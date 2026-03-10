株式会社メリル代表取締役中島大介がBS11「報道ライブ インサイドOUT」に出演

株式会社メリル株式会社メリル代表取締役中島大介がBS11「報道ライブ インサイドOUT」に出演

株式会社メリルの代表取締役中島大介が、BS11の報道番組「報道ライブ インサイドOUT」(月～金夜9時放送)にVTR出演し、生成AIの活用方法や個人や企業におけるAI導入の現状について解説いたしました。番組では「【待ったなし!】『AI導入』個人と企業の現状は」をテーマに、生成AIの基本的な使い方から業務活用、さらには使用するリスクまで、中島が実践的な視点から詳しく解説しました。

■番組概要

報道ライブ インサイドOUT(BS11)

番組名：報道ライブ インサイドOUT(BS11)

放送日時：2026年2月20日

テーマ：【待ったなし!】『AI導入』個人と企業の現状は

出演者：

・加谷珪一氏

・田村あゆち氏

・小宮昌人氏(d-strategy,inc 代表取締役CEO)

・中島大介(株式会社メリル代表取締役)※VTR出演

放送アーカイブ：https://youtu.be/c5Zi4ePD9iM

番組概要：

本番組では、「【待ったなし！】『AI導入』個人と企業の現状は」をテーマに、急速に進化する生成AIの現状と課題について特集いたしました。政府がAIを国力を左右する重要技術と位置づけ、基本計画を打ち出す中、企業や個人はその進化に十分対応できているのかを検証いたしました。番組では、生成AIの基本的な使い方やプロンプト（指示文）の重要性を実演を交えて紹介するとともに、会議の要約や画像生成など、業務への具体的な活用例を取り上げました。また、企業における導入状況や、熟練者のノウハウをAIで可視化・共有する取り組みなど、実践的な活用事例についても解説いたしました。

さらに、AIが誤情報を生成する可能性や、個人情報・機密情報の取り扱いといったリスクにも言及し、利便性と注意点の両面からAI活用の在り方を整理いたしました。

生成AIがもたらす生産性向上の可能性と課題を踏まえ、日本におけるAI導入の現在地と今後の展望を多角的に検証した内容となっております。

■ 株式会社メリル代表取締役 中島大介が解説したポイント

中島は番組内のVTR取材において、生成AIを効果的に活用するための具体的な方法について以下の点を解説しました。

1. プロンプト(AI への指示)の重要性

「雑に指示を投げると雑なものが返ってくる。曖昧な指示を飛ばすと曖昧なものが返ってきてしまうので、なるべく具体的にこういうものが欲しいということを追求してあげるといい」と、AIへの指示の出し方の重要性を強調しました。

人間に対する指示と同様に、具体的で明確な指示がAIから質の高い回答を引き出すカギであることを解説しています。

2. AIにプロンプトを考えさせる手法

「AIがあるんだからAIにやってもらおうということで、プロンプトを考えてもらうのは非常にいい方法」として、AIへの指示そのものをAIに考えさせるという実践的なテクニックも紹介しました。

3. 用途に合わせたAIツールの選択

中島は主要な3つのAIツールについて、それぞれの特徴を以下のように解説しました。

- ChatGPT: 何でもできる万能AI。画像生成やデータ分析など幅広い用途に対応- Gemini(Google): Google連携が強力。GoogleマップやYouTubeとの連携に優れる- Claude: 自然な日本語文章の作成やプログラミング能力が高い。専門的な用途に適している

「自分の用途に合わせたAIを使うということが一番大事」と、目的に応じた適切なツール選択の重要性を訴えました。

4. 生成AIのリスクと対策

生成AI利用における主なリスクとして以下の3点を指摘しました。

- AIの嘘(ハルシネーション): AIが間違った情報を自信満々に提示することがある- 個人情報・機密情報の流出リスク: 学習データとして使用される可能性がある- 著作権の問題: 著作権対策済みのAIを使用することが重要

特にハルシネーションについては、「AIは次の単語がどういう単語になるのかという確率で生成していくので、嘘をつきたくてついているわけではないが、結果的に嘘になってしまうことがある」と、AIの仕組みを踏まえた解説を行いました。

5. AI活用による生産性向上

中島は自身の実体験として、「AIがない時代と比べて仕事の量自体は5倍とか10倍ぐらいはできるようになっている」と生産性の劇的な向上を証言。

一方で、「AIを使いこなせる人とそうでない人の差がどんどん開いていく」という課題も指摘し、個人・企業ともにAI活用スキルの習得が急務であることを強調しました。

■ 会社概要

会社名：株式会社メリル（英語表記：Meril Inc.）

代表者：代表取締役 中島大介

所在地：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町4番32号

設立：2015年5月22日

事業内容：Webメディア運営、Webマーケティング支援、オウンドメディア構築、SEO記事制作代行、SEOコンサルティング、LLMOコンサルティング

URL：https://meril.co.jp/

主な実績：登録者14万人超えのYouTubeチャンネル運営｜大阪府豊中市と協定締結｜著書「ブログライティングの教科書(朝日新聞出版)」累計2万部｜著書「ChatGPT & Copilotの教科書(SBクリエイティブ)」累計7万部｜多数の企業のWebマーケティング支援実績

メリルは「弱者の反撃」をミッションに掲げ、2015年の設立以来、中小企業向けに一貫してWebマーケティング領域での価値提供を行ってまいりました。AI時代の到来を見据え、今後も最新技術とマーケティングノウハウを融合した革新的なサービスの提供を通じて、企業の成長を支援してまいります。

以上