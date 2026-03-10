置いておくだけで感謝が伝わるバームクーヘン!?大勢に感謝を伝える「置き型パッケージ」を使ったサンクスギフトの新提案

株式会社 ヒダカラ

株式会社ヒダカラ(本社：岐阜県飛騨市 代表：舩坂香菜子)は、昨年1月より販売開始した飛騨市の乳製品メーカー「牧成舎」の牛乳を使用した「飛騨ミルクバーム」の“置き型”ギフトとしての使えるギフトボックスを2026年3月より大幅にリニューアルし、販売開始しました。「置いておくだけで感謝が伝わる」をテーマとし、職場や結婚式など大勢にサンクスギフトを配布したい時に、ただ置いておくだけでなく、ディスプレイからしっかり想いを伝えることを目的にリニューアルに至りました。



■飛騨に眠るタカラモノ×より贈りやすいサンクスギフト

日本の職場において退職や異動、育休・産休などの節目に、これまでお世話になった同僚へ感謝の気持ちを込めた「サンクスギフト」を贈る文化。地域商社として飛騨の地域に眠るタカラモノをネットを通じて販売してきた「ヒダカラ商店」は、こうした文化に対する需要と飛騨の特産品を掛け合わせたサンクスギフトの企画販売も近年展開しています。



その取り組みの中で、昨シーズンより「大容量で配りやすく、置くだけで感謝の気持ちが伝わる」をコンセプトに、地元乳業メーカーの牛乳を使用した「飛騨ミルクバーム」の販売を開始しました。

そして今シーズンは、より贈りやすいギフトとなるよう、パッケージデザインをリニューアルしました。従来よりもパッケージに記載するメッセージのフォントサイズを大きくした他、従来はシーンに応じてメッセージカードを差し替える仕様でしたが、新パッケージではメッセージを統一することで、休憩室などにまさに "置くだけで感謝の文字を伝えられる”商品として生まれ変わりました。

■ 背景：職場で感謝を伝える風習と、現場の実情

退職や異動、育休・産休などの節目に、これまでお世話になった同僚へ感謝の気持ちを込めた「サンクスギフト」を贈る文化があります。

一方で、退職や異動の最終日は業務の引き継ぎなどで忙しく、時間に余裕がないケースも少なくありません。また、職場の人数が多い場合には、一人ひとりに直接手渡しすることが難しいという声もあります。

こうした職場の実情を踏まえ、より手軽に感謝の気持ちを伝えられるギフトとして、今回のパッケージリニューアルを実施しました。

■ リニューアルのポイント：挨拶を「可視化」し、想いをのせるパッケージ

今回のリニューアルでは、お客様の「直接言えなくても、しっかりお礼を伝えたい」という切実な想いを形にしました。

1. 「置いておくだけで伝わる」視認性の追求：

職場の休憩室やデスクに置かれた際、瞬時に「ありがとうございます」の気持ちが伝わるよう、文字の大きさや配置をゼロから見直しました。忙しく働く同僚の足を止め、一時の安らぎを届ける「感謝の掲示板」のような役割を果たします。

2. 年輪に重ねる「共に過ごした時間」の物語：

バームクーヘンの幾重にも重なる年輪を、職場の仲間と一緒に積み重ねてきた時間に重ね合わせました。そこに飛騨の森の四季を感じるモチーフをあしらうことで、言葉で尽くせない感謝の想いを、飛騨の自然の温もりとともに届けます。

3.雲のかたちに込めた、もうひとつの「ありがとう」：

パッケージに印刷されたメッセージに加え、贈る人自身の言葉を書き添えられるメッセージシールを付属しました。シールは、パッケージデザインと調和するよう雲をモチーフに設計。やわらかな雲のかたちにすることで、感謝の言葉をそっと添えられるデザインに仕上げました。

■商品概要・特徴

「飛騨ミルクバーム」は、飛騨市の乳製品メーカー「牧成舎」の牛乳を使用したバームクーヘンです。ふんわりとした食感とやさしい甘さが特徴で、プレーンとチョコの2つのフレーバーをご用意しています。1つずつ個包装されており、職場で配りやすいプチギフトとして利用できます。歓送迎や異動、退職の挨拶など、感謝を伝えるさまざまな場面で活用されています。



商品名：飛騨ミルクバーム 1箱18個入り(プレーン・チョコ 各9個)

販売価格：3,480（税込・送料込み）

販売場所：ヒダカラ商店 楽天市場店 ほか

商品URL：https://item.rakuten.co.jp/hidakara/petitsweets001/

※売上データは自社販売実績に基づく

■株式会社ヒダカラについて

「おいしいとオモシロい未来を創る」をミッションに、岐阜県飛騨市を本社に置く地域商社。飛騨の食材に特化した通販サイトの運営や商品開発、自治体支援などを行っています。地元の隠れた産品をブランド化した「飛騨のあばれ鮎」や、コロナ禍で誕生した「飛騨のたから箱」は、これまでに累計2万件以上を全国へお届けしてきました。2021年には白川村の伝統食材「石豆富」を製造する「深山豆富店」を事業承継し、製造業にも挑戦中です。2025年には「プレスリリースアワード」にてBest101に選出されるなど、地域の魅力を発信する広報活動にも力を入れています。

担当者名：山川

電話：0577-57-8300 ／ メール：shop@hidakara.com

住所：岐阜県飛騨市古川町幸栄町12-12