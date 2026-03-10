ＢｅｅＸ、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に2年連続認定

株式会社BeeX

株式会社ＢｅｅＸ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：広木 太、以下BeeX）は、経済産業省および日本健康会議が共同で実施する顕彰制度「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。BeeXが同認定を受けるのは2年連続となります。

「健康経営優良法人」認定制度について

「健康経営優良法人認定制度」は、日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優れた健康経営を実践している法人を認定する制度です。健康経営を実践する優良法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業、金融機関などから、戦略的に従業員の健康管理に取り組む企業として社会的に高く評価される環境を目指しています。

この制度における「健康経営優良法人」とは、健康経営を積極的に推進し、優れた取り組みを実践している大企業や中小企業などに贈られる顕彰で、企業価値の向上と社会的評価の獲得を目的としています。

・「健康経営優良法人2026」認定法人が決定しました（経済産業省ウェブサイト）

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html

BeeXの健康経営の考え方

BeeXは、「先進テクノロジーを利用し、お客様の成長と変革に貢献するビジネスパートナーになる」という企業ミッションの実現に向け、最も重要な資産である社員の健康を経営の重要課題として位置づけています。社員が心身ともに健康で最大のパフォーマンスを発揮することが、企業の持続的成長と社会への価値提供につながると考え、健康経営を継続的に推進しています。

健康経営推進体制

BeeXでは、代表取締役社長が健康経営責任者を務め、コーポレート本部執行役員が推進責任者として中心となり、健康経営を企業戦略の中核に位置づけています。さらに、コーポレート本部人事部が具体的な施策を企画・実行し、社員一人ひとりへの浸透を図るとともに、東京都情報サービス産業健康保険組合との密接な連携を通じて、コラボヘルスの促進にも力を入れています。

健康経営戦略

BeeXの健康経営戦略は、社員の心身の健康に加えて、やりがいやパフォーマンス向上を重視しています。「健康リテラシー」「健康増進」「健康管理」「安心感・リスク対応」の4つの施策を中心に、社員が自律的に健康管理を実践できる環境作りを進め、その実現に向けて不断の努力を続けています。

BeeXは、企業の持続的成長を支えるために、社員の健康を最優先に考え、一人ひとりの健康管理を経営戦略に組み込むことに注力しています。今後も、社員の健康を支えるための取り組みをさらに強化し、企業としての社会的責任を果たしていく所存です。

・BeeXの健康経営に関する取り組み

https://www.beex-inc.com/healthmanagement(https://www.beex-inc.com/healthmanagement)

・BeeXの人的資本経営に関する基本的考え方

https://www.beex-inc.com/sustainability/humancapital(https://www.beex-inc.com/sustainability/humancapital)

ＢｅｅＸについて

会社名：株式会社ＢｅｅＸ（東京証券取引所グロース市場：証券コード4270）

所在地：東京都中央区銀座7-14-13 日土地銀座ビル10F

設立：2016年3月

代表者：代表取締役社長 広木 太

URL：https://www.beex-inc.com/(https://www.beex-inc.com/)

事業内容：クラウド関連の運用・保守・管理事業およびソフトウェア開発



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ＢｅｅＸ

ビジネス開発推進本部 マーケティンググループ

E-mail：beex-marketing@beex-inc.com