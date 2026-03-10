bravesoft、新時代の「おもてなしAI」を発表！「PeopleX AI Momentum 2026」にて新サービス『OKamAI（オカマイ）』を初公開

bravesoft株式会社

「あしたをオモシロク」の実現を目指すイベンテックカンパニー、bravesoft株式会社（読み：ブレイブソフト、代表取締役：菅澤英司、以下「当社」）は、2026年3月12日（木）に浜松町コンベンションホールで開催される「PeopleX AI Momentum 2026」に出展いたします。当日は、人手不足を解消し、あらゆる現場に「日本的なホスピタリティ」をもたらす新サービス『OKamAI』の全貌を初公開いたします。

■ 新サービス『OKamAI（オカマイ）』とは

「おかまいあり、の世界へ」をコンセプトに開発された『OKamAI』は、かの有名な猫型ロボットのように優しく、いつもそばで助けてくれるAIエージェントサービスです 。

生成AIが「第四次産業革命」として知識と時間の民主化を加速させる中、bravesoftは、誰でも「超簡単に・安く」最新AIを活用できる世界を目指します 。

【OKamAIの3つの特徴】

- 現場のデバイスに最適： PCやスマホはもちろん、サイネージやタブレット端末まで、リアルな現場（施設・観光・飲食等）に合わせて最適化されています。- 「おかまいあり！」な体験価値： 声で質問できる多言語対応や、独自のアバターが画像・動画を交えて親切に答える日本的なホスピタリティを提供します。- SaaSの限界を超えた拡張： 5分で完了するノーコードの導入スピードを誇りつつ、個別要件に合わせた柔軟なカスタム開発にも対応します。

■ 開発背景とターゲット

深刻な労働力不足に直面する日本の現場（観光、施設案内、カスタマーサポート、新人研修など）において、既存のAIツールは「設定が複雑」「コストが高い」といった課題がありました 。

『OKamAI』は、bravesoftが培ってきたイベント・アプリ運用のノウハウを凝縮し、「無料で始めて性能を実感し、少額課金で一気にスケールできる」モデルを採用 。既に大手飲食グループ企業にて先行受注・開発が開始されており、実務に即した「本当に使えるAI」としてデビューします 。

■ 出展イベント概要

当日は、ブースにて『OKamAI』の実機デモを体験いただけます。音声入力から回答まで「3秒以内」を目指す圧倒的なレスポンス速度と、キャラクターが動く楽しいUIをぜひご体感ください 。

イベント名： PeopleX AI Momentum 2026

開催日： 2026年3月12日（木） 12:00～18:00（予定）

会場： 浜松町コンベンションホール

主催： 株式会社PeopleX

■ bravesoftとは

bravesoftは、スマートフォン黎明期からアプリ開発事業を展開し、「Locipo（ロキポ）」「31アイスクリーム」「ボケて」など、800件以上のタイトル、累計1億ダウンロード超の実績を積み上げてきました。

日本最大級の高品質でユーザビリティの高いスマホアプリや、最新の技術とスグれたUI/UXで人々を魅了するWEBサイトを開発。最先端のAI技術はもちろん、高いクリエイティビティを使ってあらゆる課題に対してソリューションを提案。デジタルとリアルを融合した全く新しい体験を創出できます。

本件に関するお問い合わせや、ブースでの個別商談のご予約は、以下よりお気軽にご連絡ください。

会社名 ：bravesoft株式会社

代表者 ：代表取締役 菅澤 英司

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝四丁目13番2号

設立 ：2005年4月4日

資本金 ：8億4,000万円（資本剰余金含む）

事業内容：イベンテック事業（自社プロダクト・パートナープロダクト）

URL ：https://www.bravesoft.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

Bravesoft株式会社 広報担当

メール：pr@bravesoft.co.jp