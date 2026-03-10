Lead lea、生成AI API向けレッドチーミング基盤「Akaoni RT」を提供開始
合同会社Lead lea
合同会社Lead leaは、生成AI API・RAG・AIエージェント向けレッドチーミング基盤『Akaoni RT』の提供を開始しました。
- 既存の生成AI APIへ後付け導入が可能
- 単発診断で終わらず、継続監視・改善運用まで対応
Akaoni RTは、Lead leaのAI研究・実装知見をもとに開発されました。
Akaoni RTは、攻撃的プロンプトの自動生成、対象APIへの自動実行、AIエージェントによる判定、改善提案、継続監視までを一気通貫で支援するサービスです。
既存の生成AI APIへ後付けで導入しやすく、日本企業の実務運用に適した構成で提供します。
Akaoni RTの特長- 攻撃生成から判定までを自動化
提供形態
API提供型：月額98,000円（税別）から
顧客環境導入型：要件・構成に応じて個別提供
詳細な価格表・プラン比較・導入相談は、Akaoni RTサービスサイト(https://leadlea.com/akaoni/)をご覧ください。
生成AIの本番活用が広がる中、日本企業の継続的な安全性評価を支援します。