ユニオンテック、健康経営優良法人2026（中小規模法人部門・ネクストブライト1000）に認定

「Build a new standard.」をミッションに掲げ、オフィス・商空間・住宅の内装デザイン・設計・施工をワンストップで提供するユニオンテック株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：大川祐介 以下ユニオンテック）は、経済産業省および日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」において、健康経営優良法人2026（中小規模法人部門・ネクストブライト1000）に認定されました。本認定は、健康経営優良法人のうち、ブライト500に申請した法人の中から上位501から1500の法人に付与される区分です。

健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人制度とは、経済産業省と日本健康会議が認定する、企業の健康課題への対応や健康増進の取り組みを評価し、優れた健康経営を実践する企業を顕彰する制度です。ユニオンテックは、中小規模法人部門において、上位501から1500の法人に与えられる「ネクストブライト1000」の認定を取得しました。

参考：特定非営利活動法人健康経営研究会「ACTION！健康経営」https://kenko-keiei.jp/

ユニオンテックの健康経営の取り組み

当社は事業拡大と人員増加が進む中、持続可能な成長の実現に向けて「人材の健康」を経営課題として明確に位置づけてきました。経営企画室をプロジェクトオーナーとする横断型の推進体制を構築し、制度整備にとどまらない継続的な取り組みを進めています。取り組み開始前と取り組み後を比較すると、エンゲージメントスコア（wevox）が20％上昇し、それに伴い売り上げも38％増加しました。

健康経営の取り組み前後の売上・エンゲージメントスコアの比較健康経営に向けた主な取り組み

当社では、健株式会社(https://eiseiiinkai.com/) 東京都産業医事務所 代表産業医 梶本隆夫氏の協力のもと、勤怠状況の確認や産業医面談などを通じた健康管理体制の整備を進めています。

1. 健康状態の可視化と予防強化

・健康診断受診率100％

・ストレスチェック実施率100％

・四半期ごとのエンゲージメント調査



2. 労働時間の適正化

・フレックス制度およびリモートワークの活用

・有給休暇取得促進

・長時間労働者への産業医面談



3. コミュニケーション促進

・四半期全社総会・アワード

・部署横断イベント

・社員旅行などの交流機会創出

次の目標：ブライト500へ

当社では「Build a new standard.」というミッションのもと、社員一人ひとりが長期的に能力を発揮できる環境づくりを重視しています。健康経営の推進は、単なる福利厚生施策ではなく、専門性の高い人材が安心して挑戦し続けられる組織基盤づくりそのものであると捉えています。また、ユニオンテックは、世界170カ国で働きがいのある会社の調査を行う専門機関「Great Place to Work(R) Institute Japan」より、2026年版「働きがいのある会社」に認定(https://www.union-tec.jp/contents/news/286/)されており、社員が働きがいを感じられる職場文化の醸成にも取り組んでいます。

ユニオンテックは、今回のネクストブライト1000認定を通過点とし、さらなる制度高度化と定量改善を進め、ブライト500の取得を目指して取り組みを深化させてまいります。

ユニオンテックは、社員一人ひとりが安心して能力を発揮できる環境づくりを通じて、持続的な企業価値向上を目指してまいります。

ユニオンテック株式会社について

2000年6月にクロス・床等内装仕上げ工事業として設立。オフィスやショップを中心にブランディング・設計デザイン・施工をトータルでプロデュースする空間創造事業を展開し、10,000件以上の施工実績を持つ。2016年に建設業界のプラットフォーム事業を立ち上げ、2021年4月に事業部門を分社化。内装事業に特化し、デジタル知見も活用して「ワークスペースプロデュース事業」「Beauty&Medical Clinic 事業」「Luxury residence 事業」「スペースコンストラクション事業」「ビルバリューアップ事業」「PersGPT（パースGPT）」「施工BPO事業」を展開。

社名 ｜ ユニオンテック株式会社

設立 ｜ 2000年6月

本社 ｜ 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 4階

事業 ｜ オフィス・商空間の企画設計施工/ ビルバリューアップ/ CGパース制作

代表 ｜ 大川祐介

資本金 ｜ 1億円

ミッション ｜ Build a new standard.

URL ｜

コーポレートサイト https://www.union-tec.jp/

オフィスデザインのサービスサイト https://service.union-tec.jp/

美容・医療クリニックデザインのサービスサイト https://clinic.union-tec.jp/

ラグジュアリーレジデンスのサービスサイト https://luxuryresidence.union-tec.jp/

PersGPT（パースGPT） https://www.cg.union-tec.jp/

BPOサービス https://www.bpo.union-tec.jp/