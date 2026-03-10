『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL』ゲスト情報第2弾 D.LEAGUE史上初の2連覇を果たした「KADOKAWA DREAMS」の登場が決定！

株式会社アノマリー

株式会社アノマリー (本社：東京都世田谷区、代表取締役CEO：神田勘太朗) は、青春をダンスに捧げた高校生ダンス部の日本一を決定する「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL」（マイナビハイスクール ダンス コンペティション ニセンニジュウロク ファイナル）を、2026年4月18日（土）に両国国技館（東京都墨田区）にて開催いたします。

昨年大会より予選大会の規模が大きく拡大した本イベントには、高校ダンス部だけでなく、今ダンス界にて注目を集める様々なダンサーをはじめとしたゲストが出演します。

■D.LEAGUEで活躍する2チームの登場が決定！

KADOKAWA DREAMS

D.LEAGUE史上初の２連覇チャンピオン。

シーンの“頂点”を知る存在、KADOKAWA DREAMS がマイナビハイダン2026FINALに登場。

世界レベルのスキル、隙のない完成度、そして一瞬で空気を変える圧倒的オーラ。

「勝つとは何か」「プロとは何か」を、言葉じゃなくダンスで見せつける。

いつかDリーガーを目指すなら、この背中を見逃すな。

CHANGE RAPTURES

“個”がぶつかり合い、化学反応を起こす。

尖り続けるスタイルでD.LEAGUEをかき回すCHANGE RAPTURES。

〈We CHANGE, for the UNCHANGED. 変えたくないものがあるから、変化し続ける。〉

世界チャンピオンを筆頭に、バックグラウンド、スタイル、価値観さえもバラバラなメンバーが、

同じ志でディレクター・AKIHITOの元に集い、HIPHOPを主軸に「真の表現」を追求。

そして、そのために必要なあらゆるアップデート＝「変化」をいとわない。

型にハマらない発想、フロア感覚を失わないグルーヴ、そしてダンサーとしての「自分を信じ切る強さ」。

ルールの中で、ルールを壊す――それがCHANGE RAPTURES。

見慣れたダンスに飽きた高校生、これが本物だ。

■「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」について

全国の高等学校および高等学校に準じる教育機関に在学中の学生を対象としたダンスコンテストです。2015年よりスタートし今期で11度目の開催となります。予選大会は関東、関西、東北、中部、九州の合計5地区で開催いたします。

各予選通過校は2026年4月に行われる決勝大会「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL」へと勝ち進み、高校生活を全身全霊でダンスにかけたダンス部の日本一が決定します。

今シーズンは予選の入賞枠が3つ拡大し、ポイントの付与対象者が増えます。予選終了後、ポイントランキングにより決勝通過を決めるファイナルチャレンジを行います。

マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION オフィシャルWEBサイト：https://high-dan.com/