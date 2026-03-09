あなたの「ひとこと」が、誰かの春になる。

春のひとことエール実行委員会

3月――別れと旅立ちが、いつもの街を少しだけ騒がしくする季節です。

教室を出るその一歩も、初めての名刺をポケットに収める朝も、たったひとこと、誰かの言葉がそばにあれば、胸いっぱいの不安は「自分への期待」へと変わっていきます。この春、「春のひとことエール。」実行委員会は、そんな“ひと声”の力に着目した参加型キャンペーン「春のひとことエール。」 を実施します。

◯キャンペーン概要

「春のひとことエール。」は、学校を卒業する方、これから社会へ踏み出す新社会人、そして、今日を生きるすべての人に向けて、「言葉の力」でエールを届ける参加型キャンペーンです。

音声、動画、テキストなど、表現のかたちは自由。参加者それぞれが選んだ方法で“エールな手紙”を投稿することができます。旅立ちの季節に心に残るのは、立派なスピーチや大きな言葉よりも、ふっと心の奥でほどける、たった一言。そのひとこと、その一行、その一瞬が、誰かにとっての「新しい春」になることを願い、本企画を立ち上げました。

◯実施概要

・キャンペーン名：「春のひとことエール。」

・実施期間：2026年2月21日～3月15日

・参加方法：特設サイトより投稿

・投稿形式：音声／動画／テキスト（いずれも可）

・対象：年齢・性別不問

・特設サイトURL：https://www.kotobatoikiteiku.jp

二次元コードから

↓↓↓↓

※投稿内容の一部は、Webサイトや関連メディア等で紹介される予定です。

◯審査員

審査委員長：

なかじましんや（CMディレクター）

審査員：

茂木健一郎（脳科学者）

岩朝しのぶ（認定NPO法人 日本こども支援協会 代表理事）

ナイツ（漫才師）

◯受賞・発表

本キャンペーンで投稿されたエールの中から、厳正なる審査を経て入賞者を選定。TOKYO FM他38局ネットの特番（4月or 5月）で入賞者を発表し、メッセージを紹介。大賞作品は、プロの声優、映像クリエイターによる動画作品化。

◯企画協力

聖教新聞社、大日本印刷株式会社、CM総合研究所、認定NPO法人 日本こども支援協会

◯本件に関するお問い合わせ先

春のひとことエール実行委員会

MAIL：jimukyoku@kotobatoikiteiku.jp