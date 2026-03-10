ジェイテクト、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）～ホワイト500～」に認定

株式会社 ジェイテクト

株式会社ジェイテクト（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：近藤禎人、以下「ジェイテクト」）は、2026年3月9日に「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）～ホワイト500～」に認定されました。

ジェイテクトは、「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」というミッションに基づき、2030年までに目指す姿としてJTEKT Group 2030 Vision「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」を掲げています。

健康経営の推進は、‟働くすべての人を笑顔にする”というミッションの実現に直結することであり、‟ソリューションプロバイダーへの変革”というビジョン達成を支える基盤であると捉えています。

ビジョン達成に向けた「人と現場中心の経営」の中で、従業員一人ひとりが活き活きと働き、その成果を最大化することが、企業の持続的成長につながると考えています。そのため、従業員の心身の健康を重視し、最大限の力を発揮できる職場づくりに積極的に取り組んできました。

この度の「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）～ホワイト500～」認定は、これらの取り組みが評価されたものと受け止めています。

今後も当社は、健康経営を「未来への投資」として継続的に推進し、従業員とともにイノベーションを創出しながら、モビリティ社会の未来を創る取り組みに貢献してまいります。

[ 健康経営優良法人認定制度とは ]

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

経済産業省ホームページより

＜ご参考＞

■ジェイテクトの健康経営に関する考え方について

https://www.jtekt.co.jp/sustainability/society/employee/healthmanagement.html