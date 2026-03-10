中学3年間で学ぶ英語だけでスマートな英会話を！新刊『音声DL付　シンプル英語でここまで話せる！　中学英語学び直し英会話』が3月16日発売

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は『音声DL付 シンプル英語でここまで話せる！ 中学英語学び直し英会話』（https://amzn.asia/d/0g8gvxsC）を3月16日に発売します。

■日常でもビジネスでも、シンプルな中学英語だけでこんなに伝わる！

企業の英語研修も行う大人気講師の濱崎潤之輔氏が手掛ける英会話学習本が登場！難しい言い回しや聞きなれないフレーズは使わず、中学3年間で学ぶ英語のみを使用した英会話の基礎知識を解説しています。質問やお礼、職場や学校でのコミュニケーションなど、日常英会話で活用できる文型のほか、会話の引き出しが増える言い換え表現も紹介しています。

■1日10分から始められる！忙しい社会人でもしっかりやり切れるボリューム感

休憩時間や通勤時間、就寝前などのスキマ時間にさくっと読み進められるボリューム感です。1テーマ10分程度で読めるように解説は簡潔にまとめ、会話のシチュエーションを視覚的にイメージできるように場面イラストを掲載しています。音声ダウンロード特典も付いているので、ネイティブの発音を確認しながら学習を進められます。

まずは巻頭で実力チェック！自分の苦手を理解して効率よく学習することができます。休憩時間や通勤時間などのスキマ時間にもさくっと読み進められるように、解説は簡潔にまとめました。学んだ知識は確認問題で知識をしっかり定着！ネイティブの正しい発音を確認しながら学習を進められます。

【目次】

Chapter 1 英会話の基本

Chapter 2 過去・現在・未来を使い分けて話す

Chapter 3 助動詞を使って表現力アップ

Chapter 4 会話をレベルアップする表現

Chapter 5 会話が弾む！覚えておきたいひと言フレーズ

【著者紹介】

濱崎 潤之輔（はまさき じゅんのすけ）

大学・企業研修講師、書籍編集者。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。これまでにTOEIC L&Rテストで990点（満点）を100回以上取得。明海大学、獨協大学、神戸女学院大学、早稲田大学EXT、福岡女学院大学など、全国の大学で講師を務めるかたわら、ファーストリテイリング、楽天銀行、SCSK（住友商事グループ）、エーザイ、オタフクソース、ブシロードといった大手企業においても、TOEIC L&Rテスト対策の研修を行っている。著書に、『改訂２版 中学校３年間の英語が１冊でしっかりわかる本』（かんき出版）、『TOEIC L&R テスト990点攻略』シリーズ（旺文社）、『TOEIC L&Rテスト 総合対策特急 絶対ハイスコア』（朝日新聞出版）などがあり、累計発行部数は100 万部を超える。ESB（オンラインスクール）主催。

【書籍情報】

『音声DL付 シンプル英語でここまで話せる！ 中学英語学び直し英会話』

著者：濱崎 潤之輔（はまさき じゅんのすけ）

発行：ナツメ社

定価：1,760円（税込）

仕様：A5判／208ページ

発売日：2026年3月16日

Amazon ⇒https://amzn.asia/d/0g8gvxsC

