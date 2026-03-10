震災ボランティアから始まった関係が、地域の未来を動かした。認定NPO法人SETが地域再生大賞 特別賞（ともに創る未来賞）を受賞

認定特定非営利活動法人SET

岩手県陸前高田市を拠点に活動する認定NPO法人SET（理事長：三井俊介）は、地域づくりの優れた取り組みを表彰する「地域再生大賞」において、特別賞（ともに創る未来賞）を受賞しました。

地域再生大賞は、地方新聞47社と共同通信が主催し、地域活性化や地域課題の解決に取り組む団体や個人を顕彰する制度です。

表彰式は2026年3月5日に東京都内で開催され、SETからは副理事長の石渡博之が出席し、表彰状が授与されました。

今回の受賞では、東日本大震災後の陸前高田市において、都市部の若者と地域住民が関わりながら地域づくりを進めてきた取り組みが評価されました。

■若者と地域が出会い、関係を育む取り組み

SETの活動は、2011年の東日本大震災直後に始まった学生ボランティア活動をきっかけにスタートしました。

震災後、多くの若者が陸前高田を訪れ、復旧・復興の現場で地域の人々と出会いました。

SETはその出会いを、単発のボランティアで終わらせるのではなく、若者と地域が関わり続ける関係づくりへと発展させてきました。

現在では

・修学旅行の民泊受け入れを通じた地域体験プログラム

・大学生が地域で挑戦するプロジェクト

・地域住民とともに進める協働プロジェクト

などを展開し、都市と地域が関わり続ける「関係人口」を育む取り組みを進めています。

こうした取り組みを通じて、若者と地域住民が互いに学び合いながら、新しい挑戦やプロジェクトが生まれる環境づくりを続けてきました。

今回の受賞は、こうした若者と地域の継続的な関係づくりの実践が評価されたものです。

■震災を原点に続く15年の実践

SETは、東日本大震災を原点に活動を続けてきました。

震災直後に訪れた学生ボランティアの中には、その後も陸前高田との関わりを続け、地域で新たな挑戦を始めた若者もいます。

また、地域住民と若者が協働することで、新しい活動やプロジェクトが生まれてきました。

SETが大切にしているのは、地域を「支援の対象」として捉えるのではなく、ともに未来をつくるパートナーとして関わることです。

若者と地域が出会い、関係性を育みながら、それぞれの「やりたい」が形になっていく環境づくりを続けています。

■表彰式で15年間の歩みと今後の構想を発表

表彰式では、副理事長の石渡博之が登壇し、これまでの15年間の取り組みについてプレゼンテーションを行いました。

発表では、震災後の陸前高田での活動の歩みを振り返るとともに、今後の構想として、これまでの実践をまとめた書籍の出版を予定していることを紹介しました。

この書籍を通じて、全国各地で地域づくりに取り組む個人や団体とつながり、それぞれの経験や知見を共有しながら、地域づくりの実践を広げていくことを目指しています。

■今後について

SETではこれまで、陸前高田で培ってきた経験をもとに、若者と地域が出会い、関係性を育む環境づくりを続けてきました。

今後は、書籍出版や全国の地域づくりの担い手とのネットワークづくりを通じて、地域で挑戦する人たちが互いにつながり、学び合える環境づくりを進めていきます。

若者と地域がともに未来をつくる取り組みを、これからも各地へと広げていきます。

■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの“やりたい”を“できた”に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う“続く関係”を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

公式Podcast:Spotyfiy: https://x.gd/wh4Lo

Amazon Music: https://x.gd/TjRP0

【取材に関するお問い合わせ】

広報担当：set.forjapan@nposet.com

電話：0192-47-5747