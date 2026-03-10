アクシス代表・末永雄大の転職ノウハウが『プレジデントオンライン』にて再び記事化。第2弾は「面接での逆質問」をビジネスパーソン向けに再構成

アクシス株式会社

「自立型人材の育成」を軸に、転職支援・キャリア支援事業を展開するアクシス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：末永雄大）は、代表・末永雄大が運営するYouTubeチャンネル「すべらない転職エージェント」内の配信コンテンツが、株式会社プレジデント社（本社：東京都千代田区）の運営する日本最大級のビジネスニュースサイト「プレジデントオンライン」に採用され、特集記事の第2弾として公開されたことをお知らせいたします。

今回もプレジデントオンライン編集部との協業により記事化が実現いたしました。

弊社は今後も同メディアを通じて、読者の皆様の役に立つキャリア情報を継続的にお届けしていく予定です。

1. 掲載の背景

今回、プレジデントオンライン編集部より、前回の記事掲載に引き続き、弊社YouTube動画で解説している「逆質問のノウハウ」のテキスト記事化に関するオファーをいただきました。

「単なる熱意のアピールに留まらない逆質問の本質は、まさに弊誌読者であるビジネスパーソンが直面している課題解決に直結するものである」と高く評価いただき、より多くの読者に届けるべき知見として選定されました。

前回と同様に、従来のYouTube視聴層に加え、管理職・経営層を含む幅広い層へリーチすることを目的に、テキストメディアとして再構成されています。

2. 掲載記事のポイント

本記事では、これまで数多くの転職をサポートしてきた末永の実務経験をもとに、面接官に好印象を与えつつ、同時に「ブラックな職場ではないか」「自分に合っているか」を見極めるための「魔法の逆質問」を紹介しています。

- 「評価の基準」を聞いて、熱意を伝える入社後に頑張りたいという意欲を伝えつつ、会社が社員の何を評価しているかを確認します。- 「面接官のやりがい」を聞いて、相性をチェックする上司や同僚となる可能性が高い面接官の価値観を直接伺うことで、ご自身の価値観や企業の社風とマッチしているかを確認します。- 「キャリアパス」を聞いて、長く働く意欲を示す将来のビジョンを伝えた上でキャリアパスを確認し、長期的な意欲をアピールしつつ、自分の目標が実現できる環境かを見極めます。- 「1日の仕事の流れ」から、自然に残業の実態を探る残業時間をストレートに聞くのではなく、仕事の流れを質問することで、悪い印象を与えずに働き方のリアルを引き出します。- 「今後の事業戦略」を経営陣に聞く最終面接だからこそ聞ける質問で、経営陣が描く中長期的なビジョンを直接伺い、企業の成長性や自身のキャリアプランと合致するかを確認します。

【掲載情報】

媒体名：PRESIDENT Online（プレジデントオンライン）

掲載記事タイトル：「特にありません」は不採用フラグ…転職面接で好印象を与えつつ"職場のブラック度"を見抜く魔法の逆質問 (https://president.jp/articles/-/109658)

元動画：この逆質問を使って、面接を無双しちゃってください(https://www.youtube.com/watch?v=S5RZmWHhFiQ)

3. 代表取締役 末永雄大 コメント

第1弾に続き、ビジネスリーダー層から厚い信頼を得ているプレジデントオンライン様に、再び弊社の知見をご評価いただき、第2弾として記事化されたことを大変嬉しく思います。

今回のテーマである『逆質問』は、自分をアピールするだけでなく、企業が本当に自分に合っているかを見極めるための非常に重要なプロセスです。

動画とテキストという異なるメディアを通じて、より多くの方々が企業と対等な目線で向き合い、後悔のないキャリア選択をするためのヒントになれば幸いです。

4. アクシス株式会社について

アクシス株式会社は、「ヒトとITのチカラで働くすべての人を幸せにする」をミッションに掲げ、転職特化メディア、キャリアコーチング事業、転職エージェント事業、成長ベンチャー向けのマネジメント育成支援事業などを展開するWork Tech Companyです。

代表・末永雄大が運営するYouTubeチャンネル「すべらない転職エージェント」は、登録者数8.5万人を超えるキャリア系YouTubeメディアとして、独自の視点からキャリア形成の本質を発信し続けています。

【会社概要】

会社名：アクシス株式会社

代表取締役：末永雄大

取締役COO：川崎俊介

本社：〒106-0032 東京都港区六本木4丁目1－4 黒崎ビル2階

設立：2012年8月

事業内容：人材紹介事業、キャリアコーチング事業、メディア運営、管理職育成支援事業

URL：https://axxis.co.jp