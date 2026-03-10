約1,500店舗の書店と本の総合情報アプリ「本コレ」と約500店舗の書店在庫公開の「書店在庫情報プロジェクト」が基本合意を締結

株式会社Catalyst・Data・Partners

出版業界8社が出資（※1）し、「オープンデータで世の中を変える」ことを目指す株式会社Catalyst・Data・Partners（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：田中 康正、以下「CDP」）と、一般財団法人出版文化産業振興財団（JPIC）、株式会社カーリル、一般社団法人版元ドットコムで構成される「書店在庫情報プロジェクト」は、CDPが提供する書籍・コミック・雑誌などの本の在庫情報と全国約1,500店舗の書店情報が分かる総合情報アプリ「本コレ（https://honkore.jp/）」と、「書店在庫情報プロジェクト」が提供する「書店在庫情報」システムのサービス連携に関する基本合意書の契約を締結いたしました。

※1：（五十順）株式会社KADOKAWA、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社、株式会社学研ホールディングス、株式会社講談社、株式会社集英社、株式会社小学館、日販グループホールディングス株式会社、株式会社ポプラ社

今後、読者が「いま、欲しい本がどこの書店にあるか」を即座に把握できる環境を日本全国で拡充するとともに、書店の事務負担軽減やDX支援を通じて、出版文化の持続可能な発展に寄与してまいります。

■本基本合意の背景と目的

出版市場において、「リアル店舗で本を手に取りたい」という読者のニーズは依然として高いものの、個別の書店の在庫状況を横断的に検索する手段は限られていました。そのような中、「書店在庫情報プロジェクト」は現在、参画書店数が約500店舗に達し、大手取次（トーハン・日販）とのシステム連携や図書館との協働など、在庫情報のオープン化を加速させています。一方、CDPの「本コレ」は、出版情報と書店在庫検索を一体化したアプリとして、読者に新しい体験を提供しています。

このたび両者が連携し、在庫情報の収集から提供までのプロセスを共通化・効率化することで、書店様の在庫情報提供のハードルを下げ、読者がより多くの店舗在庫へアクセスできる世界を目指します。

■主な連携概要

CDPと書店在庫情報プロジェクトは今後、下記の3つの合意事項について協議を進めてまいります。

■代表者によるコメント

- 書店向け在庫情報提供の承諾プロセスの共通化各書店が「本コレ」および「書店在庫情報プロジェクト」へ在庫情報を提供するための承諾手続きにおいて、相互にサービスを紹介し合う体制を構築します。書店は一度の検討で複数の有力な情報発信チャネルへの参画が可能となり、事務負担を最小限に抑えつつ、情報公開の範囲を最大化できます。- 技術情報の共有とAPI連携の最適化「本コレ」と「カーリル（プロジェクト構成社）」の技術担当者による定期的な連携を開始します。API等の技術情報を共有することで、システム間のデータ連携を円滑化し、読者に対してより精度が高く、ストレスのないリアルタイム在庫検索体験を提供します。- IT未導入書店へのDX導入・運用サポート独自の在庫管理システム（POS）を持たない、あるいはIT活用に課題を抱える書店への支援を強化します。また、クラウドPOSレジなどを活用した開発を検討し、関連書店への導入も視野に入れ、納品データ等と連携し、小規模な書店でも容易に在庫情報を公開・維持できる仕組みの構築を検討してまいります。

株式会社Catalyst・Data・Partners 代表取締役社長 田中 康正

「本コレ」は、読者が本と出会い、手に入れるまでの体験をいかにスムーズにするかを追求してきました。今回の書店在庫情報プロジェクトとの連携は、その理想を実現するための大きな一歩です。

読者の皆様には『欲しい本がすぐに見つかる喜び』を、書店様には『デジタルの力による新たな送客』を提供できるよう、邁進してまいります。

書店在庫情報プロジェクト 一般財団法人出版文化産業振興財団（JPIC）専務理事 松木修一

私たちは、書店の在庫情報をオープンなインフラにすることで、読者に対し近隣の書店で購入可能であることを提示することを目指しています。今回、ユーザー視点で優れたUIを持つ「本コレ』と手を取り合うことで、書店が公開を許可した在庫データが、より多くの読者の元へ生きた情報として届くようになります。

図書館との連携を含め、本を愛するすべての人が、地域の書店をより身近に感じ、活用できる環境を共に創り上げていきたいと考えています。

■参考資料

株式会社Catalyst・Data・Partners（読み：カタリスト・データ・パートナーズ）について

住所：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目3番3号横浜コネクトスクエア14階

代表者 ：代表取締役社長 田中 康正

コーポレートサイト：https://www.cdp-ltd.co.jp/ (https://www.cdp-ltd.co.jp/)

事業概要

・AIを活用したデータベースSaaSの提供

・出版業界における需要予測サービスの提供

・書店のBOOK購買DATABASE「CANTERA」の販売

・TSUTAYA/蔦屋書店の購買DATABASE「DB WATCH」の販売

・書店へのVポイントサービス提供

・「本コレ」アプリの運営

書店在庫情報プロジェクトについて

JPIC、カーリル、版元ドットコムの3社が中心となり、トーハン、日販、光和コンピューターの協力のもと展開。全国の書店在庫を可視化し、図書館との連携やオープンなデータ活用を通じて、出版文化の維持・発展を目指すプロジェクトです。

URL：https://info.openbs.jp/