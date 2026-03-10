視覚障がい者向け支援機器と訪問サポートを組み合わせ全国展開 日本ＰＣサービスとよむべえが業務提携
デジタルインフラの設定・修理・トラブル解決を行う日本ＰＣサービス株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：家喜 信行、証券コード：6025、以下「日本ＰＣサービス」）と、視覚障がい者の生活支援モデルを設計する株式会社よむべえ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：新井 利貴也、以下「よむべえ」）は業務提携契約を締結します。
本提携を機に、2026年3月13日（金）より音声・拡大読書器をはじめ視覚障がい者向け支援機器などの設定・緊急駆けつけサービスをよむべえの利用者・導入施設向けに提供します。
全国約300の訪問サポートインフラと、年間42万件以上のサポート実績を持つ日本ＰＣサービスが利用者・導入施設の現地環境に最適な設定からトラブル対応までデジタル機器の包括的サポートを担います。
音声・拡大読書器『快速よむべえ』や歩行支援アプリ『ナビレク』など、テクノロジーで視覚障がい者の生活支援を行うよむべえが情報アクセスの最適化を担当します。
本プロジェクトは単なる訪問サポートサービスの提供にとどまらず、視覚障がい者が日常生活で直面する情報アクセスや住環境における課題を包括的に解決し “読む”ことで暮らしを支えることを目的としています。将来的には、住環境の最適なスマート化による自立支援を行う「IoTリフォーム事業」の展開を視野に連携します。
【背景：情報アクセスの先にある「生活環境の課題」】
視覚障がい者にとって課題は「情報を読む」ことに限りません。「読む」ためのインターネット環境やデジタル機器の設定・日常の操作など、生活環境とデジタルが結びつく場面に多くの課題が潜んでいます。
・Wi-Fiが切れた
・機器が動かない
・操作方法が変わった
・家電や設備の操作がわかりづらい
など、環境要因や小さな困りごとの積み重ねにより、当事者の能力とは関係無く自立や社会参加を難しくする場面が生じています。
生成AI搭載の音声・拡大読書器など「情報を読む」ための課題を解消するテクノロジーと機器導入後も使い続ける環境とサポートが必要です。
よむべえが情報アクセスの最適な設計と製品を提供し、日本ＰＣサービスが設置設定・トラブル対応まで一気通貫のサポート体制を全国展開
【サポートサービスの概要】
音声・拡大読書器「快速よむべえ」をはじめとする製品の利用者・導入施設へよむべえが情報アクセスの最適な設計と製品を提供し、日本ＰＣサービスのサポートインフラにより設置設定・トラブル対応まで一気通貫のサポート体制を全国展開します。
1.設定設置サポート：開梱・各種初期設定
開梱作業や付属品の識別など、初期段階でつまずきやすい場面をサポートします。
例えば、
「届いた箱の中身がわからない」
「説明書とケーブルの区別がつかない」
といった最初のつまずきを解消し、情報アクセスの第一歩をサポートします。（製品付帯 ※一部有償）
■メニュー一例：
ネットワーク接続（LAN・Wi-Fi）
情報支援機器などの初期設定
初期の動作確認
基礎的な使い方説明 他
2.駆けつけサポート：トラブル診断・原因究明
「困ったときに、現地に来てくれる存在」として全国・最短即日で訪問。安心してデジタル機器を使える環境を整えます。 (※有償サービス）
■日本PCサービス：
現地でのトラブル診断
トラブル解決またはよむべえへの連携※
■よむべえ：
現地からの連携を元にトラブル対応
※販売終了後のメンテナンス方針(https://www.yomube.co.jp/konyu-index/maintenance/)：販売終了後のメンテナンス対象となる修理およびメンテナンスはよむべえにて対応
【将来展開】3.IoTリフォーム事業の展開：暮らしのスマート化による生活自立支援
本プロジェクトでは将来的に視覚障がい者の自立の基盤となる住環境の「IoTリフォーム事業」の展開を視野に連携します。住環境のスマート化により“読む”ことを生活の起点とし先の行動・生活導線まで考慮し音声操作など、視覚に頼らない情報アクセスの在り方を設計。その先のスマート機器の導入・設定、必要に応じ住環境のIoTリフォームまで両社の連携により「見えなくても、迷わず、安心して暮らせる住環境」の共同実装を目指します。
■スマート化事例：
音声操作による照明・エアコン・家電制御
視覚に頼らない操作導線の構築
センサーやスマートデバイスを活用した安全・見守り支援
【よむべえ全国訪問サポートサービス ご利用者さま専用窓口】
音声・拡大読書器「快速よむべえ」をはじめとする製品の利用者・導入施設向け設定設置サポート
1.設定設置サポート「よむサポ設定サポート」
電話番号： 050-1791-2070
営業時間（平日のみ）：10：00～12：00・13：00～16：00
※よむべえにて受付
ネットがつながらない、機器が動かないなど緊急時に駆けつけ現地でトラブル診断
2.駆けつけサポート「よむサポ訪問＆修理サポート」
電話番号：0120-147-328
営業時間（年中無休）：9：00～21：00
※日本ＰＣサービスにて受付
※販売終了後のメンテナンス方針(https://www.yomube.co.jp/konyu-index/maintenance/)：販売終了後のメンテナンス対象となる修理およびメンテナンスは、よむべえにて受付
日本ＰＣサービス株式会社【証券コード：6025】
代表者 ：代表取締役社長 家喜 信行
設立 ：2001年9月
資本金 ：3億6005万円
事業内容：IT機器の修理・設定・トラブル解決（訪問・持込・電話など）、定額会員サービス、コールセンター受託、法人保守、取付設定工事 他
所在地 ：（大阪本社）大阪府吹田市広芝町9-33
（東京本社）東京都港区六本木2-4-5
日本ＰＣサービス：https://www.j-pcs.jp/
デジホ（デジタルホスピタル）：https://www.j-pcs.jp/service/
ＰＣホスピタル：https://www.4900.co.jp
スマホスピタル：https://smahospital.jp/
スマホ・パソコンをはじめデジタル機器の修理、日常の操作や設定のお困りごと、はじめてのスマートホーム化、オフィスや店舗のネットワーク環境構築まで、デジタルのお困りごとに一気通貫で「デジホ」がサポート。
デジタルで困ったら「あとはデジホがやる。」
全国・最短即日で対応可能な全国380のサポート網を強みに、家庭・企業・社会のデジタルインフラを支える「デジホ」サービスを展開。導入から保守/修理まで、ワンストップで、デジタルで困ったら「あとはデジホがやる。」
株式会社よむべえ
代表者 ：代表取締役社長 新井 利貴也
設立 ：2024年11月
資本金 ：100万円
事業内容：視覚障がい者向け音声・拡大読書器、歩行ナビゲーション
アプリなどの開発・提供
所在地 ：東京都台東区浅草橋1丁目35－7-501号
よむべえ：https://www.yomube.co.jp/
ナビ広場：https://navirec.yomube.co.jp/
公式 Instagram：https://www.instagram.com/yomube_pr/
公式 X：https://x.com/yomube_PR
株式会社よむべえは、読む・書く・歩くの自由を、すべての人へ。生成AI機能搭載の音声・拡大読書器「快速よむべえ」を中心に、視覚障害者の可能性を広げ続ける企業。
