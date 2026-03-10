全63の技法を丁寧にひもといたデッサン指南書『イメージどおりにスラスラ描ける！ デッサン技法大全 ロジカルデッサンのやさしい教科書』を2026年3月10日（火）に発売

株式会社インプレスホールディングス



インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、絵を描くあらゆる場面で役立つデッサン解説書『イメージどおりにスラスラ描ける！ デッサン技法大全 ロジカルデッサンのやさしい教科書』を2026年3月10日（火）に発売いたします。

■ 描きたいときにすぐ役立つ！さまざまなデッサン技法を集めた解説書が登場

絵画、スケッチ、マンガ、プロダクトデザイン……など、絵を描く場面は意外に多いもの。そんなときに、頭に浮かんだイメージをどのように描けばよいか、どう表現すればよいか悩んで手が止まってしまった経験がある人も多いのではないでしょうか。本書は、そんなときに手を動かすためのヒントやアイデアがぎっしり詰まったデッサン技法の解説書です。デッサンは、あらゆる“絵”の基礎となる素描のことで、モチーフの形や立体感、奥行き、質感など多くの要素で成り立ちます。本書では、それらの要素を描くための63技法を丁寧に解説。デッサンを学ぶ人、絵を仕事にしている人はもちろん、ビジュアルでアイデアを伝えたいといったシーンでも役立てられます。

■ デッサン書の定番「ロジカルデッサン」シリーズの最新刊

本書は、センスや感覚に頼らずに“伝わる絵”が描けるようになるとして好評を得ている「ロジカルデッサン」シリーズの最新刊です。遠近法や明暗法といった基本的なデッサン技法に加えて、人体の描き方、質感表現、着彩、応用テクニックなどさまざまな場面で役立つ技法をロジカルに解説。技法ごとに描画例を載せ、描画のポイントを詳しく説明しています。また、巻頭にはビジュアルから技法を探せる「技法インデックス」を掲載。必要な項目をすばやく探せます。「描きたい表現があるが、やり方がわからない」「幅広い技術を身につけたい」といった人にぜひ手元に置いておいてほしい1冊です。

■本書は以下のような方におすすめです- 頭にあるイメージを絵としてうまく表現できない- さまざまな表現ができるようになりたい- 美術やマンガなど絵に関係する進路を選びたい- 独学でデッサンを学びたい■紙面イメージ描きたい表現をすぐに探せる技法インデックス。技法のカテゴリごとに基本概念をしっかり学べる。技法のロジックと描画例、描画のポイントを詳しく解説。■本書の構成

序章 デッサン技法とは

第1章 遠近法 空間の奥行きを表現する

第2章 明暗法 光と陰で表現する

第3章 構図 画面のバランスと視線の誘導

第4章 形 モチーフの構造をとらえる

第5章 人体 構造の理解と動きの表現

第6章 着彩 色を使った表現と効果

第7章 質感 素材の特徴を理解し描き分ける

第8章 デッサン表現の応用

■書誌情報

書名：イメージどおりにスラスラ描ける！ デッサン技法大全 ロジカルデッサンのやさしい教科書

著者：OCHABI Institute

発売日：2026年3月10日（火）

ページ数：224ページ

サイズ：B5変型

定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）

電子版価格：2,200円（本体2,000円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02395-1

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295023957/

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101020

◇書影ダウンロード：https://dekiru.net/press/502395.jpg

■著者プロフィール

OCHABIは、1955年創立当初から一貫してデザイン・アート教育の一翼を担ってきました。在学生や卒業生が自然と口にしていた“OCHABI＝オチャビ”という愛称は、今日のデザイン・アート界において、特別の響と力を持っています。

それは創立時から単なる美術学校ではなく「世界に文化で貢献する」という高い理想を掲げて創立された学校であるからです。

OCHABIには２つの学校と、１つのGYM（ジム）があります。

芸大・美大受験と美術高校受験のために、中学生、高校生、高卒生を対象として、初めての人にも安心して学べる徹底した基礎の養成や、個性を活かす細やかな受験対策など、個々の目的に合わせて学べる御茶の水美術学院。

「ゼロからはじめてプロになる」を教育理念に、デザイン・アートによる問題発見、問題解決を実践し、社会や企業で必要とされるコミュニケーション力、イメージ提示力などの即戦力を養う事を目的とする、高卒生または同等資格者、大学卒、社会人のための御茶の水美術専門学校。

絵を情報としてとらえ、理解しやすいシンプルな課題で「わかる」「かける」実感を大切にし、ビジネスにも生活にもあらゆる面での活用可能なデザインとアートを、全く新しいプログラムで学べる「大人のためのアートスクール」artgym。

年齢、性別、経験の有無を超えて、本来はどなたにも備わっているはずのデザインとアートの力を伸ばすことができるように、日々研究を続けています。OCHABIが、社会に開かれたデザインとアートへのZEROからの入り口でありつづけたいとつねに願っています。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。