丸美屋「レンジDELI＜具だくさん豚汁＞」最優秀賞受賞

丸美屋食品工業株式会社

丸美屋食品工業株式会社（本社：東京都杉並区、社長：阿部豊太郎）は、第1回災害食アワード※（主催：日本食糧新聞社）の「副菜部門」にて、「レンジDELI＜具だくさん豚汁＞」が最優秀賞を受賞いたしました。

また、同アワードの「主菜部門」にて「レンジDELI＜麻婆豆腐 中辛＞」、「主食部門」にて「ふんわりたまご＜玉子とさけ雑炊＞」がそれぞれ入賞いたしました。発売以来、多くのお客様からご支持いただいている丸美屋の即食ごはん・惣菜商品の味・利便性・設計が評価され、カテゴリーを横断して3品が同時受賞いたしました。日常の食卓でお楽しみいただけることはもちろん、非常時の備えとしても安心してお使いいただける、幅広いシーンに寄り添う商品です。

●「レンジDELI」シリーズ

・袋ごと電子レンジで加熱するだけで、具だくさんのおかずや汁物が食べられます。

・常温で長期保存（賞味期限：12ヶ月）が可能なので冷蔵庫の場所を取らず、買い置きにも便利です。

「レンジDELI＜具だくさん豚汁＞」

・1/3日分の野菜を使用した具だくさんの豚汁です。

（厚生労働省が推奨する1日あたりの野菜摂取目安350gの1/3量の野菜を使用）

・鰹だしに味噌を合わせ、コク深い味わいに仕上げました。

・にんじん、玉ねぎ、大根、ごぼう、豚肉入りです。

「レンジDELI＜麻婆豆腐 中辛＞」

・豆板醤の辛味に生姜の旨味とにんにくの風味をきかせ、「丸美屋 麻婆豆腐の素＜中辛＞」の味わいを再現しました。

・豆腐、鶏ひき肉、長ねぎ入りです。

●「ふんわりたまご＜玉子とさけ雑炊＞」

・100％国産米を使用し、粒感が残るようにふっくらと炊き上げました。

・だしの旨味がしっかりと味わえる、ふんわり玉子がたっぷり入った雑炊です。

・鰹と昆布の合わせだしで、鮭のほぐし身入りです。

・温めなくてもおいしくお召し上がりいただけるので、保存食や非常食としてもお使いいただけます。

・常温保存ができ、賞味期限が18ヶ月なので、買い置きにもおすすめです。

※災害食アワードとは 主催：日本食糧新聞社

災害時でも誰もが安心して口にできる「災害食」の開発・普及を目的に、日本食糧新聞社が主催する表彰制度です。「主食」「主菜」「副菜」「果物・菓子・飲料」「特殊栄養食品・サプリメント等」「冷凍・調理食品」「アイデア商品」の各部門において、おいしさ、取り扱いのしやすさ、栄養面などの観点で優れた商品を選定・表彰します。

すべての人に“食べる安心”を届けるために― 。

災害時でも、誰もが安心して口にできる「災害食」は、命を支える力です。高齢者や乳幼児、アレルギーをもつ方など、多様なニーズに応える製品を広く募集し、優れた製品を表彰することで、“おいしく・安心して・届く”災害食・災害食関連品の開発・普及に取り組む企業・団体を応援します。

「レンジDELI」シリーズ商品サイトはこちら↓

https://www.marumiya.co.jp/product/series/range/other/

「ふんわりたまご雑炊」シリーズ商品サイトはこちら↓

https://www.marumiya.co.jp/product/series/chuka/chukagayunomoto/