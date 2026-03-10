Lead lea、生成AI API向けレッドチーミング基盤「Akaoni RT」を提供開始

合同会社Lead leaAkaoniRT

合同会社Lead leaは、生成AI API・RAG・AIエージェント向けレッドチーミング基盤『Akaoni RT』の提供を開始しました。

Akaoni RTは、攻撃的プロンプトの自動生成、対象APIへの自動実行、AIエージェントによる判定、改善提案、継続監視までを一気通貫で支援するサービスです。

既存の生成AI APIへ後付けで導入しやすく、日本企業の実務運用に適した構成で提供します。

Akaoni RTの特長

提供形態

- 攻撃生成から判定までを自動化- 既存の生成AI APIへ後付け導入が可能- 単発診断で終わらず、継続監視・改善運用まで対応

API提供型：月額98,000円（税別）から



顧客環境導入型：要件・構成に応じて個別提供

詳細な価格表・プラン比較・導入相談は、Akaoni RTサービスサイト(https://leadlea.com/akaoni/)をご覧ください。

Akaoni RTは、Lead leaのAI研究・実装知見をもとに開発されました。

生成AIの本番活用が広がる中、日本企業の継続的な安全性評価を支援します。