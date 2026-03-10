『いこーよフェスタ in たまプラーザテラス』開催決定！　親子で過ごす日常のふしぎや発見がみつかる、体験型イベント

アクトインディ株式会社

子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」（https://iko-yo.net/）を運営するアクトインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：下元敬道）は、この度、自社イベントとなる体験型イベント『いこーよフェスタ in たまプラーザテラス』を2026年3月22日（日）に神奈川県横浜市青葉区「たまプラーザテラス フェスティバルコート（※雨天時プラーザホール）」にて入場無料で開催いたします。

今回のテーマは、「親子の"なんで？"が育ち、好奇心が花ひらく日」。親子向け体験型イベントとして、国内の様々な企業とのコラボレーションが実現しました。子どもの「非認知能力」に着目した、好奇心をくすぐるワークショップや、クイズラリー、自由な創造・表現にチャレンジできる体験が盛りだくさんです。親子で"やってみたい！"に出会える一日を。多彩なコンテンツをご用意し、皆さまのご来場をお待ちしております。

公式サイト : https://iko-yo.net/facilities/6546/news/119765

■体験プログラム一覧（※3/10時点）

本イベントでは、子どもたちの「やってみたい」という好奇心を刺激し、「非認知能力」を育む多様な体験を提供するため、各企業が独自のプログラムをお届けします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26954/table/678_1_c219a7cf55ec1ecc4d0f767f87107e55.jpg?v=202603101151 ]

※現時点の内容であり、予告なく変更となる場合がございます

同時開催！クイズラリーで賞品を当てよう！

たまプラーザ テラスをめぐって、家族でワクワク体験！

「周って楽しい、知って楽しい！」クイズラリーを開催します。クイズラリー台紙を手に、館内6か所に設置されたクイズに挑戦！各スポットを巡りながら問題に答えていき、全問正解してアンケートに回答すると豪華賞品が当たる抽選に参加できます。

賞品は、リゾナーレトマムの無料宿泊券をはじめ、有隣堂 たまプラーザ店の無料イベント参加券、ボーネルンド あそびのせかい たまプラーザテラス店 あそび場時間制利用20%OFFクーポン、relark たまプラーザの1日利用プラン無料クーポン、ジュニアビレッジ親子たまねぎ収穫体験など盛りだくさん！

ご家族みんなで楽しめるクイズラリーに、ぜひご参加ください！

詳細はこちら(https://iko-yo.net/events/553399/news/119497)

※賞品の内容は、予告なく変更・中止となる場合がございます。

※抽選会は賞品がなくなり次第、終了とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

■「いこーよフェスタ in たまプラーザテラス」開催概要

名 称 ： いこーよフェスタ in たまプラーザテラス

期 間 ： 2026年3月22日（日）10:00～16:00

会 場 ： たまプラーザテラス フェスティバルコート（神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-1-2）

対 象 ： 未就学児から小学生のお子様とその家族

入場料 ： 無料

※ワークショップの参加は事前予約と当日受付（整理券配布）の2通りに分かれています

※整理券は先着順のため、なくなり次第終了となります

公式サイト ：https://iko-yo.net/events/553399(https://iko-yo.net/events/553399)

※ワークショップの参加方法など、詳細は公式サイトをご確認ください。

■主催

団体名称 ：アクトインディ株式会社

URL ：https://iko-yo.net/

活動内容 ：子育て支援事業（インターネット情報サービス、イベント事業）

■協賛- 株式会社サニクリーン- 森永製菓株式会社- ジュニアビレッジ- 生活協同組合パルシステム神奈川- 東京ガス株式会社- 東急電鉄株式会社■賞品協賛企業- リゾナーレトマム- relark たまプラーザ- 有隣堂たまプラーザテラス店- ボーネルンド あそびのせかい たまプラーザテラス店

＜お問い合わせ先＞

団体名：アクトインディ株式会社 担当者名：上野

電話番号：03-6777-7807（代表） メールアドレス：festa@actindi.net