップコース」を開講しました。

◎サービス紹介ページはこちら(https://lp.sejuku.net/engineer-careerup_02/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260310_engineer_careerup)

■「現役エンジニアキャリアアップコース」について

コース概要

本コースは、エンジニア歴2年目以上の方を対象とした、短期間での実践的なリスキリングと転職支援を一体化した伴走型プログラムです。デジタル分野における市場価値向上を目的に、スキルの習得からキャリア実現までを一気通貫で支援します。Webサービス構築からクラウド設計、データ活用基盤の実装まで、実務に直結するスキルの習得が可能です。

コース提供の背景

IT技術の進化は加速し、AIの台頭によって開発領域や求められるスキルセットも高度化・多様化しています。この環境下において、現役エンジニアにも継続的なスキルアップが求められています。

こうした背景を受け、本コースでは市場ニーズの高い分野に特化した短期集中型の学習機会とキャリア支援を掛け合わせ、エンジニア一人ひとりの専門性の拡張と市場価値の向上へとつなげていきます。

コースの特徴

◼︎効率的なカリキュラムでスキルアップを実現する「短期集中型」

必要なスキルにフォーカスしたカリキュラムを採用し、8週間または12週間で実務レベルへの到達を目指します。

◼︎「成長速度を最大化する」サポート体制

専属インストラクターがマンツーマンでレッスンを行います。レッスン以外でも、担当インストラクターへのチャットや24時間利用可能なQ&A掲示板で、直接質問することが可能です。

◼︎学びを「次のステップにつなげる」キャリアサポート

新たに習得したスキルをどのように市場で活かすかまで設計し、専門性を“市場価値”へと転換するキャリア支援を行います。

学習プラン

市場ニーズの高い4つの分野（Webアプリ開発、クラウドインフラ、AI / データ活用・バックエンド開発）に対応し、目的や到達レベルに応じた学習プランを提供します。

受講におすすめの方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/234_1_fcae18491690cbeb3b69ac56a2283830.jpg?v=202603101151 ]

・キャリアアップしたいけど、きっかけが掴めない方

・トレンドの技術を短期間で身につけたい方

・転職・キャリアチェンジを考えている方

受講の流れ

◼︎無料カウンセリング

これまでの経験やキャリア志向をもとに、最適な分野および学習期間（8週/12週）をご提案します。

◼︎リスキリング

週1回のマンツーマンレッスンと自習型学習を組み合わせ、現役エンジニア講師のサポートのもと実務に直結するスキルを習得します。

◼︎キャリア支援

学習と並行してIT業界に精通したキャリアアドバイザーが書類添削・ポートフォリオ制作・面接対策をはじめとした転職サポートを行います。

本コースは、全て経済産業省リスキリングを通じたキャリアアップ支援補助金の対象講座です。条件により最大70%OFFが適用されます。詳しくは、無料カウンセリングにてご相談ください。

無料カウンセリング予約 :https://lp.sejuku.net/engineer-careerup_02/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260310_engineer_careerup

■「侍エンジニア」（SAMURAI ENGINEER）とは

「侍エンジニア」は、累計50,000名以上（※）の指導実績を持つ、日本初のマンツーマン専門プログラミングスクールです。オーダーメイドカリキュラムと独自開発の学習管理システムを活用し、「なりたい」「作りたい」を実現できる学習環境を提供。徹底したサポート体制のもと、IT分野でのキャリア形成を支援しています。

※当社提供のレッスン・セミナー・オンラインコースなどのサービスを含む

■本サービスに関するお問い合わせ先

「侍エンジニア」（SAMURAI ENGINEER）

・お問い合わせフォーム：https://www.sejuku.net/contact

・TEL：03-5790-9039 受付時間（平日9:00～20:00 土日祝日9:00～19:00）

株式会社SAMURAI

代表取締役 羽田 吾立

設立年月 2015年3月19日

資本金 110,000千円

所在地 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号

東京虎ノ門グローバルスクエア17階

事業概要 プログラミング学習サービス

法人IT研修

IT人材紹介サービス

公式ページ https://www.sejuku.net/corp/